Наводни се замъкът на Джордж Клуни в Англия

Къщата на Джордж и Амал Клуни на стойност 18 милиона долара в Сънинг, Оксфордшър, Великобритания беше залята от водите след поредицата проливни дъждове, пише marica.bg.
Реките в района преляха, а властите издадоха предупреждения за наводнения. Луксозният им имот, Абърдаш Хаус, се простира на 22 дка частен остров на река Темза. Къщата разполага с девет спални, седем бани, просторни дневни, открита кухня, зимна градина и тенис корт, но местоположението ѝ край реката остави градината и корта под вода след преливане на бреговете.
Сънинг-он-Темз е крайречно село, на 45 минути с влак от Лондон, а имотът е разположен на частен остров. Двойката купува дома преди сватбата си през 2014 г. и се нанася две години по-късно след извършване на ремонт.
Абърдаш Хаус е историческа къща от 17 век и вече е преживявала наводнения, включително през януари 2024 г., когато сателитни снимки показаха залети терени след тежък дъжд.
