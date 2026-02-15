Новини
Наводни се замъкът на Джордж Клуни в Англия

15 Февруари, 2026 14:20

Реките в района преляха, а властите издадоха предупреждения за наводнения

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Къщата на Джордж и Амал Клуни на стойност 18 милиона долара в Сънинг, Оксфордшър, Великобритания беше залята от водите след поредицата проливни дъждове, пише marica.bg.

Реките в района преляха, а властите издадоха предупреждения за наводнения. Луксозният им имот, Абърдаш Хаус, се простира на 22 дка частен остров на река Темза. Къщата разполага с девет спални, седем бани, просторни дневни, открита кухня, зимна градина и тенис корт, но местоположението ѝ край реката остави градината и корта под вода след преливане на бреговете.

Сънинг-он-Темз е крайречно село, на 45 минути с влак от Лондон, а имотът е разположен на частен остров. Двойката купува дома преди сватбата си през 2014 г. и се нанася две години по-късно след извършване на ремонт.

Абърдаш Хаус е историческа къща от 17 век и вече е преживявала наводнения, включително през януари 2024 г., когато сателитни снимки показаха залети терени след тежък дъжд.


  • 1 икономът

    9 0 Отговор
    Желате ли чадър сър?

    Коментиран от #2

    14:23 15.02.2026

  • 2 Лорда

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "икономът":

    "Темза, сър!"

    14:30 15.02.2026

  • 3 много важно

    2 1 Отговор
    Според Шериата е незаконно да имаш замък и скоро ще му бъде отнет.

    14:31 15.02.2026

  • 4 оня с коня

    8 0 Отговор
    дайте банкова сметка къде да даряваме пари , че човека може да няма

    14:37 15.02.2026

  • 5 само питам

    4 1 Отговор
    щом може да даряваме пари на зеления наркос, що и на тоз човек да не му дарим малко пари да си оправи замъка?

    14:38 15.02.2026

  • 6 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Замакът му в УК се наводни,а къщата му в Калифорния изгоря лятото.Само да не идва в България да си купува имот,че ще докара някоя фурия

    14:51 15.02.2026

  • 7 Аквапарк "Морско дъно"

    2 0 Отговор
    Е,на морето дават луди пари за воден замък

    14:58 15.02.2026

  • 8 Мисиркииии

    6 0 Отговор
    На бай Тончо от Ихтиман му се наводни двора на къщата и к0рника с кокошки.Нещо да напишете за човека?

    15:00 15.02.2026

  • 9 Величко

    0 0 Отговор
    Е , и ? !

    15:43 15.02.2026