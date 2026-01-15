Новини
След предложението за брак Димитър Рачков отговори чакат ли бебе

След предложението за брак Димитър Рачков отговори чакат ли бебе

15 Януари, 2026 08:47

  • димитър рачков-
  • виктория кузманов-
  • предложение за брак-
  • бебе

Актьорът разказа и защо досега не е предлагал брак, въпреки дългите си връзки

След предложението за брак Димитър Рачков отговори чакат ли бебе - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Димитър Рачков предложи брак на своята любима – бившата адреналинка Виктория Кузманова. Новината бе съобщена официално от двамата на откриването на новия център за красота на Вики, която показа и годежния си пръстен. Свидетели на щастливото събитие станаха Маги, Кремена и Джуди Халваджиян, Гала и Стефан, Иван и Андрей, Евтим Милошев и Христина Апостолова, от която Рачков има син, родителите и бившият съпруг на Виктория – Явор Заин.

"Една декемврийска сутрин, докато си пиех кафето, си дадох сметка, че съм намерил точния човек. Веднага звъннах на Кремена Халваджиян и я помолих да ми помогне да намерим пръстен. Тя беше и първата, която разбра за моите намерения, но ми каза: "Ти си луд! Как ще намерим годежен пръстен на 15 декември!“. Аз обаче съм убеден, че тя е фурия и ще се справи. Така и стана. След час ми се обади и каза: "Имаш късмет!“." Това сподели Димитър Рачков пред "Филтър".

Той заявил, че е скрил пръстена, за да не го види Виктория и разказа, че е предложил брак на Бъдни вечер:

"Бяхме се събрали с най-близките ни хора. Не исках предложението за брак да е показно. Ако съм искал да стане така, можех да го направя и в Зала 1 на НДК. Но тъй като смятам, че това е интимен акт, реших да е на най-семейния празник – на Бъдни вечер. След като дадох подаръци на всички, казах на Вики, че за нея няма. Но заявих: "Един човек остана без подарък! Крайно време е да ми каже "Да“. Дадох ѝ пръстена и тя каза "Да“.

Той разказа и защо досега не е предлагал брак, въпреки дългите си връзки:

"Сега просто усетих, че е точният момент да предложа брак. Нали знаете – всичко става на точното място и в точното време.Той не уточни кога точно ще бъде сватбата

На въпроса - очаквате ли бебе? Рачков отговори: Това си е Божа работа!


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пенев

    0 1 Отговор
    Тоя скоро пенсия ще изчисляваха,тръгнал да се излага,да влезе в една дискотека,да види,че отдавна ми е минало времето и че може да бъде пра-дядо на сегашните младежи

    08:57 15.01.2026

  • 2 Новичок

    0 0 Отговор
    Това шега ли е ?!@ Събиране на опосуми ли е имало ?
    "Свидетели на щастливото събитие станаха Маги, Кремена и Джуди Халваджиян, Гала и Стефан, Иван и Андрей, Евтим,и Христина, Рачков ,Виктория – Явор Заин.

    09:02 15.01.2026

  • 3 хасан двата у..

    0 0 Отговор
    гледам събра ли сте се все бивши и настоящи, що не си спретнахте едно масово бъркане по дупките,ей така за разкош

    09:02 15.01.2026

  • 4 газо

    0 0 Отговор
    угазо

    09:04 15.01.2026