Маги Халваджиян ли ще е кум на Димитър Рачков?

Маги Халваджиян ли ще е кум на Димитър Рачков?

26 Януари, 2026 12:58 723 14

Изборът изглежда повече от очевиден

Маги Халваджиян ли ще е кум на Димитър Рачков? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маги Халваджиян и съпругата му Кремена най-вероятно ще кумуват на бъдещото семейство Рачкови – Димитър Рачков и любимата му Виктория, които се готвят да сключат брак още това лято, твърдят близки до двойката.

От самото начало на връзката си актьорът и половинката му са неразделни с продуцента и неговото семейство.

Именно затова не е изненада, че Рачков и Виктория обмислят да кажат заветното "ДА" именно семейство Халваджиян, с които ги свързва дългогодишно приятелство и професионална близост.

Според информацията, стилистката Кремена Халваджиян вече активно се включва в подготовката на сватбата и дори помага на бъдещата булка Вики с избора на рокля. Макар Виктория да има безупречен вкус и сама да може да подбере тоалета си за големия ден, тя предпочитала да се довери на професионалното око на Кремена.

Именно тя е човекът, който е помогнал и при избора на годежния пръстен – впечатляващо бижу с голям диамант, за което Рачков сам призна, че е избрано с нейна помощ, пише "Уикенд".

Връзката между Димитър Рачков и Маги Халваджиян датира от повече от 20 години. Именно продуцентите Маги и Джуди Халваджиян дават на актьора големия му шанс на малкия екран, когато го канят за водещ в "Господари на ефира". Мнозина са на мнение, че без тях Рачков едва ли би се превърнал в една от най-разпознаваемите телевизионни звезди у нас – а и вероятно нямаше да срещне Виктория.

Затова изборът на Халваджиян за кум изглежда повече от логичен – освен дългогодишен приятел, той и съпругата му Кремена се славят като стабилно семейство с богата история, каквито се търсят за брачни свидетели.

Както вече се писа, двойката обмисля нестандартен вариант за сватбата – граждански брак в тесен кръг в Италия и по-голямо, пищно тържество в България, където най-вероятно ще има и църковен ритуал. За 53-годишния Рачков това ще бъде първи брак, макар зад гърба си да има няколко дългогодишни връзки и син от сценаристката Христина Апостолова.

Говори се, че актьорът е готов да не пести средства за сватбата и медения месец, за да сбъдне мечтите на любимата си. Според слуховете дори целият му хонорар от воденето на "Като две капки вода" тази пролет ще отиде за голямото събитие, а дали ще му стигнат парите – тепърва ще се разбере.

Любопитен детайл е, че Виктория вече има опит със сватбените приготовления – тя е вдигала две сватби с бившия си съпруг Явор Зайн преди по-малко от три години. Затова този път ще помага активно и на Рачков, като внася свои идеи и виждания за перфектния празник.


