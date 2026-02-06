Впечатляващо високи цени в разкрасителния център на годеницата на Рачков

С цени, които спокойно могат да конкурират луксозни салони в Западна Европа, бившата адреналинка от "Господари на ефира“ и настояща годеница на Димитър Рачков Виктория Кузманова официално отвори новия си разкрасителен център, който още от първите дни предизвика сериозен шум. Не заради опашки от клиентки, а заради шокиращия ценоразпис, който буквално оставя без дъх дори заклети почитателки на скъпите козметични процедури, пише "Ретро“.
Най-фрапиращи в салона на Вики са цените за перманентен грим. Микропигментацията на вежди, устни или микроблейдингът струват по 320 евро за процедура. Опушената очна линия излиза 200 евро, а междумигленият контур — 150 евро.
Това са цени, които за една манипулация надхвърлят месечния бюджет за разкрасителни услуги на средностатистическата българка.
И това далеч не е всичко. Маникюр с изграждане за дълги нокти достига 70 евро, дермапен терапията за лице е 80 евро, професионалният вечерен грим също удря 80 евро. При фризьорските услуги цените също не са за всеки - трайно изправяне на коса и обезцветяване стигат до 150 евро, а кичури и балеаж — до 130 евро.
Лазерната епилация също сваля кожи - процедурата за цели крака при жени е цели 140 евро, а при мъжете е още по-скъпо - 190 евро.
Всичко това превръща салона на Кузманова в истински тест за дебелината на портфейла.
Зад лъскавия интериор на луксозния козметичен салон обаче стои и една добре известна истина от светските среди - дългият и безкрайно скъп ремонт на новия център е платен изцяло от Димитър Рачков. Комикът не пестил средства за обзавеждане от скъпи дизайнери и техника от последно поколение, за да може половинката му да стартира бизнеса си в "правилната“ среда. И както изглежда - инвестицията вече се избива ударно.
Именно по време на шумното откриване на салона двамата официално обявиха и годежа си, като Рачков демонстративно показа, че е готов най-сетне да се задоми законно. Събитието се превърна в светска хроника с ясното послание, че Виктория вече не е просто "бивша адреналинка“, а жена с бизнес, зад който стои един от най-популярните актьори у нас.
Въпреки това в социалните мрежи вече се чуват гласове, че цените в новия разкрасителен център са непосилни за масовия клиент и са ориентирани към тясна, заможна клиентела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #3 от "Трол":включени в цената.
До коментар #10 от "дечо":Според цолажа на муфата
До коментар #7 от "Цвете":Ясно! Те ще фиксират "щастливия край" на мъжките клиенти , и ще изтрепат по гледаемост женските храсталаци!
Аз перманентния грим го правя безплатно.
Но след като има балъци да плащат за него няма проблеми, да си плащат.
Жена която има време да си подържа истинските вежди или пък плаща в салона да и ги подържат винаги ще изглежа на друго по-високо ниво!
До коментар #1 от "Когато":Именно, защото прилича на зле гримиран травв ерстит. Явно Рачко е латентен ееГей.
Ами не ходете при нея, само тя ли има салон,... оставете я без клиентела и ще вдигне ръце
