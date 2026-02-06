Впечатляващо високи цени в разкрасителния център на годеницата на Рачков

С цени, които спокойно могат да конкурират луксозни салони в Западна Европа, бившата адреналинка от "Господари на ефира“ и настояща годеница на Димитър Рачков Виктория Кузманова официално отвори новия си разкрасителен център, който още от първите дни предизвика сериозен шум. Не заради опашки от клиентки, а заради шокиращия ценоразпис, който буквално оставя без дъх дори заклети почитателки на скъпите козметични процедури, пише "Ретро“.



Най-фрапиращи в салона на Вики са цените за перманентен грим. Микропигментацията на вежди, устни или микроблейдингът струват по 320 евро за процедура. Опушената очна линия излиза 200 евро, а междумигленият контур — 150 евро.



Това са цени, които за една манипулация надхвърлят месечния бюджет за разкрасителни услуги на средностатистическата българка.



И това далеч не е всичко. Маникюр с изграждане за дълги нокти достига 70 евро, дермапен терапията за лице е 80 евро, професионалният вечерен грим също удря 80 евро. При фризьорските услуги цените също не са за всеки - трайно изправяне на коса и обезцветяване стигат до 150 евро, а кичури и балеаж — до 130 евро.



Лазерната епилация също сваля кожи - процедурата за цели крака при жени е цели 140 евро, а при мъжете е още по-скъпо - 190 евро.



Всичко това превръща салона на Кузманова в истински тест за дебелината на портфейла.



Зад лъскавия интериор на луксозния козметичен салон обаче стои и една добре известна истина от светските среди - дългият и безкрайно скъп ремонт на новия център е платен изцяло от Димитър Рачков. Комикът не пестил средства за обзавеждане от скъпи дизайнери и техника от последно поколение, за да може половинката му да стартира бизнеса си в "правилната“ среда. И както изглежда - инвестицията вече се избива ударно.



Именно по време на шумното откриване на салона двамата официално обявиха и годежа си, като Рачков демонстративно показа, че е готов най-сетне да се задоми законно. Събитието се превърна в светска хроника с ясното послание, че Виктория вече не е просто "бивша адреналинка“, а жена с бизнес, зад който стои един от най-популярните актьори у нас.

Въпреки това в социалните мрежи вече се чуват гласове, че цените в новия разкрасителен център са непосилни за масовия клиент и са ориентирани към тясна, заможна клиентела.