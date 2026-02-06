Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Впечатляващо високи цени в разкрасителния център на годеницата на Рачков

6 Февруари, 2026 11:13 2 824 35

  • виктория кузманова-
  • димитър рачков-
  • разкрасителен център-
  • салон-
  • процедури-
  • цени

Най-фрапиращи в салона на Вики са цените за перманентен грим

Впечатляващо високи цени в разкрасителния център на годеницата на Рачков - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С цени, които спокойно могат да конкурират луксозни салони в Западна Европа, бившата адреналинка от "Господари на ефира“ и настояща годеница на Димитър Рачков Виктория Кузманова официално отвори новия си разкрасителен център, който още от първите дни предизвика сериозен шум. Не заради опашки от клиентки, а заради шокиращия ценоразпис, който буквално оставя без дъх дори заклети почитателки на скъпите козметични процедури, пише "Ретро“.

Най-фрапиращи в салона на Вики са цените за перманентен грим. Микропигментацията на вежди, устни или микроблейдингът струват по 320 евро за процедура. Опушената очна линия излиза 200 евро, а междумигленият контур — 150 евро.

Това са цени, които за една манипулация надхвърлят месечния бюджет за разкрасителни услуги на средностатистическата българка.

И това далеч не е всичко. Маникюр с изграждане за дълги нокти достига 70 евро, дермапен терапията за лице е 80 евро, професионалният вечерен грим също удря 80 евро. При фризьорските услуги цените също не са за всеки - трайно изправяне на коса и обезцветяване стигат до 150 евро, а кичури и балеаж — до 130 евро.

Лазерната епилация също сваля кожи - процедурата за цели крака при жени е цели 140 евро, а при мъжете е още по-скъпо - 190 евро.

Всичко това превръща салона на Кузманова в истински тест за дебелината на портфейла.

Зад лъскавия интериор на луксозния козметичен салон обаче стои и една добре известна истина от светските среди - дългият и безкрайно скъп ремонт на новия център е платен изцяло от Димитър Рачков. Комикът не пестил средства за обзавеждане от скъпи дизайнери и техника от последно поколение, за да може половинката му да стартира бизнеса си в "правилната“ среда. И както изглежда - инвестицията вече се избива ударно.

Именно по време на шумното откриване на салона двамата официално обявиха и годежа си, като Рачков демонстративно показа, че е готов най-сетне да се задоми законно. Събитието се превърна в светска хроника с ясното послание, че Виктория вече не е просто "бивша адреналинка“, а жена с бизнес, зад който стои един от най-популярните актьори у нас.




Въпреки това в социалните мрежи вече се чуват гласове, че цените в новия разкрасителен център са непосилни за масовия клиент и са ориентирани към тясна, заможна клиентела.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Когато

    46 0 Отговор
    Успее да разкраси себе си с такива процедури, сигурно ще намери и клиентки...

    Коментиран от #32

    11:15 06.02.2026

  • 2 Див селянин

    45 1 Отговор
    Га зема аннъ лопата, дей 6а и боклуците ви

    11:20 06.02.2026

  • 3 Трол

    48 1 Отговор
    А камери има ли да снимат разкрасяването на Вики?

    Коментиран от #5

    11:22 06.02.2026

  • 4 мдаааааааааа

    50 0 Отговор
    Жената разчита на богати кифли, които искат да ходят при "известни".

    11:23 06.02.2026

  • 5 те са

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    включени в цената.

    11:24 06.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    А камери свързани с порно сайтове има ли?

    11:25 06.02.2026

  • 7 Цвете

    18 1 Отговор
    А, КАМЕРИ ЩЕ ИМА ЛИ? 🙄🤔☹️

    Коментиран от #17

    11:28 06.02.2026

  • 8 Магърдич Баклаваджиян

    26 0 Отговор
    Не хареса тази новина,ако няма процент за него.

    11:28 06.02.2026

  • 9 Цвете

    12 2 Отговор
    А, КАМЕРИ ЩЕ ИМА ЛИ? 🙄🤔☹️

    11:28 06.02.2026

  • 10 дечо

    19 1 Отговор
    Колко ще струва да ми ускубе врабеца карабабунест или лазер на около отвора на аспуха.

    Коментиран от #15

    11:29 06.02.2026

  • 11 Той

    19 0 Отговор
    като го гледам голям Убавец станал , а пък и какъвто е фиданбойлия.....

    11:29 06.02.2026

  • 12 Цвете

    13 1 Отговор
    А, КАМЕРИ ЩЕ ИМА ЛИ? 🙄🤔☹️НЕНАСИТНИТЕ НЯМАТ КРАЙ. СПЕКУЛАЦИЯ ЗА КЛИЕНТКИТЕ.ДОБРЕ ЧЕ ИМА ПОНЕ В СТОЛИЦАТА И ДРУГИ САЛОНИ ,НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.

    11:30 06.02.2026

  • 13 Трябва

    23 0 Отговор
    да си избръмчал да се повериш в такива ръце , при това за тези цени !

    11:31 06.02.2026

  • 14 Соваж бейби

    7 3 Отговор
    Бяло и кафяво на грозен под с тъмно виолетов акцент е супер грозно ,а стената с marbre blanc е било баня или тоалетна като част от интериора с съборена стена ?По такива салони не ходя сама се подържам ,но за фризиьорските услуги е коректно подстригване ,с измиване ,маска ,изсушаване към 80 до 100 евро идва зави си в кой салон без промоция в Fabio Salsa един ден в седмицата има 40 % отстъпка и с боядисване както и от тях боята 20 евро излиза точно 100 евро .Даже и кафе ти дават докато чакаш .

    11:35 06.02.2026

  • 15 Вики,от разкрасителният център

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "дечо":

    Според цолажа на муфата

    11:36 06.02.2026

  • 16 Руски колхозник

    18 0 Отговор
    При тези цени ,освен 🎺, трябва и нещо повече.

    11:38 06.02.2026

  • 17 Много

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Ясно! Те ще фиксират "щастливия край" на мъжките клиенти , и ще изтрепат по гледаемост женските храсталаци!

    11:38 06.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лопата Орешник

    19 1 Отговор
    Да би с вълна седяла, не би порно видяла!

    11:49 06.02.2026

  • 20 Майк

    12 1 Отговор
    Приятно ми е Тайсън, Майк Тайсън.
    Аз перманентния грим го правя безплатно.
    Но след като има балъци да плащат за него няма проблеми, да си плащат.

    11:52 06.02.2026

  • 21 ХайЛайф

    21 0 Отговор
    Доста време съм бил сред богаташите в България и всички са скъперници. Гледат където е най-евтино. Не знам как има клиенти. Освен селянки които са от скоро в София и харчат парите на мъжете си, няма да намери други.

    11:54 06.02.2026

  • 22 Добри

    19 1 Отговор
    Жените дето си бръснат веждите и ги заменят с татуси понеже ги мързи да поддържат истински вежди, за мен са хубави колкото кравите в обора! Личи си от 100км какво са правили, изгежда грозно, селско и евтино.

    Жена която има време да си подържа истинските вежди или пък плаща в салона да и ги подържат винаги ще изглежа на друго по-високо ниво!

    11:55 06.02.2026

  • 23 жалко

    21 1 Отговор
    Докато има глупаци да плащат,ще има и такива тарикати.

    11:57 06.02.2026

  • 24 Тая първо е ощавила Рачков..

    17 1 Отговор
    Сега се кани на другите жертви🤣.

    11:59 06.02.2026

  • 25 ШЕФА

    18 0 Отговор
    Тази щом се е хванала с тоя палячо пародия на мъж,а на всичко отгоре движенията на късите му крачета са на олигоф..... значи мнооого е изпаднала.Палячков сигурно ще е първият и последен клиент хахахаааа.

    12:04 06.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихи

    5 0 Отговор
    "а каква ѝ е градинката"

    12:07 06.02.2026

  • 28 Българин

    8 1 Отговор
    Кьоравите пари трябва да се харчат!

    12:36 06.02.2026

  • 29 Гост

    7 1 Отговор
    В услуга на дивите селянки дошли от село!

    12:39 06.02.2026

  • 30 Колко струва

    4 1 Отговор
    скубани на пyтту пред камера?

    12:54 06.02.2026

  • 31 Солариум

    0 2 Отговор
    Ако искате ниски цени за козметични и спа услуги, можете да станете звезди в сайтовете за възрастни. Специализирания софтуер за лицево разпознаване, явно вече може да се настрои и за други части на тялото.

    12:58 06.02.2026

  • 32 хахах

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Когато":

    Именно, защото прилича на зле гримиран травв ерстит. Явно Рачко е латентен ееГей.

    13:42 06.02.2026

  • 33 Орелов

    2 0 Отговор
    Да беше дала некое евро да й окастрят клюна, който има вместо нос.

    13:47 06.02.2026

  • 34 СМЕХОРИИ

    2 0 Отговор
    ЕТО ОТНОВО приказката за удия и баницата....
    Ами не ходете при нея, само тя ли има салон,... оставете я без клиентела и ще вдигне ръце

    13:51 06.02.2026

  • 35 Малиии

    1 0 Отговор
    А Рачето ще го барне ли малко. Може и да го епилира навсякъде, ама да е с камера!

    15:57 06.02.2026