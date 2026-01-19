Новини
Любопитно »
Виктория не се плаши от 17-те години разлика във възрастта с Рачков

Виктория не се плаши от 17-те години разлика във възрастта с Рачков

19 Януари, 2026 14:57 1 405 19

  • димитър рачков-
  • виктория кузмова-
  • връзка-
  • брак-
  • предложение за брак-
  • годеж-
  • разлика във възрастта

Бившата адреналинка сподели подробности за връзката си с комика

Виктория не се плаши от 17-те години разлика във възрастта с Рачков - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата адреналинка Виктория Кузманова се похвали с годежен пръстен от половинката си Димитър Рачков - новина, която моментално се превърна в сензация, след като бе съобщена от една от най-близките им приятелки - Гала в ефира на "На кафе".

Година и няколко месеца сме заедно и не съм очаквала изобщо подобно предложение – по никакъв начин. Дори и един процент!“ – така започва разказът на Виктория за връзката ѝ с Димитър Рачков. Любов, която не е била в плановете ѝ, не е била цел и със сигурност не е била очаквана. Двамата са говорили неведнъж за ценностите си. „Говорили сме си – дори в новото му представление „Рачков и жените“ той го споменава – че има по-важни неща от подписи и бракове. И то е така. И на мен така ми е останало в съзнанието – че по-скоро е човек, който не би се впуснал в подобно предизвикателство“, споделя Вики, цитирана от Телеграф.

Разликата във възрастта между тях е 17 години, но за Виктория това никога не е било проблем. „Той е по-голям от мен, да. Но никога не ме е притеснявала тази разлика. Знам, че хората коментират, но това няма никакво значение. Според мен енергията е много важна“, добавя още тя. Тъкмо тази енергия променя Виктория. „Когато си с човек и гледаш през неговите очи, можеш да научиш много. Всекидневно уча от него.“ Тя признава, че връзката я е направила по-зряла и по-спокойна. „Бях по-избухлива, по-ранима. Сега гледам много по-спокойно на нещата. Забравих за детските сръдни, цупеници и глупости. Просто когато си с по-улегнал човек, тези неща не важат.“

Двамата постепенно стават „едно цяло“. „Стигнахме до момент, в който разчитам на него, той на мен.“ Категорична е и за друго: „Никога не ме е притеснявал. Никога“, казва Вики.

Любовта им започва напълно неочаквано. „Очаквала ли съм точно Рачков? Никога не ми е минавало през ума.“ Още по-малко човек, с когото е работила. „Особено хора, с които работя – никога не ми е минавало“, споделя Виктория. След раздялата с бившия си съпруг обаче нещо в нея се отваря. „Явно когато се отдалечихме като колеги и когато вече бях разделена с мъжа ми, ми се отвори съзнанието за връзка изобщо. Съдбата ги среща на рожден ден. „Съвсем случайно се засякохме и ни настаниха един до друг. Все пак се познаваме – заговорихме се много и цяла вечер не спряхме. Усетихме, че сме на една вълна“, спомня си бившата адреналинка за началото на отношенията им далеч от екрана.

Началото е странно и нереално. „Беше като насън. Нещо, което нито съм планирала, нито съм очаквала.“ А мисълта за годеж? „Камо ли тогава да си представя, че ще стигнем до пръстен.“

Изненадата с годежа

Пръстенът идва на Бъдни вечер – тихо, лично и много истински. „Бяхме си вкъщи, в семеен кръг – с неговите родители, с брат му, с децата на брат му, с нашите деца.“ След полунощ всички си раздават подаръци. „И в един момент той казва: Само един човек не е получил подарък – Вики. И ми подаде пръстена.“

Моментът е далеч от клишето. „Бях много рошава, по анцуг, без грим, без нищо празнично. Абсолютно домашна. И много изморена – до късно работех.“

Пръстенът обаче е точният. „Беше моят размер – точен! Не се е налагало да се преправя.“ С диамант, по традиция. „На око ми е хванал размера. Кремена му е помогнала – първо на нея е звънял.“ Днес щастието им е в простите неща. „Най-много обичаме да си седим вкъщи – да гледаме телевизия, да си говорим, да си приготвим вечеря.“ Виктория готви, Рачков дегустира. „Хапваме салати с риба или месо. Не съм по надениците.“ Супите са чест гост на масата. „Гледам да е здравословно.“

Успоредно с личния живот Виктория е във вихъра на сериозна професионална промяна. Отблизо 10 години развива салон за красота – сфера, която я вълнува от дете. „От малка правех ноктите на майка ми, на приятелки, прически – така реших.“ Започва като маникюрист, а днес разширява бизнеса си. „Преместих се на ново място – с по-голям салон, повече работни места и по-хубава локация.“ Работи почти без почивка. „Шест дни работя, един почивам. И всеки ден съм в салона – без спиране.“ Първите месеци ще са още по-натоварени. „Аз съм всичко – правя нокти, поръчвам стока, управлявам.“

„Работохолик съм, определено. Но ми доставя удоволствие и удовлетворение.“

Майчинството е другата ѝ голяма роля. Дъщеря ѝ е една седмица при нея и една при баща си. „В началото ми беше трудно, но знам, че това е най-доброто за нея.“ Детето тренира балет – по нейна инициатива. „И ѝ се удава.“ Танцуват заедно, снимат TikTok, мечтаят. „Иска да стане учителка по танци, хореограф и художничка. В момента е трети клас – има време.“ Свободното си време Виктория обича да прекарва с приятели, у дома и в мечти. „Обичам си дома и работата“, завършва тя.

„Да, суетна съм, но не прекалено.“ Виктория разбива клишето, че когато имаш салон за красота, си постоянно по процедури.

„Ноктите на ръцете си ги правя сама – едната ръка, след няколко дни другата. Случвало се е да си направя само няколко пръста.“ Косата също е на самообслужване. „Фризьорката почти няма време за мен.“

„Всеки си мисли, че си правя всички процедури, но не е така. От години не съм си правила.“ С усмивка добавя: „Май не съм много суетна. Искам да изглеждам добре, но не да се оглеждам непрекъснато.“ В новия салон поне има протеинов бар: „Сядам за едно смути – това ми е глезенето.“


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плашеща

    12 0 Отговор
    двойка !

    15:00 19.01.2026

  • 2 Грешно!

    23 0 Отговор
    Правилното е - Виктория не се плаши от седемте сантиметра на Рачков!

    Коментиран от #11

    15:00 19.01.2026

  • 3 Е нищо де!

    17 0 Отговор
    Тя пък,като гледам-с цели 17 см,по-висока от него-тапичката...!

    15:01 19.01.2026

  • 4 Стамо

    19 0 Отговор
    Рачко прилича на бай Иван тираджията от съседния вход. Забърсал някаква труженичка от магистралата и решил да се жени на нея.

    15:02 19.01.2026

  • 5 Хасковски каунь

    11 0 Отговор
    Оооох,
    и Рачката е със слаби ангели

    15:02 19.01.2026

  • 6 БАРС

    9 0 Отговор
    А КАКАО ЩЕ ПРАВИ ТАЯ ЗАЩОТО РАЗЛИКАТА Е ГОЛЯМА КАТО ПОЧНЕ НЕГОВИЯТ ПОСТЯННО ДА СОЧИ СТРЕЛКАТА НА 6.30 .С ВИАНРА МОЖЕ ДА НЕ ИЗДЪРЖИ СЪРЦЕТО.ТЕ ТОВА ТРЯБВАЛО ДА Я ПОПИТАТ.

    15:02 19.01.2026

  • 7 Вярно е

    9 0 Отговор
    Кекса успокоява и жените и мъжете. Всеки го знае - колкото повече кекс, толкова повече спокойствие.

    15:03 19.01.2026

  • 8 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Кво да се плаши, то такива ги инересува само разликата в банковата сметка

    15:04 19.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лоло

    12 0 Отговор
    Че къ! Kyче със салам плаши ли се?

    15:06 19.01.2026

  • 11 85858

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Грешно!":

    Финансовата красота решава всички проблеми.

    Коментиран от #19

    15:08 19.01.2026

  • 12 Рачко с нюню........

    4 0 Отговор
    С голям тезгях е

    15:11 19.01.2026

  • 13 Горно Уйно

    8 0 Отговор
    Е па оти да се плаши? Он да му мисли.

    15:16 19.01.2026

  • 14 По-скоро

    5 0 Отговор
    се плаши от 12-те см, които няма как да са в състояние да обезпечат брака. Но пък славата си слава, сантиметри се компенсират навсякъде има избор, не е да няма. Важното е да се отворят вратите, нюнюто ще го заменим с гранде юрдек.

    15:22 19.01.2026

  • 15 още

    3 0 Отговор
    Та тя е по-висока от него. Като е сложила токчетата. Ако е с други,по-дълги,ще стане още по-висока от другаря си. Рачето ще я гледа и ще мърка с тънко гласче,да му даде нещо да яде.

    15:25 19.01.2026

  • 16 Рачето

    2 0 Отговор
    е милионер, намери се кой кесията да му отупа, а той ще халтураджийства за да храни плеймейтка тука.

    15:29 19.01.2026

  • 17 Силиций

    3 0 Отговор
    Хъ,че какво има да им се плаши на новите сметки и кредитни карти,па били те и от 17 год по-стар от нея титуляр?

    15:30 19.01.2026

  • 18 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А ТЯ НЕ СЕ ПЛАШИ ЗАЩОТО ЩЕ ИМА МНОГО БАДЖАНАЦИ!А ЗА НЕГО СИ Е ЗА СТРАХ!

    15:32 19.01.2026

  • 19 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "85858":

    Временно , чадо , временно........ Някои проблеми се решават само в леглото......

    15:40 19.01.2026