Андреа Бочели ще открива Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026

13 Януари, 2026 17:37 357 1

  • андреа бочели-
  • зимни олимпийски игри в милано-кортина

Новината беше официално потвърдена от организаторите на Игрите

Андреа Бочели ще открива Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Маестро Андреа Бочели ще бъде сред основните изпълнители на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026, която ще се състои на 6 февруари на легендарния стадион Сан Сиро в Милано. Новината беше официално потвърдена от организаторите на Игрите.

Световноизвестният тенор се присъединява към вече обявената поп икона Марая Кери, което превръща откриващата церемония в едно от най-звездните културни събития в историята на Зимните олимпийски игри. Програмата ще включва и специален трибют в памет на легендарния италиански моден дизайнер Giorgio Armani, който почина през септември на 91-годишна възраст. Armani в продължение на десетилетия създаваше официалните олимпийски екипи на италианския отбор и остави трайна следа в културния облик на Милано.

Маестро Бочели, класически обучен певец с репертоар, обхващащ както класическа, така и поп музика, е пял на събития с глобално значение – сред които коронацията на крал Чарлз III и честванията по повод 75-годишнината на Италианската конституция. В юбилейния си проект Duets (30th Anniversary) той си партнира с артисти от различни жанрове и пее на италиански, английски, френски и испански език. Организаторите определят участието му като „един от най-иконичните моменти на церемонията“, който ще обедини мащабния спектакъл със същността на олимпийските ценности и ще придаде съвременно и глобално звучене на разказа на Игрите.

Андреа Бочели ще открива Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC

Церемонията по откриването е продуцирана от Марко Балич, утвърдено име зад повече от десет олимпийски церемонии. Очаква се събитието да бъде наблюдавано на живо от около 60 000 зрители на стадиона, както и от милиони телевизионни зрители по света.

Церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026 ще се състои на 22 февруари във Верона, като неин хедлайнер ще бъде световноизвестният балетист Роберто Боле.


  • 1 Няма наяждане

    0 0 Отговор
    Що така
    Няма ли някой заслужил олимпиец

    17:58 13.01.2026