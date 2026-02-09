Андреа Бочели с незабравимо изпълнение на „Nessun Dorma“ на откриването на Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026

Маестро Андреа Бочели, един от най-разпознаваемите и обичани гласове в световната музика, поднесе изключително емоционално изпълнение на емблематичната ария „Nessun Dorma“ по време на официалната церемония по откриването на Зимните олимпийски игри Милано - Кортина 2026.

Изпълнението се превърна в един от най-силните и въздействащи моменти на церемонията. Бочели излезе на сцената малко след като президентът на Италианската република официално обяви Игрите за открити. Заобиколен от оркестър и олимпийските атлети, той изпя „Nessun Dorma“, докато олимпийският огън беше внесен на стадион Сан Сиро. Кулминацията настъпи с изнасянето на пламъка извън стадиона – символичен жест, който отвори Олимпийските игри към целия свят.

Андреа Бочели прави своя олимпийски дебют още на церемонията по закриването на Зимните игри в Торино през 2006 г., а две десетилетия по-късно остава ключова фигура в културната идентичност на италианските Олимпийски игри. В програмата на Милано - Кортина 2026 музиката заема централно място като символ на единство чрез многообразие и като неразделна част от разказа, който свързва спорт, изкуство и култура в духа на олимпийските ценности – диалог и споделяне.

Изпълнението на Олимпийските игри съвпада с началото на световното турне Romanza – 30 години, посветено на албума, който през 1997 г. бележи международния пробив на Bocelli.

Албумът „Romanza“ се превръща в глобален феномен след излизането си през 1997 г., с над 20 милиона продадени копия по света. Той получава платинени и диамантени сертификати в повече от 20 държави и остава най-продаваният албум на италиански език, както и най-продаваният албум с преобладаващо неанглоезично съдържание в историята. „Romanza“ оглавява класациите в 11 държави и достига първото място в Billboard World Albums и Top Catalog Albums в САЩ.

Маестро Андреа Бочели е най-успешният класически артист на всички времена, с близо 90 милиона продадени албума и над 25 милиарда стрийма в световен мащаб. Кариерата му стартира след победата на фестивала в Санремо през 1994 г., а сред диригентите, с които е работил, са легендарни имена като Лорин Маазел, Сейджи Озава и Зубин Мета. Номиниран е за шест награди Grammy и шест Latin Grammy, носител е на звезда на Алеята на славата в Холивуд и е пял пред четирима президенти на САЩ, четирима папи и британското кралско семейство.