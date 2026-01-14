Новини
Илайджа Ууд може да се завърне като Фродо в „Ловът на Голъм“

Илайджа Ууд може да се завърне като Фродо в „Ловът на Голъм“

14 Януари, 2026 11:42 426 1

Актьорът призна, че не може да ги потвърди, но и не може и да ги отрече

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Илайджа Ууд може да се завърне като Фродо в новия филм „Властелинът на пръстените“ - „Ловът на Голъм“, съобщава ScreenRant.

Ууд беше помолен да коментира думите на колегата си Иън Маккелън, че Фродо и Гандалф ще се съберат отново в новия филм. Актьорът призна, че не може да ги потвърди, но и не може и да ги отрече.

„Вижте, можете да се доверите на магьосник. Освен това, не ми е позволено да потвърждавам нищо. Развълнуван съм от филма. Мисля, че това е наистина креативен подход за „събиране на екипа“, сподели актьорът.

Ууд призна, че очаква с нетърпение „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“. Той отбеляза, че Филипа Бойенс, сценаристката на предишните филми, работи по новия проект.

„Усеща се, че основната група сценаристи се събира отново, за да разкаже история, която ще бъде наистина завладяващо изследване на герой, когото всички обичаме“, каза актьорът.

Според Ууд, създателите на филмите „Властелинът на пръстените“ планират да направят и други филми, чието действие се развива във вселената.


    Ще го съсипят този филм, както Междузвездни войни.

    11:58 14.01.2026