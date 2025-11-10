Иън Маккелън потвърди: Връщам се в Средната земя като Гандалф!

Британският актьор Иън Маккелън потвърди, че ще играе магьосника Гандалф в spin-off-а на световноизвестния сериал, базиран на книгите на Дж. Р. Р. Толкин, „Властелинът на пръстените: Ловът на Голъм“.

„Следващата година ще се върна в Средната земя и ще играя отново Гандалф. Нямам намерение да намалявам темпото“, каза той в интервю за The Daily Mirror. 86-годишният актьор казва, че намира снимките за по-лесни от сценичните изяви.

През юни 2024 г. Маккелън падна от сцената по време на театрално представление в Лондон, което породи опасения относно способността му да продължи актьорската си кариера. След това той обяви, че ще се възстановява до края на годината, но се надява да поеме нови проекти в бъдеще.

През август Маккелън, говорейки на фестивала „За любовта към фентъзито“ в Лондон, намекна, че ще се върне към ролята на Гандалф в spin-off-а на режисьора Анди Съркис. След това той каза, че ще разкрие „две тайни за актьорския състав: ще има герои на име Фродо и Гандалф“, намеквайки, че актьорът Илайджа Ууд, известен с ролята си на хобита Фродо Бегинс, вероятно също ще се появи.

Маккелън е носител на „Златен глобус“ за ролята си на последния руски цар Николай II (1868-1918) в американския телевизионен филм „Распутин“ (Rasputin: Dark Servant of Destiny, 1996). Той е номиниран за „Оскар“ два пъти: за ролята си на Гандалф във „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ (2001) и като холивудския режисьор Джеймс Уейл в „Бог и чудовища“ (1998). Маккелън е носител на седем британски награди „Оливие“ и американска награда „Тони“. През 1991 г. е посветен в рицарство от кралица Елизабет II (1926-2022) за заслуги към театъра.