Режисьорът на „Властелинът на пръстените“ дава милиони за възкресяване на гигантската птица Моа (СНИМКИ)

Американската биотехнологична компания Colossal Biosciences, базирана в Тексас, подкрепена финансово от режисьора на „Властелинът на пръстените“ сър Питър Джаксън, стартира амбициозен научен проект с цел да възкреси изчезналата гигантска птица Моа. Тя е обитавала Южния остров на Нова Зеландия до преди около 600 години, предава Independent.

С подкрепа от 15 милиона долара, осигурени лично от Джаксън, проектът се осъществява в партньорство с новозеландския Научноизследователски център Ngāi Tahu. Целта е чрез генно инженерство да бъдат създадени птици, които да наподобяват по външен вид и поведение South Island giant moa – вид, който е достигал височина до 3.6 метра и тежест от над 200 килограма.

Това не е първият опит на Colossal Biosciences да върне изчезнал вид. Компанията вече е модифицирала сиви вълци, които носят сходства с изчезналия древен вълк (dire wolf). Но работата с птици – и то от подобен мащаб – поставя съвсем нови предизвикателства, особено заради различната биология на птичи ембриони, развиващи се в яйца, а не в матка.

„Първата фаза на проекта е да открием добре запазени кости, от които да можем да извлечем достатъчно качествена ДНК“, обяснява проф. Бет Шапиро, главен научен сътрудник в Colossal.

След изолирането на ДНК, тя ще бъде сравнена с геномите на съвременни птици, като ему и тинаму, за да се установи кои гени правят Моа уникална. Така ще може да се модифицират генетично съвременни видове, за да се създаде възможно най-близък аналог на изчезналата птица.

Създадените по този начин птици ще бъдат отглеждани и пуснати в оградени природни зони, в опит да се възстанови естественият им хабитат.

„Надеждата, че след няколко години отново ще видим Моа на свобода, ми носи повече удоволствие и удовлетворение от който и да е филм, който съм създал“, казва сър Питър Джаксън, който лично е събрал между 300 и 400 кости на Моа.

„Филмите са моята работа, но Моа са моето хоби. Всеки новозеландски ученик е израснал с любопитство към тази птица.“

