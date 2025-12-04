Новини
Деми Мур: Старостта е прекрасно време

4 Декември, 2025 12:47

63-годишната актриса продължава да разбива клишетата за остаряването

Деми Мур: Старостта е прекрасно време - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската филмова икона Деми Мур, която от години вдъхновява милиони с таланта и харизмата си, разкри новата си гледна точка към остаряването. В откровен разговор с известния телевизионен водещ Стивън Колбърт, 63-годишната звезда от „Substance“ сподели, че възприема зрелостта като изключително ценен и красив етап от живота.

„Това е прекрасно време!“, възкликна Мур, опровергавайки широко разпространените стереотипи, че с напредването на годините животът губи от своята стойност. Тя категорично заяви, че не гледа на остаряването като на период на залез, а напротив – като на възможност за нови преживявания и личностно израстване.

„Всеки, който вярва, че животът се скъсява с възрастта, е в голяма заблуда“, подчерта актрисата. Деми Мур не само с думи, но и с външния си вид демонстрира увереност и стил.

През ноември тя привлече всички погледи на премиерата на втория сезон на „Landman“, където се появи в елегантна дантелена рокля на Gucci с впечатляващо деколте – доказателство, че самочувствието и красотата нямат възраст.



