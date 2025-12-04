Деми Мур: Старостта е прекрасно време

Американската филмова икона Деми Мур, която от години вдъхновява милиони с таланта и харизмата си, разкри новата си гледна точка към остаряването. В откровен разговор с известния телевизионен водещ Стивън Колбърт, 63-годишната звезда от „Substance“ сподели, че възприема зрелостта като изключително ценен и красив етап от живота.
„Това е прекрасно време!“, възкликна Мур, опровергавайки широко разпространените стереотипи, че с напредването на годините животът губи от своята стойност. Тя категорично заяви, че не гледа на остаряването като на период на залез, а напротив – като на възможност за нови преживявания и личностно израстване.
„Всеки, който вярва, че животът се скъсява с възрастта, е в голяма заблуда“, подчерта актрисата. Деми Мур не само с думи, но и с външния си вид демонстрира увереност и стил.
През ноември тя привлече всички погледи на премиерата на втория сезон на „Landman“, където се появи в елегантна дантелена рокля на Gucci с впечатляващо деколте – доказателство, че самочувствието и красотата нямат възраст.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
12:50 04.12.2025
2 Мда
12:53 04.12.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #9
12:53 04.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
12:53 04.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мокър
12:58 04.12.2025
7 има още хляб
12:59 04.12.2025
8 ДА ТАКА НО ТИ
13:15 04.12.2025
9 мда
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Смени диоптъра и ще прогледнеш!
13:17 04.12.2025
10 Пубер - Воайор
Коментиран от #11
13:40 04.12.2025
11 Хай Ма На
До коментар #10 от "Пубер - Воайор":махаш им очилата и са като невидели мъж
13:51 04.12.2025
12 Кондйо
Един бабиер като му дигнах краката, започна да скърца и да вие на умрело...
Тия да ги разправят на некой друг.
14:04 04.12.2025
13 ООрана държава
14:06 04.12.2025