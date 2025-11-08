Бившата и настоящата рамо до рамо: необичайният съюз в името на Брус Уилис

През последните месеци новини за здравето на Брус Уилис достигат до публиката основно чрез най-близките му хора и повечето от тях не звучат обнадеждаващо. Безспорно е обаче, че актьорът е заобиколен от много любов, грижа и постоянна подкрепа, предава Lifestyle.bg.
Това бе подчертано и от специално организирания благотворителен концерт, посветен на Уилис и насочен към набиране на средства за Association for Frontotemporal Degeneration. На събитието присъстваха редица известни личности, а централно място заеха съпругата му Ема Хеминг и бившата му партньорка Деми Мур.
Двете жени позираха усмихнати една до друга, обединени както от каузата, така и от общата си привързаност към Брус Уилис и желанието да помагат на хора, изправени пред същото заболяване, включително и техните семейства.
Поради здравословното си състояние актьорът не присъства на концерта, но Ема Хеминг сподели, че той със сигурност би го оценил, тъй като винаги е имал слабост към музика на живо. Повечето от изпълнителите са негови близки приятели, които с желание подкрепят инициативата, отбелязва People.
Междувременно Уилис бе заснет от фотографи по време на разходка по крайбрежните улици на Лос Анджелис - едно от малкото му публични появявания в последните месеци. Усмивката му подсказва, че положението му може би не е напълно безнадеждно, съобщава TMZ.
Според Ема Хеминг, макар Уилис вече да не успява да говори и да общува нормално, той остава физически активен и в добро общо състояние. А за феновете му е истинско удоволствие да го видят навън, макар и за кратко.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:39 08.11.2025
3 1488
08:40 08.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Mими Кучева🐕🦺
08:41 08.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1488
Коментиран от #9
08:47 08.11.2025
8 Мъж
08:47 08.11.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "1488":Умира трудно- епизод последен❗
08:50 08.11.2025