Бившата и настоящата рамо до рамо: необичайният съюз в името на Брус Уилис

8 Ноември, 2025 08:32 863 9

Благотворителен концерт и рядка публична поява на актьора подчертават силата на семейството му

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През последните месеци новини за здравето на Брус Уилис достигат до публиката основно чрез най-близките му хора и повечето от тях не звучат обнадеждаващо. Безспорно е обаче, че актьорът е заобиколен от много любов, грижа и постоянна подкрепа, предава Lifestyle.bg.

Това бе подчертано и от специално организирания благотворителен концерт, посветен на Уилис и насочен към набиране на средства за Association for Frontotemporal Degeneration. На събитието присъстваха редица известни личности, а централно място заеха съпругата му Ема Хеминг и бившата му партньорка Деми Мур.

Двете жени позираха усмихнати една до друга, обединени както от каузата, така и от общата си привързаност към Брус Уилис и желанието да помагат на хора, изправени пред същото заболяване, включително и техните семейства.

Поради здравословното си състояние актьорът не присъства на концерта, но Ема Хеминг сподели, че той със сигурност би го оценил, тъй като винаги е имал слабост към музика на живо. Повечето от изпълнителите са негови близки приятели, които с желание подкрепят инициативата, отбелязва People.

Междувременно Уилис бе заснет от фотографи по време на разходка по крайбрежните улици на Лос Анджелис - едно от малкото му публични появявания в последните месеци. Усмивката му подсказва, че положението му може би не е напълно безнадеждно, съобщава TMZ.

Според Ема Хеминг, макар Уилис вече да не успява да говори и да общува нормално, той остава физически активен и в добро общо състояние. А за феновете му е истинско удоволствие да го видят навън, макар и за кратко.


