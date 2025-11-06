Новини
Деми Мур се появи на премиера с бившия мъж на Анджелина Джоли, Били Боб Торнтън

Деми Мур се появи на премиера с бившия мъж на Анджелина Джоли, Били Боб Торнтън

6 Ноември, 2025 12:15 483 0

  • деми мур-
  • били боб торнтън-
  • анджелина джоли-
  • премиера

62-годишната актриса премина по червения килим в прилепнала сива рокля с дълбоко деколте

Деми Мур се появи на премиера с бившия мъж на Анджелина Джоли, Били Боб Торнтън - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Деми Мур присъства на премиера с бившия съпруг на Анджелина Джоли, Били Боб Торнтън, пише Daily Mail.

62-годишната Деми Мур премина по червения килим в прилепнала сива рокля с дълбоко деколте, бежови велурени обувки с остър връх и вечерен грим с разпусната коса. Актрисата позира пред камерите с Били Боб Торнтън.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Demi Moore (@demimoore)


Миналата седмица Деми Мур присъства на гала церемонията по награждаването на Академията в Лос Анджелис. Актрисата позира пред фотографите в макси рокля в бордо с дълбоко деколте. Аксесоари бяха диамантени обеци, колие и пръстен. Актрисата носеше косата си на къдрици и грим с червени сенки за очи, черен молив за очи и розово червило.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Demi Moore (@demimoore)


Преди това Деми Мур публикува снимка в личния си блог, на която е с дълъг бретон. Актрисата си спомни, че последният път, когато е носила подобна прическа, е бил през 1996 г., когато е участвала във филма „Стриптийз“. Интернет потребителите се възхитиха на трансформацията на знаменитостта.



