Деми Мур се появи на премиера с бившия мъж на Анджелина Джоли, Били Боб Торнтън

Актрисата Деми Мур присъства на премиера с бившия съпруг на Анджелина Джоли, Били Боб Торнтън, пише Daily Mail.

62-годишната Деми Мур премина по червения килим в прилепнала сива рокля с дълбоко деколте, бежови велурени обувки с остър връх и вечерен грим с разпусната коса. Актрисата позира пред камерите с Били Боб Торнтън.

Миналата седмица Деми Мур присъства на гала церемонията по награждаването на Академията в Лос Анджелис. Актрисата позира пред фотографите в макси рокля в бордо с дълбоко деколте. Аксесоари бяха диамантени обеци, колие и пръстен. Актрисата носеше косата си на къдрици и грим с червени сенки за очи, черен молив за очи и розово червило.

Преди това Деми Мур публикува снимка в личния си блог, на която е с дълъг бретон. Актрисата си спомни, че последният път, когато е носила подобна прическа, е бил през 1996 г., когато е участвала във филма „Стриптийз“. Интернет потребителите се възхитиха на трансформацията на знаменитостта.