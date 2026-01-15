"Рири е истинската сделка!" - Майката на A$AP Rocky го насърчавала да излиза с Риана

Рапърът A$AP Rocky призна, че майка му го е насърчавала да излиза с певицата Риана. Той сподели това в интервю за NYT Popcast.

„Майка ми казваше неща като: „Знам, че харесваш момичето, с което си... Но искам да си с Рири. Казвам ти, тя е истинската сделка“, спомня си музикантът с истинско име Раким Ателстоун Майерс.

A$AP Rocky подчерта, че майка му винаги „знае най-добре“.

Риана и A$AP Rocky започват да се срещат през 2020 г. и имат три общи деца - синовете Райът Роуз Майерс и Роки Айриш Майерс.

През декември двойката посети изложба, облечени като супергерои. Риана избра визия на Saint Laurent, вдъхновена от един от главните герои от „Скуби-Ду“, докато A$AP Rocky носеше син пуловер Chanel Superman. Двойката посети панаира Art Basel в Маями.