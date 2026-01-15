Новини
Любопитно »
"Рири е истинската сделка!" - Майката на A$AP Rocky го насърчавала да излиза с Риана

"Рири е истинската сделка!" - Майката на A$AP Rocky го насърчавала да излиза с Риана

15 Януари, 2026 16:46 573 2

  • a$ap rocky-
  • риана-
  • рапър-
  • майка-
  • певица-
  • деца

Тя винаги знае най-добре, сподели рапърът с истинско име Раким Ателстоун Майерс

"Рири е истинската сделка!" - Майката на A$AP Rocky го насърчавала да излиза с Риана - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рапърът A$AP Rocky призна, че майка му го е насърчавала да излиза с певицата Риана. Той сподели това в интервю за NYT Popcast.

„Майка ми казваше неща като: „Знам, че харесваш момичето, с което си... Но искам да си с Рири. Казвам ти, тя е истинската сделка“, спомня си музикантът с истинско име Раким Ателстоун Майерс.

A$AP Rocky подчерта, че майка му винаги „знае най-добре“.

Риана и A$AP Rocky започват да се срещат през 2020 г. и имат три общи деца - синовете Райът Роуз Майерс и Роки Айриш Майерс.

През декември двойката посети изложба, облечени като супергерои. Риана избра визия на Saint Laurent, вдъхновена от един от главните герои от „Скуби-Ду“, докато A$AP Rocky носеше син пуловер Chanel Superman. Двойката посети панаира Art Basel в Маями.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Конникът без глава

    0 0 Отговор
    абе мъжете ли свършиха, че до това нелепо афро опря тази, че чак и майка му да му каже, не се сеща сам

    17:28 15.01.2026