Шарън Стоун обмисля да напусне САЩ и да заживее в Европа

12 Февруари, 2026 16:31 923 10

Звездата признава, че Франция е нейна голяма слабост

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Шарън Стоун, заяви, че обмисля възможността да се установи в Европа на фона на задълбочаващите се обществени и политически напрежения в САЩ. Изказването ѝ бе направено по време на посещение в Австрия, където тя е сред специалните гости на тазгодишния Виенски оперен бал.

„За страната ми това са сложни времена“, коментира 67-годишната Шарън Стоун пред журналисти в навечерието на събитието, без да навлиза в конкретика. Актрисата от години заема активна гражданска позиция по въпроси като правата на жените, достъпа до здравеопазване и социалната политика, а в публичните си изяви нееднократно е говорила за поляризацията в американското общество.

Шарън Стоун не за първи път споменава Франция като предпочитана дестинация за по-дългосрочно пребиваване. Тя поддържа тесни връзки с европейския артистичен и благотворителен елит, редовно присъства на фестивала в Кан и през последните години прекарва значително време извън САЩ. Актрисата има и утвърдено присъствие в света на изкуството като художник, с участия в галерийни изложби в Лос Анджелис и Европа.

Поводът за визитата ѝ във Виена е поканата за участие в 67-ото издание на Виенския оперен бал – едно от най-престижните обществени събития в Европа, което традиционно събира представители на културния, политическия и бизнес елит. В миналото сред гостите са били личности като Софи Лорен, Ким Кардашиян и Парис Хилтън. След смъртта на дългогодишния меценат и строителен предприемач Рихард Лугнер през 2024 г., организацията на събитието претърпя промени, а тази година домакините залагат на по-елегантен и класически формат.

Шарън Стоун ще се появи в тоалет на модна къща Valentino – избор, който се възприема като жест на уважение към дългогодишното ѝ сътрудничество с италианската висша мода. През кариерата си тя многократно е била лице на световни брандове и редовен гост на модните седмици в Милано и Париж.

В Австрия актрисата е по покана на бизнесмена Карл Гушлбауер, представител на едно от утвърдените имена в сладкарската индустрия в страната. Според организаторите присъствието ѝ цели да запази международния профил на бала в период на преход след смяната на дългогодишното ръководство.

Извън публичните изяви звездата от "Първичен инстинкт" продължава да поддържа активен професионален график. След участията си в сериали и независими продукции през последните години, тя работи и по нови кино проекти, като паралелно с това остава ангажирана с благотворителни инициативи, включително кампании за борба със СПИН и подкрепа за изследвания в областта на неврологията – кауза, към която е насочена след преживян тежък мозъчен кръвоизлив през 2001 г.

На въпрос за начина си на живот актрисата отбелязва, че залага на умереност и дисциплина. Въпреки изкушенията на австрийската сладкарска традиция, тя спазва стриктен хранителен режим и си позволява малки количества черен шоколад.

Дали изявлението ѝ ще доведе до реално преместване извън САЩ, предстои да стане ясно. Към момента Шарън Стоун не е обявила конкретни планове, но думите ѝ подчертават нарастващата тенденция част от американския културен елит да търси по-дългосрочни ангажименти в Европа в условията на глобална политическа несигурност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    10 2 Отговор
    Баба й е от Одеса. Ако си пази нотариалния акт, може да се върне вкъщи.

    16:32 12.02.2026

  • 2 Да де

    8 2 Отговор
    При сатанистите
    Детето на юдейския Холивуд
    Тръмп не толерира педофилията, напротив

    16:33 12.02.2026

  • 3 Първичен инстинкт

    4 1 Отговор
    Добре дошла е на село, Шарънката!!

    16:36 12.02.2026

  • 4 НАЙ-ДОБРЕ ДА ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    Тука ще разбере, че лудите и бандитите управляват не само в САЩ

    16:45 12.02.2026

  • 5 амии

    6 3 Отговор
    Направо в Украйна да ходи, да се бие за нея. Нали й е много мила.

    16:57 12.02.2026

  • 6 ЯМБОЛ

    4 0 Отговор
    От ЕЛХОВО И Е ТЪПКАЧА. КУПИЛА ВИЛА В ТОПОЛОВГРАД ЧАКАТ Я НА ПАЗАРА.ЩЕ ПРАВИ ТУРИЗЪМ НА БАКАДЖИКА.

    17:02 12.02.2026

  • 7 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Да си ходи в родното село, да сади домати.

    17:18 12.02.2026

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    1 3 Отговор
    Европа е най-хубавото място за живеене !

    Даже туземните копейки го доказват, с отказа си да се отзоват на поканата на Путлер и обещания живот в руския рай .

    17:45 12.02.2026

  • 9 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Ами да заповяда ,да идват и още звезди това само доказва че днес американската мечта е в кома,по етапно се изнасят звезди и богаташи от там ще останат само богати психопати и някой новозаселил се там незапознат с реалния живот в Америка.Гледах едно предаване от люпопитство по Нетфликс в Флорида ,Палм Биич богаташките 🤣не са добре тези хора и какви критерии имат за да си в клуб на богатите тези хора извън рамките на реален човешки живот лудница на открито .За бедните квартали там пък изобщо не е за писане в Европа е най хубаво с някой изключения .Но с добри политици всичко се оправи !

    18:14 12.02.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Щото лъсна в епщайн 😉😏

    18:19 12.02.2026