Шарън Стоун обмисля да напусне САЩ и да заживее в Европа

Холивудската актриса Шарън Стоун, заяви, че обмисля възможността да се установи в Европа на фона на задълбочаващите се обществени и политически напрежения в САЩ. Изказването ѝ бе направено по време на посещение в Австрия, където тя е сред специалните гости на тазгодишния Виенски оперен бал.

„За страната ми това са сложни времена“, коментира 67-годишната Шарън Стоун пред журналисти в навечерието на събитието, без да навлиза в конкретика. Актрисата от години заема активна гражданска позиция по въпроси като правата на жените, достъпа до здравеопазване и социалната политика, а в публичните си изяви нееднократно е говорила за поляризацията в американското общество.

Шарън Стоун не за първи път споменава Франция като предпочитана дестинация за по-дългосрочно пребиваване. Тя поддържа тесни връзки с европейския артистичен и благотворителен елит, редовно присъства на фестивала в Кан и през последните години прекарва значително време извън САЩ. Актрисата има и утвърдено присъствие в света на изкуството като художник, с участия в галерийни изложби в Лос Анджелис и Европа.

Поводът за визитата ѝ във Виена е поканата за участие в 67-ото издание на Виенския оперен бал – едно от най-престижните обществени събития в Европа, което традиционно събира представители на културния, политическия и бизнес елит. В миналото сред гостите са били личности като Софи Лорен, Ким Кардашиян и Парис Хилтън. След смъртта на дългогодишния меценат и строителен предприемач Рихард Лугнер през 2024 г., организацията на събитието претърпя промени, а тази година домакините залагат на по-елегантен и класически формат.

Шарън Стоун ще се появи в тоалет на модна къща Valentino – избор, който се възприема като жест на уважение към дългогодишното ѝ сътрудничество с италианската висша мода. През кариерата си тя многократно е била лице на световни брандове и редовен гост на модните седмици в Милано и Париж.

В Австрия актрисата е по покана на бизнесмена Карл Гушлбауер, представител на едно от утвърдените имена в сладкарската индустрия в страната. Според организаторите присъствието ѝ цели да запази международния профил на бала в период на преход след смяната на дългогодишното ръководство.

Извън публичните изяви звездата от "Първичен инстинкт" продължава да поддържа активен професионален график. След участията си в сериали и независими продукции през последните години, тя работи и по нови кино проекти, като паралелно с това остава ангажирана с благотворителни инициативи, включително кампании за борба със СПИН и подкрепа за изследвания в областта на неврологията – кауза, към която е насочена след преживян тежък мозъчен кръвоизлив през 2001 г.

На въпрос за начина си на живот актрисата отбелязва, че залага на умереност и дисциплина. Въпреки изкушенията на австрийската сладкарска традиция, тя спазва стриктен хранителен режим и си позволява малки количества черен шоколад.

Дали изявлението ѝ ще доведе до реално преместване извън САЩ, предстои да стане ясно. Към момента Шарън Стоун не е обявила конкретни планове, но думите ѝ подчертават нарастващата тенденция част от американския културен елит да търси по-дългосрочни ангажименти в Европа в условията на глобална политическа несигурност.