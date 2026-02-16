Дъщерята на Сидни Крауфорд, Кая Гербер се появи в прозрачна рокля без сутиен на престижно събитие в Лос Анджелис (СНИМКА)

Дъщерята на легендарната Синди Крофорд – Кая Гербер, отново доказа, че модата тече във вените ѝ. Младата красавица се появи на червения килим на 41-вите награди Film Independent Spirit Awards в Лос Анджелис, облечена в изключително ефектна прозрачна рокля, която разкриваше смело нейната естествена красота, без да носи сутиен.
С тази провокативна и стилна визия Кая не само привлече вниманието на фотографите, но и предизвика бурни коментари в социалните мрежи и модните среди. Събитието, което се състоя на 15 февруари, събра елита на киното и модата, а Кая Гербер безспорно бе сред най-обсъжданите гости.
Младата звезда, която вече се утвърди като едно от най-ярките имена на модния подиум, демонстрира увереност и изискан вкус, достойни за дъщеря на супермодел. Само месец по-рано, през януари, 24-годишната Кая украси корицата на престижното списание Harper’s Bazaar, затвърждавайки статута си на модна икона от ново поколение.
