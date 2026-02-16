Новини
16 Февруари, 2026 13:44 1 945 10

  • кая гербер-
  • синди крофорд-
  • прозрачна рокля-
  • film independent spirit awards-
  • лос анджелис-
  • harper’s bazaar

С тази провокативна и стилна визия Кая не само привлече вниманието на фотографите, но и предизвика бурни коментари в социалните мрежи и модните среди

Дъщерята на Сидни Крауфорд, Кая Гербер се появи в прозрачна рокля без сутиен на престижно събитие в Лос Анджелис (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на легендарната Синди Крофорд – Кая Гербер, отново доказа, че модата тече във вените ѝ. Младата красавица се появи на червения килим на 41-вите награди Film Independent Spirit Awards в Лос Анджелис, облечена в изключително ефектна прозрачна рокля, която разкриваше смело нейната естествена красота, без да носи сутиен.

Дъщерята на Сидни Крауфорд, Кая Гербер се появи в прозрачна рокля без сутиен на престижно събитие в Лос Анджелис (СНИМКА)

С тази провокативна и стилна визия Кая не само привлече вниманието на фотографите, но и предизвика бурни коментари в социалните мрежи и модните среди. Събитието, което се състоя на 15 февруари, събра елита на киното и модата, а Кая Гербер безспорно бе сред най-обсъжданите гости.

Младата звезда, която вече се утвърди като едно от най-ярките имена на модния подиум, демонстрира увереност и изискан вкус, достойни за дъщеря на супермодел. Само месец по-рано, през януари, 24-годишната Кая украси корицата на престижното списание Harper’s Bazaar, затвърждавайки статута си на модна икона от ново поколение.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВИЖДА СЕ

    3 1 Отговор
    Гербер прилича на Анелия , и ако дойде да живе в България може и министър на Халтурата да стане !

    13:58 16.02.2026

  • 4 е не толкова външността а

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Винелино ма":

    а колко е дашна
    и колко са доволни от жената
    е по важно

    Коментиран от #5

    13:58 16.02.2026

  • 5 Винелино ма

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "е не толкова външността а":

    Тя дашна ,ама никой кат не я иска...само при Милен ходи да я пипа, ма оня от левият бряг.

    14:02 16.02.2026

  • 6 ЕстетЪ

    6 0 Отговор
    Синди Крауфорд е една от най-красивите манекенки, излъчващи класа. Дъщеря и също е хубавица.Браво.

    14:05 16.02.2026

  • 7 Не е ли Синди

    2 1 Отговор
    Писано Сидни-Австралия

    Коментиран от #8

    14:20 16.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 уйнамама

    0 1 Отговор
    на черното не прозира добре зрънчото

    14:44 16.02.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 0 Отговор
    Тая Гербер, Бацо би я трансферирал в ГЕРБ кифли😉

    14:44 16.02.2026