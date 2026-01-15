Новини
Любопитно »
Експерти посочиха вредата от модерната самота

Експерти посочиха вредата от модерната самота

15 Януари, 2026 18:21 951 19

  • модерна-
  • самота-
  • вреда-
  • необвързани

Колкото по-дълго човек остава необвързан, толкова по-големи се натрупват разликите в благополучието

Експерти посочиха вредата от модерната самота - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През последните години медиите все по-често представят самотата като съзнателен житейски избор и форма на самореализация. Ново мащабно проучване обаче доказва, че продължителната липса на романтични връзки в ранна зряла възраст има отрицателни последици за психологическото благополучие. Проучването е публикувано в Journal of Personality and Social Psychology.

Екип от изследователи от Университета в Цюрих анализира данни от повече от 17 000 млади хора в Германия и Обединеното кралство. Всички участници не са имали опит с романтични връзки в началото на проучването (16-годишна възраст) и след това са били анкетирани ежегодно до 29-годишна възраст.

Анализът показа, че по-дългите периоди на самота са средно по-често срещани сред мъжете, хората с по-високо ниво на образование и младите хора с по-ниски текущи нива на субективно благополучие.

Според Майкъл Крамер, старши изследовател в катедра „Психология“, резултатите потвърждават, че както социално-демографските фактори (като образование), така и психологическите характеристики (благополучие и удовлетвореност от живота) влияят върху вероятността за влизане в първа връзка. По-силният фокус върху образованието, както в предишни социологически проучвания, е свързан с отлагането на връзките.

Изследователите също така сравниха благосъстоянието на тези, които са останали необвързани за дълго време, с тези, които са започнали връзки по-късно. Установено е, че продължителната необвързаност е свързана с намалена удовлетвореност от живота, повишено чувство на самота и повишени симптоми на депресия.

Тези тенденции са сходни както за мъжете, така и за жените. По време на юношеството разликите между групите са минимални, но с течение на времето стават все по-изразени.

Когато младите хора влизат в романтични връзки, тяхното състояние се подобрява значително: удовлетвореността от живота се увеличава, а самотата намалява – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

„Нашите резултати показват, че продължителната необвързаност е свързана с умерени рискове за състоянието на хората“, отбеляза Майкъл Крамер.

Според него, колкото по-дълго човек остава необвързан, толкова по-големи се натрупват разликите в благополучието, а намаленото усещане за него от своя страна увеличава вероятността да остане необвързан. Това може да направи влизането във връзка особено трудно.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 7 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #4, #10

    18:26 15.01.2026

  • 2 Мъж

    7 9 Отговор
    Човешката душа е създадена за да бъде дарявана безплатно и споделена с друга душа, и това поражда любов, която я поддържа жива. Самотната душа е като самотен папагал неразделка - умира без никакви причини!

    18:27 15.01.2026

  • 3 кой му дреме

    8 3 Отговор
    кажете тея булки де ги продават

    18:29 15.01.2026

  • 4 Стенли

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Писах ти плюс защото всичко това е вярно но какво общо има с Путин 🤔

    18:29 15.01.2026

  • 5 Стенли

    13 0 Отговор
    Абе понякога просто така се случва в живота че човек остава сам

    18:31 15.01.2026

  • 6 българина

    9 4 Отговор
    като се замислиш защо да имаш връзка, за да се разделите? или деца, свежа кръв в глобалистката машина, която вече хора не иска, готвят си роботи и ИИ за всичко, от войни до чистене и готвене. бъдещите поколения само безработица и мизерия ги чака

    Коментиран от #8

    18:32 15.01.2026

  • 7 Само питам

    12 3 Отговор
    Тези , същите експерти , могат ли да посочат връзката между обвързаността и бедността ???

    Коментиран от #12

    18:32 15.01.2026

  • 8 Мъж

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "българина":

    Страхливците сте мъртви още отпреди да сте започнали да живеете!

    Коментиран от #9

    18:35 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фют

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Аз обещавам да съм вярна на моя Путин! Само ако не трябва да работя от 9 до 5 вечерта, щото това не може да е мой бизнес.

    18:45 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фют

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Могат, ама не им е удобно в случая, щото ще се окаже политика, а не проблем на личността.

    18:46 15.01.2026

  • 13 попа

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "???":

    Я продължавай да лаеш бе балканско-ориенталски баклук, който се подмокря като остане "Сам вкъщи".

    Коментиран от #17

    18:49 15.01.2026

  • 14 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "попа":

    Как го закова само!Това си е самата истина!Адмирации!

    18:55 15.01.2026

  • 15 Някой

    5 0 Отговор
    Абе този живот е малко помиярска работа, ама какво да правим появили сме се тук ,на този свят !!!!?

    18:59 15.01.2026

  • 16 Луци Перлата

    1 0 Отговор
    Мило, вече не мога без теб!

    Ще звъня на радиото :)

    19:02 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 трябва да се погледне и от друг ъгъл

    0 0 Отговор
    живея във блок с 90 апартамента и два входа преди 20г. имаше много баби с дядовци тъкмо излезли в пенсия или пред пенсия сега има много баби дядовците измряха преди 15-17 годни всичките баби са доста злобни имаше само един дядо който си нямаше баба и още е жив !!! всеки сам да си направи изводите какво се случва

    19:27 15.01.2026

  • 19 Госあ

    0 0 Отговор
    “ Анализът показа, че по-дългите периоди на самота са средно по-често срещани сред мъжете, хората с по-високо ниво на образование” КО да добавя, в света на простолюдието, образованието води до неблагополучие. Иначе, при нас тия статистики без доказателства, не минават вече. Благодарение на китайците, апропо.

    19:31 15.01.2026