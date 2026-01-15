Експерти посочиха вредата от модерната самота

През последните години медиите все по-често представят самотата като съзнателен житейски избор и форма на самореализация. Ново мащабно проучване обаче доказва, че продължителната липса на романтични връзки в ранна зряла възраст има отрицателни последици за психологическото благополучие. Проучването е публикувано в Journal of Personality and Social Psychology.
Екип от изследователи от Университета в Цюрих анализира данни от повече от 17 000 млади хора в Германия и Обединеното кралство. Всички участници не са имали опит с романтични връзки в началото на проучването (16-годишна възраст) и след това са били анкетирани ежегодно до 29-годишна възраст.
Анализът показа, че по-дългите периоди на самота са средно по-често срещани сред мъжете, хората с по-високо ниво на образование и младите хора с по-ниски текущи нива на субективно благополучие.
Според Майкъл Крамер, старши изследовател в катедра „Психология“, резултатите потвърждават, че както социално-демографските фактори (като образование), така и психологическите характеристики (благополучие и удовлетвореност от живота) влияят върху вероятността за влизане в първа връзка. По-силният фокус върху образованието, както в предишни социологически проучвания, е свързан с отлагането на връзките.
Изследователите също така сравниха благосъстоянието на тези, които са останали необвързани за дълго време, с тези, които са започнали връзки по-късно. Установено е, че продължителната необвързаност е свързана с намалена удовлетвореност от живота, повишено чувство на самота и повишени симптоми на депресия.
Тези тенденции са сходни както за мъжете, така и за жените. По време на юношеството разликите между групите са минимални, но с течение на времето стават все по-изразени.
Когато младите хора влизат в романтични връзки, тяхното състояние се подобрява значително: удовлетвореността от живота се увеличава, а самотата намалява – както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.
„Нашите резултати показват, че продължителната необвързаност е свързана с умерени рискове за състоянието на хората“, отбеляза Майкъл Крамер.
Според него, колкото по-дълго човек остава необвързан, толкова по-големи се натрупват разликите в благополучието, а намаленото усещане за него от своя страна увеличава вероятността да остане необвързан. Това може да направи влизането във връзка особено трудно.
1 1488
Вие какво обещавате ???
Коментиран от #4, #10
18:26 15.01.2026
2 Мъж
18:27 15.01.2026
3 кой му дреме
18:29 15.01.2026
4 Стенли
До коментар #1 от "1488":Писах ти плюс защото всичко това е вярно но какво общо има с Путин 🤔
18:29 15.01.2026
5 Стенли
18:31 15.01.2026
6 българина
Коментиран от #8
18:32 15.01.2026
7 Само питам
Коментиран от #12
18:32 15.01.2026
8 Мъж
До коментар #6 от "българина":Страхливците сте мъртви още отпреди да сте започнали да живеете!
Коментиран от #9
18:35 15.01.2026
10 Фют
До коментар #1 от "1488":Аз обещавам да съм вярна на моя Путин! Само ако не трябва да работя от 9 до 5 вечерта, щото това не може да е мой бизнес.
18:45 15.01.2026
12 Фют
До коментар #7 от "Само питам":Могат, ама не им е удобно в случая, щото ще се окаже политика, а не проблем на личността.
18:46 15.01.2026
13 попа
До коментар #11 от "???":Я продължавай да лаеш бе балканско-ориенталски баклук, който се подмокря като остане "Сам вкъщи".
Коментиран от #17
18:49 15.01.2026
14 Хаха
До коментар #9 от "попа":Как го закова само!Това си е самата истина!Адмирации!
18:55 15.01.2026
15 Някой
18:59 15.01.2026
16 Луци Перлата
Ще звъня на радиото :)
19:02 15.01.2026
18 трябва да се погледне и от друг ъгъл
19:27 15.01.2026
19 Госあ
19:31 15.01.2026