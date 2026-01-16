Новини
Веселка от "Биг Брадър" отпразнува 26-ия си рожден ден сама

16 Януари, 2026 10:39 753 3

"Пораснала, щастлива, доволна и свободна...", написа тя под публикацията си по повод празника си

Веселка от "Биг Брадър" отпразнува 26-ия си рожден ден сама - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Напълно променена, почти неузнаваема и сама, Веселка от "Биг Брадър" посрещна своя 26-и рожден ден. Момичето, което със сигурност не бихте свързали с онова, което помните от шоуто и което отнесе доста хейт тогава, сега е готово да отвори нова глава от живота си, пише woman.bg.

"Честити ми 26. Тази година без гръмки партита, без излишни хора, без стриптизьори, без мъже, без драми - САМО АЗ", написа тя в Инстаграм под снимка, на която буквално сияе, облечена в красива червена рокля.

"Пораснала, щастлива, доволна и свободна... А нали знаете как започва всяка една история за принцеса… Първо я подценяват, първо не я разбират, първо страда, но после разцъфва и всички се питат - как... Аз съм вашето патенце, което плавно и спокойно се превръща в бял лебед! А какво ще си пожелая ли, ще го запазя за себе си...", написа още тя.

A post shared by Vesi Marinova (@vesimarinova)



  • 2 Защо не се обади

    Щяхме да поиграем но чичо Доктор

  • 3 Дядо Митьоo

    Старост-нерадост с увиснали ..янки!

