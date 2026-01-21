Водещите на „Преди обед“ пак се подиграха на Венета Райкова в ефир

Водещите на „Преди обед“ Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова коментираха бившата си колежка Венета Райкова в сряда сутрин, като не спестиха иронията си и остри забележки към нея.
С уговорката, че Райкова е „прекрасна жена“ с „тънък френски глезен“ и че на 51 години тежи 51 килограма – нейно лично твърдение – водещите не я оставиха на мира заради нейно изказване, свързано с женското здраве от последните дни.
Оля Малинова обърна внимание на твърдение на Венета Райкова, според което 80% от болестите при жените били причинени от магии.
„Развалянето на една магия струва 1000 лева. Ако имате излишни такива пари, по-добре ги дайте за медицински изследвания“, коментира с ирония Малинова.
Петър Дочев също не пропусна да се включи, като шеговито отбеляза, че му липсва Венета Райкова и нейното говорене за „енергии“ в предаването.
Коментарите предизвикаха реакции в социалните мрежи, където зрители спорят дали водещите са били твърде остри или просто са реагирали на спорни твърдения, пише в. Марица.
16:38 21.01.2026
16:40 21.01.2026
16:43 21.01.2026
16:50 21.01.2026
17:00 21.01.2026
17:02 21.01.2026