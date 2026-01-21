Новини
Любопитно »
Водещите на „Преди обед“ пак се подиграха на Венета Райкова в ефир

Водещите на „Преди обед“ пак се подиграха на Венета Райкова в ефир

21 Януари, 2026 16:31 873 7

  • водещи-
  • преди обед-
  • венета райкова-
  • подигравки-
  • петър дочев

Бившата водеща отново стана предмет на разговори в студиото на предаването

Водещите на „Преди обед“ пак се подиграха на Венета Райкова в ефир - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещите на „Преди обед“ Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова коментираха бившата си колежка Венета Райкова в сряда сутрин, като не спестиха иронията си и остри забележки към нея.

С уговорката, че Райкова е „прекрасна жена“ с „тънък френски глезен“ и че на 51 години тежи 51 килограма – нейно лично твърдение – водещите не я оставиха на мира заради нейно изказване, свързано с женското здраве от последните дни.

Оля Малинова обърна внимание на твърдение на Венета Райкова, според което 80% от болестите при жените били причинени от магии.

„Развалянето на една магия струва 1000 лева. Ако имате излишни такива пари, по-добре ги дайте за медицински изследвания“, коментира с ирония Малинова.

Петър Дочев също не пропусна да се включи, като шеговито отбеляза, че му липсва Венета Райкова и нейното говорене за „енергии“ в предаването.

Коментарите предизвикаха реакции в социалните мрежи, където зрители спорят дали водещите са били твърде остри или просто са реагирали на спорни твърдения, пише в. Марица.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То хубаво ! Ама !

    5 1 Отговор
    То хубаво ! Ама !

    В Тая Телевизия !

    Няма !

    Кякво !

    Да !

    Видиш !

    Че !?

    И !

    Дя Я !

    Гледаш !

    16:38 21.01.2026

  • 3 Анонимен

    7 0 Отговор
    Неподходящ избор за водещи. Неподходящо облекло. Неподходящо отношение.

    16:40 21.01.2026

  • 4 Мижави резултати

    5 0 Отговор
    Едва ли някой нормален човек би взел решение по отношение на финанси или медицина на базата на съвети в сутрешен блок. Посещение при врачка би могло да бъде далеч по-забавно от висене по лаборатории.

    16:43 21.01.2026

  • 5 Мишки жалки

    4 0 Отговор
    Венета Райкова я знае цяла България ,а тия мижитари смешни никой не е и чувал за тях.Венета откъдето се връща те ,, миличките" натам са тръгнали и има ощееее мнооооого хляб да папкат ,за да я стигнат .

    16:50 21.01.2026

  • 6 Удри с лопатата

    1 0 Отговор
    Хвани едните,удари ги в другите, дееа и боклуци, удри с лопатата

    17:00 21.01.2026

  • 7 ЕстетЪ

    1 0 Отговор
    БНТ, бтв и нова тв, трябва да се закрият със закон заради глупавите си предавания и още по-глупавите си водещи.

    17:02 21.01.2026