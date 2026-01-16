Новини
Дарина Павлова предприе мащабна трансформация на визията си в Тайланд

16 Януари, 2026 13:46 982 12

Павлова се подложила на серия от иновативни операции, които не се предлагат масово

Дарина Павлова предприе мащабна трансформация на визията си в Тайланд - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мадам Мулти е тема номер едно в светските среди, след като предприе мащабна трансформация на визията си, която се случила в далечен Тайланд. Дарина Павлова прекара дълго време в Банкок - дестинация, която от години е смятана за световна столица на луксозния разкрасителен туризъм и място - достъпно само за много богати клиенти, пише "Ретро".

Там 62-годишната Павлова се подложила на серия от иновативни операции, които не се предлагат масово и се извършват от лекари със световна репутация. Става дума за комплексни интервенции по тялото - липосукция и пластики на корем, гръб, ръце и задни части. Процедурите не просто оформят силуета, а връщат тялото към младежки пропорции и контури, като по думите на запознати ефектът е сравним със сваляне на поне две десетилетия от външния вид.




Хора от обкръжението на Дарина твърдят, че сериозно внимание е обърнато най-вече на лицето. Тайланд от години е известен с това, че е меката на пластичната хирургия и разполага с техники, които променят изцяло пропорциите, без да оставят видими следи от хирургическа намеса. Именно там се извършват интервенции, способни да превърнат груби черти във фини и подмладени, което прави страната предпочитана от световни знаменитости и милионери.

Според слуховете Дарина Павлова е избрала вертикален лифтинг - метод, който не дърпа лицето назад, а го повдига нагоре и се прилага изключително рядко заради сложността и цената си. Това е процедура, на която се подлагат основно холивудски звезди. Освен това е направено повдигане на горната устна, с което разстоянието между носа и устата е значително скъсено-детайл, характерен за младежките лица. Извършено е и контуриране на очите, както и премахване на мазнина от бузите, което допълнително изостря чертите.

Методиката на тези интервенции се различава коренно от познатите у нас остарели пластични операции. Целта не е човек да изглежда "направен“, а да бъде най-добрата си версия - свеж, отпочинал и визуално подмладен, без ясни следи от хирургия.

Любопитното е, че информацията не идва само от светски среди. В специализирани международни форуми за разкрасителен туризъм се появиха коментари, че Дарина Павлова е била разпозната именно в Тайланд. Според тези свидетелства, докато трае пълната ѝ трансформация, тя е отседнала в петзвезден луксозен комплекс, където се ползвала със специално отношение, пълен комфорт.


  • 1 Лице

    8 0 Отговор
    Роко Сифреди и Рон Джеръми няма да и простят!

    13:49 16.01.2026

  • 2 Заека

    15 0 Отговор
    Абсолютно излишна статия.

    13:50 16.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Роден в НРБ

    10 0 Отговор
    Да не си е сложила пе-нйис и да е вече ши----мейл?

    13:53 16.01.2026

  • 6 Дар ес саллам

    8 0 Отговор
    Освен вертикален лифтинг, нещо друго, дето се изправя вертикално ще и присаждат ли?

    13:53 16.01.2026

  • 7 Както вече знаете

    13 0 Отговор
    Срещу ЕГН-то няма измислена интервенция.;)

    13:53 16.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    КАКВОТО И ДА СЕ ПРАВИ, ОВЦАТА СИ Е ОВЦА! ПА МАКАР И ДОЛИ ДА СЕ КАЗВА!

    13:54 16.01.2026

  • 9 хехе

    7 0 Отговор
    стара чанта и с нови дръжки си е стара чанта..

    13:57 16.01.2026

  • 10 А, бе

    7 0 Отговор
    тия пари не свършиха ли, бе? Тая госпожа има ли един работен ден в живота си?

    13:58 16.01.2026

  • 11 Даааа!

    1 0 Отговор
    В лице прилича на кит.

    14:06 16.01.2026

  • 12 Тази

    0 0 Отговор
    сучка става ли още за кекс?

    14:08 16.01.2026