Снежана Макавеева премина през дълбока лична трансформация

10 Февруари, 2026 12:16 2 041 14

  • снежана макавеева-
  • трансформация-
  • индия-
  • бали

С днешна дата тя е загърбила суетата и е поела по пътя на духовното – набляга на медитация, дихателни практики, йога

Снежана Макавеева премина през дълбока лична трансформация - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През последните години актрисата Снежана Макавеева премина през дълбока лична трансформация. Поредица от изпитания я принудиха да преосмисли житейския си път и да потърси смисъл далеч от шума, суетата и старите роли, в които дълго време беше вкарана – както на сцената, така и извън нея. Преди няколко месеца звездата от сериала "Под прикритие" и риалити формата "Сървайвър" се завърна от пътуване в Индия – страна, която я е разтърсила до дъното на душата, пише Hotarena.net.


Сега Макавеева е поела още по-далеч към Мексико, където продължава своето търсене на нови хоризонти, култури и вътрешна хармония. Дестинациите, които блондинката избира, стават все по-отдалечени.

"Едно огромно благодаря за приятелите и уроците в най-извисената и най-изпадналата държава, която съм посещавала. Като че ли противоречието ѝ ми напомни на тази, в която съм се родила, затова така се привързах към нея. Различна, дива, тъжна и така хармонична в същината си. Само да я обичаш и да я оставиш свободна", написа Снежана след завръщането си от Индия.

Актрисата публикува и снимки от пътешествието си без грим, както обича да се носи напоследък. С днешна дата тя е загърбила суетата и е поела по пътя на духовното – набляга на медитация, дихателни практики, йога.


Началото на това пробуждане обаче е поставено преди близо 2 години, по време на нейно пътуване до остров Бали. Тогава Снежана преживява тежък удар – загубата на своя домашен любимец, питбула Кари. За нея това не било просто куче, а най-близкият ѝ приятел и част от семейството. "Изгубих най-верния си сърдечен спътник. Дълго време не ми стигаше въздухът, дори докато говоря. Допуснах стресът, болката и нервите да ме съборят и това доведе до сериозни проблеми със здравето", споделяла е Макавеева. Именно тогава тя се обръща към свят, който дотогава ѝ е бил далечен – този на духовните практики.

"Кари завинаги ще остане част от мен, но успях да приема физическата ѝ липса и да продължа напред спокойна и уверена", признава актрисата. От този момент животът ѝ се променя коренно. Сега тя изглежда смирена, вглъбена и съсредоточена върху вътрешния баланс. Пиянските изцепки и шумните нощи са останали в миналото. Всъщност това не е първата метаморфоза в живота на Снежана. Още от тийнейджърските си години е бунтарка. Като модел пътува много – от Тайван до Италия, където животът ѝ прави рязък завой. По време на престой в Милано, след бурна нощ, тя и компанията ѝ са арестувани за вандалски прояви. Следва тройна присъда за вандализъм, кражба и лъжесвидетелство, но поради непълнолетие актрисата се разминава със затвора и е депортирана в България. Именно това се оказва повратният момент, който я кара да поеме отговорност за живота си – завършва образованието си и е приета в НАТФИЗ от първия път. Макавеева е родена в многодетно семейство с трима по-възрастни братя. "По-голямата част от детството ми мина в дядовата вила в село Чибаовци. И до днес обичам да съм сама – да паля огън, да чета, да медитирам. Харесва ми да съм отшелник", разказвала е тя.

Животът ѝ обаче не минава без тежки изпитания. Преди около 6 години Макавеева оцелява по чудо след тежка автомобилна катастрофа. След инцидента за пореден път преосмисля ценностите си и решава да не се тормози за дреболии. Около името ѝ винаги са се носили слухове – за бурни връзки, нестандартен начин на живот и приключенски дух, който не признава граници.

Танцувала е в балет "Сатен", играла е на театралната сцена и е оставила ярка следа с ролите си. Пътувала е много, особено в Азия, където се чувства като у дома си. Актрисата признава, че някога е мечтала до 25-годишна възраст да е омъжена и с деца, но съдбата я е отвела в друга посока.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбрах

    18 4 Отговор
    Да посети и Мексико, после да си купи кемпер и да практикува будизма.

    Коментиран от #5

    12:20 10.02.2026

  • 2 Освалдо Риос

    5 2 Отговор
    В храсталака, една жена би правила "шшт" само ако ще се облекчава, или ще я облекчават.

    12:20 10.02.2026

  • 3 Спиро

    17 1 Отговор
    И кой е чичака, дето плаща екскурзиите? И чичака един и същ ли е на различните екскурзии?

    12:20 10.02.2026

  • 4 Ама

    14 0 Отговор
    Тя отдавна си наблягаше на духовното и обичше да чеше хобота като на снимката! Дано не се е батисала харната жена, че от сърце обичаше да се бичи брутално, понякога и със съучастнички...

    12:21 10.02.2026

  • 5 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разбрах":

    В Индуизма дори и кастата Хиджра има повече права от жената.

    12:22 10.02.2026

  • 6 Неосведомен

    10 0 Отговор
    Тая пък коя е?
    Сефте я чувам...
    Дори моят Янко се хвана за главата и скри в другия крачол да се вайка как така я ...пропуснал...

    12:23 10.02.2026

  • 7 кой му дреме

    4 1 Отговор
    станало е мьж ?

    12:34 10.02.2026

  • 8 Йоги Беър

    2 1 Отговор
    И на слон се е возила явно, което си е дълбоко духовно преживяване.

    12:55 10.02.2026

  • 9 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Докато братята и плющят комар като замаяни!

    13:16 10.02.2026

  • 10 Чудя се

    1 0 Отговор
    Минала от ало към по скъпите ли..?

    13:42 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимус

    4 0 Отговор
    С чаша в ръка и аз минавам през междуличностни трансформации.

    13:55 10.02.2026

  • 14 мунчу

    0 0 Отговор
    че що се харчи да оди чак у индия - тук малко ли са ни индийците - ей ги де са у факултето,и на духателни практики ще я научат...

    15:20 10.02.2026