Рапърът Bad Bunny спечели наградата „Грами“ за албум на годината и отправи важно послание (ВИДЕО)

Пуерториканският рапър Bad Bunny спечели наградата „Грами“ за албум на годината с Debí Tirar Más Fotos.
Сред съперниците в тази категория бяха Tyler, Chromakopia на The Creator, Mutt на Leon Thomas, GNX на Kendrick Lamar, Mayhem на Lady Gaga, Clipse, Pusha T и Let God Sort Em Out на Malice, Man's Best Friend на американската поп певица Sabrina Carpenter и Swag на Justin Bieber.
Наградата беше връчена от известния британски певец, автор на песни и актьор Хари Стайлс.
"Преди да благодаря на Бог за наградата, искам да кажа - ICE вън!", заяви рапърът, визирайки федералните служби, пратени от Тръмп в американските градове, които влязоха в сблъсъци с протестиращи.
Песента на Кендрик Ламар и SZA „Luther“ спечели наградата „Грами“ за запис на годината.
В тази категория се състезаваха още пуерториканският рапър Bad Bunny с песента си „DtMF“, поп певицата Sabrina Carpenter с песента си „Manchild“, рапърът Doechii с песента си „Anxiety“, певицата Billie Eilish с песента си „Wildflower“, Лейди Гага с песента си „Abracadabra“, Chappelle Ron с песента си „The Subway“ и Бруно Марс с песента си ROS с песента си „APT“.
Певицата Шер връчи наградата на победителя.
