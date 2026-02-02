Новини
Рапърът Bad Bunny спечели наградата „Грами“ за албум на годината и отправи важно послание (ВИДЕО)

2 Февруари, 2026 11:13 533 3

"Преди да благодаря на Бог за наградата, искам да кажа - ICE вън!", заяви рапърът

Пуерториканският рапър Bad Bunny спечели наградата „Грами“ за албум на годината с Debí Tirar Más Fotos.

Сред съперниците в тази категория бяха Tyler, Chromakopia на The Creator, Mutt на Leon Thomas, GNX на Kendrick Lamar, Mayhem на Lady Gaga, Clipse, Pusha T и Let God Sort Em Out на Malice, Man's Best Friend на американската поп певица Sabrina Carpenter и Swag на Justin Bieber.

Наградата беше връчена от известния британски певец, автор на песни и актьор Хари Стайлс.

"Преди да благодаря на Бог за наградата, искам да кажа - ICE вън!", заяви рапърът, визирайки федералните служби, пратени от Тръмп в американските градове, които влязоха в сблъсъци с протестиращи.


Песента на Кендрик Ламар и SZA „Luther“ спечели наградата „Грами“ за запис на годината.

В тази категория се състезаваха още пуерториканският рапър Bad Bunny с песента си „DtMF“, поп певицата Sabrina Carpenter с песента си „Manchild“, рапърът Doechii с песента си „Anxiety“, певицата Billie Eilish с песента си „Wildflower“, Лейди Гага с песента си „Abracadabra“, Chappelle Ron с песента си „The Subway“ и Бруно Марс с песента си ROS с песента си „APT“.

Певицата Шер връчи наградата на победителя.


  • 1 От Нобеловият комитет

    5 1 Отговор
    Говориш срещу Тръмп, ама като Мачадо,да не му дадеш наградата си, че да те остави без проблеми,а?

    11:35 02.02.2026

  • 2 Евроджендър

    1 0 Отговор
    Скоро ще бъде качен на полет за дупката от където е изпълзял

    12:11 02.02.2026

  • 3 Жоро

    0 0 Отговор
    И каво ни интересува мнението на някакъв прошляк?Да го депортират и тоя продажник на сатанистите!

    12:32 02.02.2026