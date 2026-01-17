Авторът на „Игра на тронове“: Ако умра, поредицата ще остане незавършена - няма да я дам на друг

Авторът на фентъзи драмата „Игра на тронове“ Джордж Р. Р. Мартин сподели, че ако почине преди да завърши „Ветровете на зимата“, поредицата няма да бъде завършена. В интервю за The Hollywood Reporter писателят изключи възможността да прехвърли проекта на друг автор.

„Ако това се случи, работата ми няма да бъде завършена. Ще бъде като „Мистерията на Едуин Друд“, каза Джордж Р. Р. Мартин, визирайки недовършения роман на Чарлз Дикенс.

Писателят заяви, че вече е написал приблизително 1100 страници от „Ветровете на зимата“. Той отчита тази цифра от декември 2022 г. Твърди, че много време се прекарва в пренаписване на вече написани глави.

„Отварям последната глава, по която работех, и си казвам: „По дяволите, това не е много добро.“ И я пренаписвам“, призна Джордж Р. Р. Мартин.

Авторът добави още, че все още има много работа по книгата.

„Ако напиша всичко, което ми идва в главата, това може да е най-дългата книга от поредицата“, каза Джордж Р. Р. Мартин.