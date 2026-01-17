Новини
Авторът на „Игра на тронове": Ако умра, поредицата ще остане незавършена - няма да я дам на друг

17 Януари, 2026 09:15 786 8

Създателят на „Игра на тронове“ призна, че е написал около 1100 страници, но все още има много работа по дългоочаквания роман

Авторът на „Игра на тронове“: Ако умра, поредицата ще остане незавършена - няма да я дам на друг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Авторът на фентъзи драмата „Игра на тронове“ Джордж Р. Р. Мартин сподели, че ако почине преди да завърши „Ветровете на зимата“, поредицата няма да бъде завършена. В интервю за The Hollywood Reporter писателят изключи възможността да прехвърли проекта на друг автор.

„Ако това се случи, работата ми няма да бъде завършена. Ще бъде като „Мистерията на Едуин Друд“, каза Джордж Р. Р. Мартин, визирайки недовършения роман на Чарлз Дикенс.

Писателят заяви, че вече е написал приблизително 1100 страници от „Ветровете на зимата“. Той отчита тази цифра от декември 2022 г. Твърди, че много време се прекарва в пренаписване на вече написани глави.

„Отварям последната глава, по която работех, и си казвам: „По дяволите, това не е много добро.“ И я пренаписвам“, призна Джордж Р. Р. Мартин.

Авторът добави още, че все още има много работа по книгата.

„Ако напиша всичко, което ми идва в главата, това може да е най-дългата книга от поредицата“, каза Джордж Р. Р. Мартин.


  • 1 Хахаха

    9 2 Отговор
    Егоцентричен глупак! Когато умре, неминуемо Дисни ще му докопат поредицата, и ще й Е.М.!

    Коментиран от #2

    09:20 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шишо

    8 1 Отговор
    Тоя дебеляк си напечели парите от Игра на Тронове и му е през оная работа за книгите вече.

    09:31 17.01.2026

  • 4 ИВАН

    6 0 Отговор
    Тия творци, творят само тъпотии, че и си вярват.

    09:39 17.01.2026

  • 5 Марк

    4 0 Отговор
    Когато умреш - последната ти грижа ще ти бъде тъпата ти книга!

    09:47 17.01.2026

  • 6 имееми

    1 0 Отговор
    Това не е ли Митко Таралежков на снимката??

    09:49 17.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Не го гледах, а камо ли да го чета, но там доколкото разбрах е бал бати буля за една дюля.

    10:21 17.01.2026