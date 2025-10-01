Рецепта на деня: Печени пресни картофи с чесново-медена глазура

Необходими продукти:

половин килограм пресни картофи;

2-3 супени лъжици растително масло;

3 супени лъжици соев сос;

3 супени лъжици мед;

1 скилидка чесън;

1 супена лъжица сусам.

Начин на приготвяне:

Преди готвене картофите трябва да се измият добре. След това сложете широк тиган, намазан с олио, на котлона и го загрейте.

Сложете картофите и пържете под капака за 10 минути. Разклащайте тигана на всеки пет минути, за да се образува равномерна коричка.

В отделен съд смесете меда, нарязания чесън и соевия сос. Сложете картофите в тава за печене, залейте със соса и ги сложете във фурната за още 10-15 минути.

Периодично е необходимо да отваряте фурната и да заливате картофите със соса. В края на готвенето поръсете със сусам, пише flagman.bg.