Рецепта на деня: Печени пресни картофи с чесново-медена глазура

Необходими продукти:
- половин килограм пресни картофи;
- 2-3 супени лъжици растително масло;
- 3 супени лъжици соев сос;
- 3 супени лъжици мед;
- 1 скилидка чесън;
- 1 супена лъжица сусам.
Начин на приготвяне:
Преди готвене картофите трябва да се измият добре. След това сложете широк тиган, намазан с олио, на котлона и го загрейте.
Сложете картофите и пържете под капака за 10 минути. Разклащайте тигана на всеки пет минути, за да се образува равномерна коричка.
В отделен съд смесете меда, нарязания чесън и соевия сос. Сложете картофите в тава за печене, залейте със соса и ги сложете във фурната за още 10-15 минути.
Периодично е необходимо да отваряте фурната и да заливате картофите със соса. В края на готвенето поръсете със сусам, пише flagman.bg.
