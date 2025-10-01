Новини
Рецепта на деня: Печени пресни картофи с чесново-медена глазура
Рецепта на деня: Печени пресни картофи с чесново-медена глазура

1 Октомври, 2025 10:05 365 0

Съчетават се добре както с месо, така и с риба или като самостоятелно ястие

Рецепта на деня: Печени пресни картофи с чесново-медена глазура - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • половин килограм пресни картофи;
  • 2-3 супени лъжици растително масло;
  • 3 супени лъжици соев сос;
  • 3 супени лъжици мед;
  • 1 скилидка чесън;
  • 1 супена лъжица сусам.

Начин на приготвяне:

Преди готвене картофите трябва да се измият добре. След това сложете широк тиган, намазан с олио, на котлона и го загрейте.

Сложете картофите и пържете под капака за 10 минути. Разклащайте тигана на всеки пет минути, за да се образува равномерна коричка.

В отделен съд смесете меда, нарязания чесън и соевия сос. Сложете картофите в тава за печене, залейте със соса и ги сложете във фурната за още 10-15 минути.

Периодично е необходимо да отваряте фурната и да заливате картофите със соса. В края на готвенето поръсете със сусам, пише flagman.bg.


