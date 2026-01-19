Новини
Любопитно »
Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

19 Януари, 2026 08:19 562 3

  • нана гладуиш-
  • рак на кожата

По думите ѝ туморът се намира в горната част на главата

Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разтърсващо признание направи телевизионната звезда Нана Гладуиш. За трети пореден път емблематичната водеща на „Съдебен спор“ съобщи, че е диагностицирана с рак, след като биопсия на малко кожно образувание е показала злокачествен резултат, пише showblitz.bg.

„Преди няколко седмици отидох на лекар заради едно малко нещо, което ме дразнеше. Всички мислеха, че е почти нищо, но се оказа рак на кожата. Хванато е навреме и лекарите казват, че е под контрол“, разкри Гладуиш във Facebook.

По думите ѝ туморът се намира в горната част на главата.

Думите ѝ звучат тежко, но са изречени с увереността на човек, който вече неведнъж е преминавал през изпитанията на болестта.

Нана призна, че се чувства виновна заради подценяването на слънцезащитата през годините.

С усмивка, примесена с тъга, тя си спомня как изгарянето някога ѝ се е струвало нещо напълно нормално. „Намазваш се с кисело мляко и чакаш да ти мине. Сега разбирам, че последствията могат да бъдат сериозни“, признава Нана.

Лекарите са я посъветвали оперативната намеса да бъде отложена заради предстоящо пътуване до Колумбия. „Ще трябва да изрежат малко, но ми казаха да го направя след това. Така че стискайте ми палци на 29 януари“, обърна се тя към своите последователи.

С посланието си Гладуиш не търси съжаление, а отправя силно предупреждение. „Пазете се и не подценявайте защитата. За разлика от други онкологични заболявания, ракът на кожата може да бъде предотвратен в много висок процент“, подчертава тя.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 процесор Келепирджиев

    3 3 Отговор
    Вероятно се е ваксинирала срещу Ковид-19, а не трябваше.

    Коментиран от #3

    08:21 19.01.2026

  • 2 си пън

    3 4 Отговор
    таз нема ли да умира вече,дасажда вече с нения рак,дякаш само тя е болна,нали милиони има,да се лекува,хора от глад умират таз саме реве,да оди в русия нали ваксина откриха

    08:22 19.01.2026

  • 3 др Гей Билтс

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "процесор Келепирджиев":

    Не мисля. Просто родата й е прокълната. Всички са измрели от рак, някаква карма носи жиницата.

    08:26 19.01.2026