Сцена с изхождане скандализира появата на "Рицарят на седемте кралства"

20 Януари, 2026 11:46 714 4

  • рицарят на седемте кралства-
  • изхождане-
  • айра паркър-
  • hbo

Айра Паркър обясни, че е искал да покаже страха на героя преди предстоящите изпитания

Сцена с изхождане скандализира появата на "Рицарят на седемте кралства" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сериалът „Рицарят на седемте кралства“, продължение на хита на HBO „Игра на тронове“, започва с подробна сцена на дефекация, а сцената е възмутила зрителите и дори е смутила писателя Джордж Р. Р. Мартин.

В първите минути на епизода главният герой решава да участва в рицарски турнир. Моментът на решението е съпроводен от тематичната песен от „Игра на тронове“, но музиката е прекъсната от кадър на Дънкан, който се изхожда.

„Беше неочаквано. Не казвам, че героите ми не се изхождат, но обикновено не пиша за това толкова подробно. Когато видях черновата, попитах: „Какво е това? Откъде се появи това? Не знам дали ни е нужно.“ Но шоурънърът Айра Паркър го хареса по някаква причина“, каза Мартин.

Айра Паркър обясни, че е искал да покаже страха на героя преди предстоящите изпитания.

„Дънк все още не е герой. Той е просто нервно дете със слаб стомах – точно като мен. „И без значение колко много искаш да направиш нещо велико, щом наистина трябва да го направиш, става трудно“, каза той.

„Рицарят на седемте кралства“ се представи премиерно по HBO Max на 18 януари. Второто продължение на „Игра на тронове“, след „Домът на дракона“, е базирано на едноименната поредица от романи на Джордж Р. Р. Мартин. Сериалът се развива приблизително век преди раждането на Денерис. Сюжетът е съсредоточен около рицаря Дънкан Високия и неговия оръженосец Ег, бъдещият крал Егон V Таргариен. Създателите на проекта обещаха по-малко мрачен тон от предишните творби.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сцена с изхождане от хазната

    4 1 Отговор
    скандализира появата на края на мандата
    на тиквите

    Коментиран от #4

    11:54 20.01.2026

  • 2 ван мaaмy

    3 0 Отговор
    Каква новина.... уважаеми зрители.

    11:56 20.01.2026

  • 3 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Човещинка🤣 По-забавното беше, че въпросната сцена започна с мозиката от Game of trones и бе прекъсната с 💩💩💩 😂
    Като цяло филма започна мудно и както казва ония режисьор "Отрепете някой, вакрайте малко живот в тоя филм" 😉

    11:57 20.01.2026

  • 4 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сцена с изхождане от хазната":

    и кликата му от кандидат затворници , топтан с новите начала и чалгарите , се изходиха върху опосканата от тях държава и цял един народ .

    11:58 20.01.2026