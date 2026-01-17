Новини
Композиторът от "Карибски пирати" ще напише саундтрака за новата поредица за Хари Потър на HBO

17 Януари, 2026 08:53 526 1

Легендарният композитор ще създаде саундтрака заедно с екипа си от Bleeding Fingers, поемайки щафетата от Джон Уилямс и останалите майстори на магическата музика

Композиторът от "Карибски пирати" ще напише саундтрака за новата поредица за Хари Потър на HBO - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Известният композитор Ханс Цимер ще напише саундтрака за новата поредица за Хари Потър на HBO. Той ще си сътрудничи и с членовете на своята група Bleeding Fingers, Кара Талве и Анже Розман, съобщава Variety.

„Музикалното наследство на Хари Потър е отправна точка и предизвикателство за композиторите по целия свят и за нас е чест да се присъединим към такъв прекрасен екип по проект от такъв мащаб. Отговорността, която Кара Талве, Анже Розман и аз носим, ​​е огромна. Магията е навсякъде около нас, често недостижима, но както в света на Хари Потър, ние просто трябва да я търсим. Чрез нашата музика се надяваме да доближим публиката малко повече до нея, отдавайки почит на това, което е било преди нас“, каза Ханс Цимер.

Джон Уилямс, Патрик Дойл, Никълъс Хупър и Александър Деспла имат принос към досегашните саундтракове към филмите за Хари Потър.

Ханс Цимер е един от най-известните композитори на филмова музика. Той е работил по музиката за поредицата „Карибски пирати“, трилогията „Черният рицар“, „Дюн“, „Гладиатор“, „Интерстелар“ и много други.


  • 1 Хърмаяни

    А пък от реквизита на "карибски пирати" ще бъде осигурен дървен материал за вълшебни пръчки и летящи метли.

    09:16 17.01.2026