Композиторът от "Карибски пирати" ще напише саундтрака за новата поредица за Хари Потър на HBO

Известният композитор Ханс Цимер ще напише саундтрака за новата поредица за Хари Потър на HBO. Той ще си сътрудничи и с членовете на своята група Bleeding Fingers, Кара Талве и Анже Розман, съобщава Variety.

„Музикалното наследство на Хари Потър е отправна точка и предизвикателство за композиторите по целия свят и за нас е чест да се присъединим към такъв прекрасен екип по проект от такъв мащаб. Отговорността, която Кара Талве, Анже Розман и аз носим, ​​е огромна. Магията е навсякъде около нас, често недостижима, но както в света на Хари Потър, ние просто трябва да я търсим. Чрез нашата музика се надяваме да доближим публиката малко повече до нея, отдавайки почит на това, което е било преди нас“, каза Ханс Цимер.

Джон Уилямс, Патрик Дойл, Никълъс Хупър и Александър Деспла имат принос към досегашните саундтракове към филмите за Хари Потър.

Ханс Цимер е един от най-известните композитори на филмова музика. Той е работил по музиката за поредицата „Карибски пирати“, трилогията „Черният рицар“, „Дюн“, „Гладиатор“, „Интерстелар“ и много други.