И "майката" на Хари Потър скочи на британския премиер заради Епстийн

10 Февруари, 2026 10:42 1 213 4

„Добавете загрижеността на Киър Стармър за жертвите на най-добрия му приятел Питър Манделсън към отказа му да разследва секс бандата от Родъръм.", пише Роулинг в X

И "майката" на Хари Потър скочи на британския премиер заради Епстийн - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската писателка Дж. К. Роулинг разкритикува британския премиер Киър Стармър заради случая с финансиста Джефри Епстийн.

Последната партида от досиета за перверзника, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включва препратки към бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън, който е препращал класифицирана информация на покойника. Срещу него е започнато криминално разследване. Манделсън е назначен за посланик през 2024 г. по указание на премиера Киър Стармър, въпреки че връзките му с Епстийн вече били известни по това време.

„Добавете загрижеността на Киър Стармър за жертвите на най-добрия му приятел Питър Манделсън към отказа му да разследва секс бандата от Родъръм. Стармър е безразличен към вредата, нанесена на момичета и жени, освен ако това не застрашава кариерата му“, пише Роулинг в Х.

Роулинг има предвид кариерата на Стармър в Кралската прокуратура. Агенцията под негово командване прекрати делото срещу група изнасилвачи, въпреки че е натрупала неопровержими доказателства за вината им в малтретирането на непълнолетни момичета.

Ден преди това началникът на кабинета на британския премиер Морган Максуини подаде оставка заради скандала около назначаването на приятеля на финансистаза посланик в САЩ. В писмото си за оставка служителят нарече назначението на Манделсън грешка и пое отговорност за нея. Според политическия коментатор Бет Ригби оставката на Максуини е опит за спасяване на премиера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    Във Великобритания заниманията на Епстийн са просто една забавна народна традиция.

    10:44 10.02.2026

  • 2 Пич

    23 2 Отговор
    Тази мадама много я уважавам!!! Тя съсипваше безапелационно гейовете и извратеняците още по времето, когато всички им правеха правоверни наколенки !!!

    10:45 10.02.2026

  • 3 Да де

    16 0 Отговор
    Гневът на човеците
    Срещу сатанизма!

    10:46 10.02.2026

