И "майката" на Хари Потър скочи на британския премиер заради Епстийн

Британската писателка Дж. К. Роулинг разкритикува британския премиер Киър Стармър заради случая с финансиста Джефри Епстийн.

Последната партида от досиета за перверзника, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включва препратки към бившия британски посланик в САЩ Питър Манделсън, който е препращал класифицирана информация на покойника. Срещу него е започнато криминално разследване. Манделсън е назначен за посланик през 2024 г. по указание на премиера Киър Стармър, въпреки че връзките му с Епстийн вече били известни по това време.

„Добавете загрижеността на Киър Стармър за жертвите на най-добрия му приятел Питър Манделсън към отказа му да разследва секс бандата от Родъръм. Стармър е безразличен към вредата, нанесена на момичета и жени, освен ако това не застрашава кариерата му“, пише Роулинг в Х.

Add Keir Starmer's newfound concern for victims of Peter Mandelson's bestie to his backflip on whether women can have penises and his U-turn on the Rotherham grooming gangs enquiry. Starmer is indifferent to harm done to girls and women unless it threatens his career. #StarmerOut — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 8, 2026

Роулинг има предвид кариерата на Стармър в Кралската прокуратура. Агенцията под негово командване прекрати делото срещу група изнасилвачи, въпреки че е натрупала неопровержими доказателства за вината им в малтретирането на непълнолетни момичета.

Ден преди това началникът на кабинета на британския премиер Морган Максуини подаде оставка заради скандала около назначаването на приятеля на финансистаза посланик в САЩ. В писмото си за оставка служителят нарече назначението на Манделсън грешка и пое отговорност за нея. Според политическия коментатор Бет Ригби оставката на Максуини е опит за спасяване на премиера.