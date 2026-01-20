Новини
Любопитно »
Десислава Радева смени профилната си снимка преди речта на президента

Десислава Радева смени профилната си снимка преди речта на президента

20 Януари, 2026 12:48 1 490 17

  • десислава радева-
  • профилна снимка-
  • президент-
  • румен радев

На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето

Десислава Радева смени профилната си снимка преди речта на президента - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Два часа преди президентът да направи своето обръщение към нацията съпругата му Десислава Радева смени профилната си снимка във Фейсбук.

На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето. Облечена е в бледолилава риза, а на врата си има перли.

"Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички несгоди на тези девет години и която бе моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти", гласеше част от обръщението на Румен Радев, чрез което той обяви своята оставка, която ще бъде депозирана утре.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    18 0 Отговор
    Покъртителна новина!!!😲😲😲

    Коментиран от #7

    12:49 20.01.2026

  • 2 Брей брей ….

    15 6 Отговор
    Направо се просълзих !!!!
    А Лева ще го връща ли отново ?
    Или рублата ще дойде ?

    Коментиран от #9, #16

    12:51 20.01.2026

  • 3 Българин

    15 4 Отговор
    генерал Деси-сивият кардинал

    12:52 20.01.2026

  • 4 В очакване сме

    10 2 Отговор
    Сега да смени мотото на "...и само си викам, дано!" и всичко ще се изясни.

    12:52 20.01.2026

  • 5 ООрана държава

    6 3 Отговор
    Малко да се дръпне в страни тази, не е много тачена. Да остави Радев да се фокусира над партията и изборите

    12:52 20.01.2026

  • 6 Браво на президентшата

    3 3 Отговор
    И на Корнелия Нинова! Публикува преди малко снимка в която танцува от радост че враговете й Радев,Борисов и Пеевски ще се самоунищожат взаимно

    12:53 20.01.2026

  • 7 гост

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Има значение за добронамерените българи!!Апропо,а къде са госпожите до Ту,Тууу,до Шиши и т.н.т.?

    12:54 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДОЛАРА ИДВА

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Брей брей ….":

    СЛЕД ГРЕНЛАНДИЯ ТРЪМП ИДВА ЗА НАС.САМО ЧАКАЛ ОСТАВКАТА НА РАДЕВ

    12:56 20.01.2026

  • 10 Последни новини

    4 0 Отговор
    След заявлението за участие на Радев на изборите,БСП-обединена левица се разпадна

    12:57 20.01.2026

  • 11 Зафирка

    1 0 Отговор
    Не виждам някакъв заговор.Какво толкова.Вижда се ,че е професионална снимка и едва ли е нейно дело.Всеки може да си поставя и сменя снимката.

    12:57 20.01.2026

  • 12 Ха-ха

    1 1 Отговор
    Тая ще го зареже като се провали

    13:00 20.01.2026

  • 13 Пламен

    1 2 Отговор
    Цървули

    13:12 20.01.2026

  • 14 Нека да пиша

    5 1 Отговор
    Деса Жирафа,и Руменчо Мунчо Рашетника.!

    13:16 20.01.2026

  • 15 гост

    0 0 Отговор
    И сега? Пак на село?

    13:19 20.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трол

    0 0 Отговор
    Много добре изглежда.

    13:29 20.01.2026