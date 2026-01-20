Десислава Радева смени профилната си снимка преди речта на президента

Два часа преди президентът да направи своето обръщение към нацията съпругата му Десислава Радева смени профилната си снимка във Фейсбук.

На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето. Облечена е в бледолилава риза, а на врата си има перли.

"Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички несгоди на тези девет години и която бе моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти", гласеше част от обръщението на Румен Радев, чрез което той обяви своята оставка, която ще бъде депозирана утре.