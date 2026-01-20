Десислава Радева смени профилната си снимка преди речта на президента

Два часа преди президентът да направи своето обръщение към нацията съпругата му Десислава Радева смени профилната си снимка във Фейсбук.
На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето. Облечена е в бледолилава риза, а на врата си има перли.
"Искам да благодаря на моята съпруга, която понесе всички несгоди на тези девет години и която бе моята най-силна опора и в добрите, и в най-трудните моменти", гласеше част от обръщението на Румен Радев, чрез което той обяви своята оставка, която ще бъде депозирана утре.
1 Ъъъъ
Коментиран от #7
12:49 20.01.2026
2 Брей брей ….
А Лева ще го връща ли отново ?
Или рублата ще дойде ?
Коментиран от #9, #16
12:51 20.01.2026
3 Българин
12:52 20.01.2026
4 В очакване сме
12:52 20.01.2026
5 ООрана държава
12:52 20.01.2026
6 Браво на президентшата
12:53 20.01.2026
7 гост
До коментар #1 от "Ъъъъ":Има значение за добронамерените българи!!Апропо,а къде са госпожите до Ту,Тууу,до Шиши и т.н.т.?
12:54 20.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДОЛАРА ИДВА
До коментар #2 от "Брей брей ….":СЛЕД ГРЕНЛАНДИЯ ТРЪМП ИДВА ЗА НАС.САМО ЧАКАЛ ОСТАВКАТА НА РАДЕВ
12:56 20.01.2026
10 Последни новини
12:57 20.01.2026
11 Зафирка
12:57 20.01.2026
12 Ха-ха
13:00 20.01.2026
13 Пламен
13:12 20.01.2026
14 Нека да пиша
13:16 20.01.2026
15 гост
13:19 20.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Трол
13:29 20.01.2026