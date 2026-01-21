Певицата Луна след оставката на Румен Радев: "Дойде ли най-после моят ред?"

"Дойде ли най-после моят ред?" Това попита поп фолк певицата Луна във Facebook пост.
"Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината.
Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност?
Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето.
Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота.
Мили мои, въпросът вече не е дали мога.
Въпросът е – готови ли сте?“, пише още Луна.
На изборите за президент през 2021 година Луна задмина по резултат Волен Сидеров, Горан Благоев, Светльо Витков, Веселин Марешки и Валери Симеонов. Тя взе 0.81% от гласовете.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По добре
09:44 21.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Естествено
09:44 21.01.2026
4 Луна президент
09:44 21.01.2026
5 Баба Ванга
Коментиран от #8
09:44 21.01.2026
6 Луна
09:44 21.01.2026
7 Факт
09:45 21.01.2026
8 Йотова
До коментар #5 от "Баба Ванга":е русата спасителка
Коментиран от #15
09:45 21.01.2026
9 ристю
09:47 21.01.2026
10 Що па
09:47 21.01.2026
11 Трол
09:47 21.01.2026
12 Картаген
Даже Луна е с едни г ър ди пред Роско.
09:49 21.01.2026
13 Фолкпевиците
09:49 21.01.2026
14 Сила
09:50 21.01.2026
15 Баба Ванга
До коментар #8 от "Йотова":Йотова е червенокоса
09:51 21.01.2026
16 ДПБ Карлуково
Погледнете го от добрата му страна - поне се постарахме да не тръгне с мачете по улиците.
09:51 21.01.2026
17 А така!
09:54 21.01.2026
18 от 180 регистрирани партии
09:56 21.01.2026
19 Може...
09:57 21.01.2026
20 Хасковски каунь
09:57 21.01.2026
21 Прокопи
09:58 21.01.2026
22 Джим Кери от Гл по-Гл
А кажете... да стане тогава...да живеем по-добре като общество????
Коментиран от #28
09:59 21.01.2026
23 Джак Спароу
10:00 21.01.2026
24 Гонзовица
10:01 21.01.2026
25 Хмм
10:02 21.01.2026
26 Лили Иванова президент
Ким Чен шеф на професорите по ядрена физика, а Левон Парцуцунян директор на сладкарският отдел в хотела с водопада на Роската.
10:02 21.01.2026
27 Силиций
10:05 21.01.2026
28 Джим Кери от Гл по-Гл
До коментар #22 от "Джим Кери от Гл по-Гл":Накрая съм пропуснал една думичка...
А кажете... Как да стане тогава...да живеем по-добре като общество????
10:05 21.01.2026
29 Анти чалга
10:07 21.01.2026