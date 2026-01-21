Новини
Певицата Луна след оставката на Румен Радев: "Дойде ли най-после моят ред?"

21 Януари, 2026 09:42 757 29

"Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна.", написа Луна във Фейсбук профила си

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Дойде ли най-после моят ред?" Това попита поп фолк певицата Луна във Facebook пост.

"Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината.

Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност?

Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето.

Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота.

Мили мои, въпросът вече не е дали мога.

Въпросът е – готови ли сте?“, пише още Луна.



На изборите за президент през 2021 година Луна задмина по резултат Волен Сидеров, Горан Благоев, Светльо Витков, Веселин Марешки и Валери Симеонов. Тя взе 0.81% от гласовете.


Подобни новини


  • 1 По добре

    4 1 Отговор
    тя, щото няма тръгне, партия да прави!

    09:44 21.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Естествено

    14 1 Отговор
    България е пълна с лунатици, значи Луна спокойно може да им бъде президент...

    09:44 21.01.2026

  • 4 Луна президент

    2 2 Отговор
    Костадинов премиер

    09:44 21.01.2026

  • 5 Баба Ванга

    8 4 Отговор
    Луна ще спаси България.Руса жена ще спаси България.

    Коментиран от #8

    09:44 21.01.2026

  • 6 Луна

    8 3 Отговор
    президент! Гласувам с две ръце!

    09:44 21.01.2026

  • 7 Факт

    5 0 Отговор
    Готови сме Луна.Вземи си за вице оная другата шматарочка-Буюклиева и ще сте супер.

    09:45 21.01.2026

  • 8 Йотова

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Баба Ванга":

    е русата спасителка

    Коментиран от #15

    09:45 21.01.2026

  • 9 ристю

    6 1 Отговор
    Дойде най-после и твоят ред! Хайде,действай вече!

    09:47 21.01.2026

  • 10 Що па

    11 0 Отговор
    Не! Ето един президент, който ще може да хуха едновременно на САЩ, Русия и ЕС! Значи външната политика ще е балансирана!

    09:47 21.01.2026

  • 11 Трол

    7 0 Отговор
    Търпение, г-жо Луна. Още едно поколение Z и ще ви назначим за президент даже без избори.

    09:47 21.01.2026

  • 12 Картаген

    6 2 Отговор
    Защо Росен Плевнелиев да може,а Луна да не може?
    Даже Луна е с едни г ър ди пред Роско.

    09:49 21.01.2026

  • 13 Фолкпевиците

    5 1 Отговор
    не бяха ли с друго предназначение?!?

    09:49 21.01.2026

  • 14 Сила

    6 1 Отговор
    БГ то е пародия на държава ....трагикомедия в особено големи мащаби , 111 000 квадратни километра.....!!!

    09:50 21.01.2026

  • 15 Баба Ванга

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Йотова":

    Йотова е червенокоса

    09:51 21.01.2026

  • 16 ДПБ Карлуково

    4 0 Отговор
    Моля да ни извините, но лимитът на Луна по здравна каса е изчерпан. Повече от това нищо не можем да направим.
    Погледнете го от добрата му страна - поне се постарахме да не тръгне с мачете по улиците.

    09:51 21.01.2026

  • 17 А така!

    2 0 Отговор
    Луна президент на БФС! Нема да ѝ се бръкате у работата, ей!

    09:54 21.01.2026

  • 18 от 180 регистрирани партии

    1 0 Отговор
    над 4 процента имат малко . а само те влизат в парламента . може от тези дето са днес да не искат да си закриват партиите . а новите с другите ако не вземат 4 процента . ще гледат отстрани . само с манипулации не се получава влизане в парламента . а лобистите представляват бизнеса и богаташите . народна партия на заплатници и хрантутници няма . значи техното лоби ще се опита да се присламчи някъде . бившия първи не успя да се покаже кат някакъв бизнес глава като тръмпи . ще видим .

    09:56 21.01.2026

  • 19 Може...

    2 0 Отговор
    По-убава е от Гонзо.

    09:57 21.01.2026

  • 20 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Дойде , дойде. Чакам те тая вечер

    09:57 21.01.2026

  • 21 Прокопи

    2 1 Отговор
    Отивай да се лекуваш по спешност.

    09:58 21.01.2026

  • 22 Джим Кери от Гл по-Гл

    3 0 Отговор
    Самият факт, че се дава възможност на такива кухи лейки да говорят за политика, още повече да имат право да се кандидатират за каквото и да е, а още повече - да намира подкрепа от още по-кухи лейки да й викат Браво, С теб сме и т.н....показва какъв материал сме като народ!!!
    А кажете... да стане тогава...да живеем по-добре като общество????

    Коментиран от #28

    09:59 21.01.2026

  • 23 Джак Спароу

    2 0 Отговор
    Абе Луна 🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌒🌒🌒🌒🌒🌒🌒, добре, ама какво стана с Петра, хищната хиена, тя ако изскочи, направо спирам😀😀😀😀

    10:00 21.01.2026

  • 24 Гонзовица

    1 1 Отговор
    Ма най-подготвения е пожарникаря. Сам си призна. Него да турат президент на всичко. Ма се дръпа, не ще. Щото Рижавия ще го срита у дузпата, той иска да е общия Президент на Вселената!

    10:01 21.01.2026

  • 25 Хмм

    1 1 Отговор
    къде са непокорните нинова и методиев, толкова разчитаха на електората на БСП, а президентът им го отмъкна, така и не разбраха, че който е тръгнал срещу президента губи, "шарлатаните" и те в шок, дори теоретически 121 депутати са невъзможни за брадатия петков и ддебелия василев, дори на протестите му казаха "кой не скача е дебел"

    10:02 21.01.2026

  • 26 Лили Иванова президент

    0 0 Отговор
    Тръмп премиер, а Луна председател на НС.Само тези 3 откачалки ще ни оправят.
    Ким Чен шеф на професорите по ядрена физика, а Левон Парцуцунян директор на сладкарският отдел в хотела с водопада на Роската.

    10:02 21.01.2026

  • 27 Силиций

    0 0 Отговор
    Естествено,че на Чалгаристан най-приляга чалгар за президент-другите не разбрат и нямат визия за сутрешен махмурлук и кръчмарска геополитика.Удрите на яденье и пиенье и крийте парите под дюшека.Да им вземем страха на тия европейци.

    10:05 21.01.2026

  • 28 Джим Кери от Гл по-Гл

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Джим Кери от Гл по-Гл":

    Накрая съм пропуснал една думичка...
    А кажете... Как да стане тогава...да живеем по-добре като общество????

    10:05 21.01.2026

  • 29 Анти чалга

    1 0 Отговор
    Президент на любителите на тази музика може .

    10:07 21.01.2026