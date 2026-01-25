Алекс Съчраджиева: Искам да стана президент! Ще ми слугуват и ще говоря простотии!

Алекс Сърчаджиева направи любопитен коментар за света на социалните мрежи по време на гостуването си в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Според нея хората все по-често живеят в измислена реалност, в която се показва само лъскавата страна на живота. По думите ѝ честността е нещо, което хората усещат и ценят, докато лъжата рано или късно води до разочарование.

С усмивка и ирония актрисата пусна и шеговита реплика за политиката: „Искам да стана президент! Гласувайте за мен! Докато свърши мандата на Илияна Йотова партия ли трябва да си направя? Представям си го така – ще си живея живота, ще ми слугуват и от време на време ще говоря някакви простотии", каза тя шеговито и в тон с политическите сътресения в страната, включително и оставката на президента Румен Радев.

В по-емоционалната част от разговора Алекс Сърчаджиева говори за личната си болка и спомена за голямата си любов Иван Ласкин. Тя изрази благодарност, че е преживяла тази любов и че носи част от него чрез дъщеря им. Актрисата признава, че загубата остава, но вярва, че човек трябва да намери сили да продължи напред, дори когато болката е част от ежедневието.

С особена нежност тя сподели, че вижда Ласкин си в очите на дъщеря си София. Именно това ѝ дава сили да продължава и да гледа напред.