Алекс Съчраджиева: Искам да стана президент! Ще ми слугуват и ще говоря простотии!

25 Януари, 2026 19:54 1 896 68

  • александра сърчаджиева-
  • президент-
  • актриса-
  • румен радев-
  • илияна йотова

Актрисата направи хумористичен коментар на случващото се в президентската институция

Алекс Съчраджиева: Искам да стана президент! Ще ми слугуват и ще говоря простотии! - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алекс Сърчаджиева направи любопитен коментар за света на социалните мрежи по време на гостуването си в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Според нея хората все по-често живеят в измислена реалност, в която се показва само лъскавата страна на живота. По думите ѝ честността е нещо, което хората усещат и ценят, докато лъжата рано или късно води до разочарование.

С усмивка и ирония актрисата пусна и шеговита реплика за политиката: „Искам да стана президент! Гласувайте за мен! Докато свърши мандата на Илияна Йотова партия ли трябва да си направя? Представям си го така – ще си живея живота, ще ми слугуват и от време на време ще говоря някакви простотии", каза тя шеговито и в тон с политическите сътресения в страната, включително и оставката на президента Румен Радев.

В по-емоционалната част от разговора Алекс Сърчаджиева говори за личната си болка и спомена за голямата си любов Иван Ласкин. Тя изрази благодарност, че е преживяла тази любов и че носи част от него чрез дъщеря им. Актрисата признава, че загубата остава, но вярва, че човек трябва да намери сили да продължи напред, дори когато болката е част от ежедневието.

С особена нежност тя сподели, че вижда Ласкин си в очите на дъщеря си София. Именно това ѝ дава сили да продължава и да гледа напред.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    58 1 Отговор
    Оле моме неначесана! И не само за президент ставаш!

    Коментиран от #4

    19:55 25.01.2026

  • 2 Прости и Господи

    56 3 Отговор
    Не е на себе си

    19:56 25.01.2026

  • 3 Верно си е

    16 17 Отговор
    Добре ориентирана българка юначка.

    19:57 25.01.2026

  • 4 Чорбара

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Разпра е бе ,ама много.

    19:58 25.01.2026

  • 5 Хумористичен коментар?

    68 5 Отговор
    Хумора е за интелигентни хора с мярка, тя определено не е от тях.

    19:59 25.01.2026

  • 6 си пън

    59 5 Отговор
    и така ти слугуват и простотий говориш,кат малоумна,съжаляват те затуй те лансират

    Коментиран от #31

    19:59 25.01.2026

  • 7 Голям еректирал фалос

    23 2 Отговор
    Може да ме командваш да ти слугувам няколко часа до ден два! Но после ще те пратя на избори за да помисля искам ли те втори път!

    20:00 25.01.2026

  • 8 И ТАЗИ ПЛЮЙ

    48 6 Отговор
    ПО ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ АКЪЛ МОРЕ ГЛАВА ШАМАНДУРА ЯЗЪК ЗА ПЕПА НИКОЛОВА ЧЕ Й БЕШЕ МАЙКА.

    Коментиран от #30

    20:01 25.01.2026

  • 9 Малко хейт

    50 3 Отговор
    Аман от тая, от личната и драма, от нескопосания хумор, от присъствието и.

    20:01 25.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не си интересна

    49 2 Отговор
    Ти е сега говориш глупости и прислугваш на определени хора.

    20:02 25.01.2026

  • 12 Тази симпатична мисирка

    33 3 Отговор
    иска да стане обгрижвано и безгласно магаре като Росен П..... Сигурно се чувства самотна и.....но времето на тиквата отмина А и тя вече не е в тези години за да предизвика интерес.

    20:02 25.01.2026

  • 13 Ти простотиите си ги говориш

    43 2 Отговор
    И без да си президент.

    20:02 25.01.2026

  • 14 бай Кольо

    41 2 Отговор
    Хубавка изглежда докато не си отвори устата.

    20:02 25.01.2026

  • 15 боико борисуф

    29 2 Отговор
    оооо ако и простакелите като теб станат президенти горко и на българия благодаряи се че се още ти намират работа благодарение на хора които те създадоха и минаха в живота ти мисля че не ти отива да ръсиш простотии

    20:03 25.01.2026

  • 16 БеГемот

    28 2 Отговор
    Когато в главата няма никой е така!

    20:04 25.01.2026

  • 17 Иван 1

    29 3 Отговор
    Не толерирайте глупостите на една повлекана.Съжалявам за майка и много добра актриса и умна жена.

    Коментиран от #20

    20:04 25.01.2026

  • 18 Пак се изложи

    26 2 Отговор
    Излагацията е присъща за индивиди с его, но без покритие.

    20:05 25.01.2026

  • 19 Никси

    14 2 Отговор
    да дааааа даже ще те возят в тиган по цял ден и ще ти белят яйце , даже и сладко ще ти мажат от конфитюр на филия ти го на....я !!!.хихихи 😁😅🤡😂🤣😋🥰🥳😁🥵🤩😭😍😃😆🤠.

    20:06 25.01.2026

  • 20 Йосиф Сърчаджиев

    17 7 Отговор

    До коментар #17 от "Иван 1":

    И баща и е умен човек и страхотен актьор също като майка и ама гледай какъв провал се оказа тя. Ужас.

    20:10 25.01.2026

  • 21 Р Г В

    19 1 Отговор
    До коментар 17 :
    Има стара мъдрост - Хубава крава калпаво теле ,
    това потвърждава написаното от вас.

    20:11 25.01.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    8 34 Отговор
    Алекс каза малко смешки за новия политически проект на Решетников и веднага всички тролове се събраха да пенясват по нейн адрес. Браво Алекс!

    Коментиран от #39, #56

    20:11 25.01.2026

  • 23 Лост

    25 3 Отговор
    Вместо да говори глупости,да беше помогнала Ласкин да спре пиенето.Най-важно е близките на алкохолика да са до него и да го подкрепят.Много е трудно,но е и много важно.

    20:11 25.01.2026

  • 24 копейките

    6 15 Отговор
    скимтят

    20:12 25.01.2026

  • 25 Никси

    22 1 Отговор
    100 пъти съм казал че човек да изрече неква глупост да преброй до 10 , може и да му разкара до тогава , но явно се вижда че много хора не броят а си плещат е така през просото , некой от важност а други от простотия !!!.

    20:12 25.01.2026

  • 26 СТИГА МА

    18 1 Отговор
    Ти и без да си президент, тези работи ги правиш... особено поседното

    20:13 25.01.2026

  • 27 ООрана държава

    19 2 Отговор
    Тааа толкова п0ста че ако работата на президент беше да приказва простотии тая щеше да има 4 мандата под ред

    20:13 25.01.2026

  • 28 Това гадно мрънкало

    31 3 Отговор
    Първо ни наду главите докато баща й я признае! След това ни шашна КАААК ще си изхранва детето(не е смешно!) след като партньорът й почина(Бог да го прости!). А не слизаше от екран и беше на дебела халтура като водещ “Игри на нещо си”.
    Говори непрекъснато простотии и без да е Президент!
    Айде някой да пусне водата и да изчезне, а?!?

    Коментиран от #33

    20:13 25.01.2026

  • 29 Никой

    25 2 Отговор
    За сега само глупости говори. Отива и😉😉😉

    20:14 25.01.2026

  • 30 ТОЧНОО

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "И ТАЗИ ПЛЮЙ":

    И ТО МНОГО ТОЧНО КАЗАНО

    20:15 25.01.2026

  • 31 Герп боклуци

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "си пън":

    Много си прав, за нищо не става тая ама нали пусна мелодраматичната пиеса след като ония се гътна и от съжаление се чудят къде да и намерат работа, а както казах вече, за нищо не става тая

    20:15 25.01.2026

  • 32 Много точно казано

    9 22 Отговор
    И ги боли , ама много .
    От истината ги боли
    Чак вият
    И оплюват една талантлива актриса .
    Защото те са некадърни и прости и такива ще си останат …..

    Коментиран от #34

    20:16 25.01.2026

  • 33 Ей комунде

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "Това гадно мрънкало":

    Хапчетата си забравил
    Иначе си голям ум

    Коментиран от #65

    20:18 25.01.2026

  • 34 Еш па тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Много точно казано":

    Ко речи?!?

    Коментиран от #37, #55

    20:18 25.01.2026

  • 35 Ажи

    7 1 Отговор
    Ная била много тъпа. Актриса тъпа

    20:19 25.01.2026

  • 36 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Тая няма ли вече са ходи при мъжо си?

    Коментиран от #38

    20:19 25.01.2026

  • 37 Ще ти е трудно

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Еш па тоа":

    Да го разбереш , защото си амеба
    И не знаеш какво е това май

    Коментиран от #41

    20:19 25.01.2026

  • 38 Много си ….

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Познай какъв …..

    Коментиран от #45

    20:20 25.01.2026

  • 39 Да те светна

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ъхъ!!!":

    До тук бяхте,грухчовци!

    20:20 25.01.2026

  • 40 Петър

    11 2 Отговор
    Сърчаджиева за нищо не ставаш.

    20:21 25.01.2026

  • 41 Еш па тоа

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ще ти е трудно":

    Да не е нещо като теб?Т.е.чехълче?

    Коментиран от #53

    20:22 25.01.2026

  • 42 кака кифла ракиджиева:

    11 0 Отговор
    Искам да стана обгрижвачка на президент с голям пакет

    20:23 25.01.2026

  • 43 Да питам

    9 0 Отговор
    Тая па коя беше?!

    20:25 25.01.2026

  • 44 Факт

    13 0 Отговор
    Алекс,Луна те изпревари.Ако искаш стани и вице,ще сте си лика прелика.

    20:25 25.01.2026

  • 45 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Много си ….":

    Готин! Благодаря

    20:26 25.01.2026

  • 46 Алекс е проста като Мара,

    2 0 Отговор
    но бихя я трecнaл. Алекс, не Мара.

    20:31 25.01.2026

  • 47 ЯВНО СИ

    6 1 Отговор
    Заслужила житейският си път. Не зная дали е сърказъм но не е ПОЧТЕННО това което говориш. Явно шиш и туупса теб са те обсебени с по двеста.

    20:31 25.01.2026

  • 48 Изпълнима мечта

    11 0 Отговор
    Даже втората част "ще говоря простотии" вече е изпълнена, при това от много години.

    20:35 25.01.2026

  • 49 Момиченце

    11 4 Отговор
    Падна ми в очите .Симпатизирах ти до момента, в който и ти не почна да плюеш РУМЕН РАДЕВ . И ти се сля с тая кална гадна утайка..............

    20:36 25.01.2026

  • 50 Гост

    7 0 Отговор
    Може и министър-председател. Там и хотел ще имаш

    20:37 25.01.2026

  • 51 Сарказмът ти не се получава

    8 0 Отговор
    Извини се на засегнатите хора и си знай гьола и мястото в гьола

    20:39 25.01.2026

  • 52 Чичо Гошо

    6 0 Отговор
    И сега ти слугуват и говориш тъпотии

    20:40 25.01.2026

  • 53 Палячо

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Еш па тоа":

    Смени си памперса .
    Миришеш ….
    Много

    Коментиран от #62

    20:41 25.01.2026

  • 54 Няма нужда

    5 1 Отговор
    да ставаш нещо повече. И без това ти слугуват и говориш простотии. Въздух под налягане.

    20:43 25.01.2026

  • 55 Прочети пак

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Еш па тоа":

    И се напрегни да го разбереш

    Коментиран от #61

    20:43 25.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Мда

    8 0 Отговор
    Лелей, тази стана за кашмер. Колко и платиха от герб нн за дришнята?

    20:43 25.01.2026

  • 58 паласка

    7 1 Отговор
    Тази е далеч от таланта на баща си
    Няма запомнящи се роли,като майка си
    Липсва и чарът на Иван Ласкин
    Аз искам да спреш да се натрапваш!

    20:52 25.01.2026

  • 59 Дедо

    5 0 Отговор
    Втората по дразнене , след бащата на Сияна

    20:55 25.01.2026

  • 60 Ха-ха

    2 1 Отговор
    Ти и сега ги ръсиш... Кой ти пречи?! За кво ти е да "ставаш президент"?!? То пък някой те е поканил ... Хахахахххх
    Страшен мотив! Направо леж (идва от лежачка!) ! Хахахх!!!

    20:56 25.01.2026

  • 61 Еш па тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Прочети пак":

    Колкото и да се напъваш си оставаш просто едноклетъчно!

    20:58 25.01.2026

  • 62 Пинокио,

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Палячо":

    Ти кво си вреш носа в чужд памперс?

    21:00 25.01.2026

  • 63 батвесо

    4 1 Отговор
    Поне изглежда по-готина от Йотова.

    21:09 25.01.2026

  • 64 Смешник

    1 1 Отговор
    Ами какво да каже тая елементарна женица Тя и с затова и си живееше с тоя бог да го прости пияница Иван Ласкин

    21:19 25.01.2026

  • 65 Страааашен аргумент извади:)

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ей комунде":

    Свърши ли патроните? Пак?

    21:24 25.01.2026

  • 66 Да, ама не

    0 0 Отговор
    Късно е чадо, имаме вече Президентша...

    21:30 25.01.2026

  • 67 Жълтото паве

    0 0 Отговор
    Това, че и е трудно да обогати изречението си освен ако няма сценарий, оправдава изцяло шеговитата и реплика.

    21:32 25.01.2026

  • 68 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Става мацката. Ама за други работи, не за президент.😎

    21:32 25.01.2026