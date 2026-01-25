Алекс Съчраджиева: Искам да стана президент! Ще ми слугуват и ще говоря простотии!

Алекс Сърчаджиева направи любопитен коментар за света на социалните мрежи по време на гостуването си в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Според нея хората все по-често живеят в измислена реалност, в която се показва само лъскавата страна на живота. По думите ѝ честността е нещо, което хората усещат и ценят, докато лъжата рано или късно води до разочарование.
С усмивка и ирония актрисата пусна и шеговита реплика за политиката: „Искам да стана президент! Гласувайте за мен! Докато свърши мандата на Илияна Йотова партия ли трябва да си направя? Представям си го така – ще си живея живота, ще ми слугуват и от време на време ще говоря някакви простотии", каза тя шеговито и в тон с политическите сътресения в страната, включително и оставката на президента Румен Радев.
В по-емоционалната част от разговора Алекс Сърчаджиева говори за личната си болка и спомена за голямата си любов Иван Ласкин. Тя изрази благодарност, че е преживяла тази любов и че носи част от него чрез дъщеря им. Актрисата признава, че загубата остава, но вярва, че човек трябва да намери сили да продължи напред, дори когато болката е част от ежедневието.
С особена нежност тя сподели, че вижда Ласкин си в очите на дъщеря си София. Именно това ѝ дава сили да продължава и да гледа напред.
1 Българин
Коментиран от #4
19:55 25.01.2026
2 Прости и Господи
19:56 25.01.2026
3 Верно си е
19:57 25.01.2026
4 Чорбара
До коментар #1 от "Българин":Разпра е бе ,ама много.
19:58 25.01.2026
5 Хумористичен коментар?
19:59 25.01.2026
6 си пън
Коментиран от #31
19:59 25.01.2026
7 Голям еректирал фалос
20:00 25.01.2026
8 И ТАЗИ ПЛЮЙ
Коментиран от #30
20:01 25.01.2026
9 Малко хейт
20:01 25.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Не си интересна
20:02 25.01.2026
12 Тази симпатична мисирка
20:02 25.01.2026
13 Ти простотиите си ги говориш
20:02 25.01.2026
14 бай Кольо
20:02 25.01.2026
15 боико борисуф
20:03 25.01.2026
16 БеГемот
20:04 25.01.2026
17 Иван 1
Коментиран от #20
20:04 25.01.2026
18 Пак се изложи
20:05 25.01.2026
19 Никси
20:06 25.01.2026
20 Йосиф Сърчаджиев
До коментар #17 от "Иван 1":И баща и е умен човек и страхотен актьор също като майка и ама гледай какъв провал се оказа тя. Ужас.
20:10 25.01.2026
21 Р Г В
Има стара мъдрост - Хубава крава калпаво теле ,
това потвърждава написаното от вас.
20:11 25.01.2026
22 Ъхъ!!!
Коментиран от #39, #56
20:11 25.01.2026
23 Лост
20:11 25.01.2026
24 копейките
20:12 25.01.2026
25 Никси
20:12 25.01.2026
26 СТИГА МА
20:13 25.01.2026
27 ООрана държава
20:13 25.01.2026
28 Това гадно мрънкало
Говори непрекъснато простотии и без да е Президент!
Айде някой да пусне водата и да изчезне, а?!?
Коментиран от #33
20:13 25.01.2026
29 Никой
20:14 25.01.2026
30 ТОЧНОО
До коментар #8 от "И ТАЗИ ПЛЮЙ":И ТО МНОГО ТОЧНО КАЗАНО
20:15 25.01.2026
31 Герп боклуци
До коментар #6 от "си пън":Много си прав, за нищо не става тая ама нали пусна мелодраматичната пиеса след като ония се гътна и от съжаление се чудят къде да и намерат работа, а както казах вече, за нищо не става тая
20:15 25.01.2026
32 Много точно казано
От истината ги боли
Чак вият
И оплюват една талантлива актриса .
Защото те са некадърни и прости и такива ще си останат …..
Коментиран от #34
20:16 25.01.2026
33 Ей комунде
До коментар #28 от "Това гадно мрънкало":Хапчетата си забравил
Иначе си голям ум
Коментиран от #65
20:18 25.01.2026
34 Еш па тоа
До коментар #32 от "Много точно казано":Ко речи?!?
Коментиран от #37, #55
20:18 25.01.2026
35 Ажи
20:19 25.01.2026
36 стоян георгиев
Коментиран от #38
20:19 25.01.2026
37 Ще ти е трудно
До коментар #34 от "Еш па тоа":Да го разбереш , защото си амеба
И не знаеш какво е това май
Коментиран от #41
20:19 25.01.2026
38 Много си ….
До коментар #36 от "стоян георгиев":Познай какъв …..
Коментиран от #45
20:20 25.01.2026
39 Да те светна
До коментар #22 от "Ъхъ!!!":До тук бяхте,грухчовци!
20:20 25.01.2026
40 Петър
20:21 25.01.2026
41 Еш па тоа
До коментар #37 от "Ще ти е трудно":Да не е нещо като теб?Т.е.чехълче?
Коментиран от #53
20:22 25.01.2026
42 кака кифла ракиджиева:
20:23 25.01.2026
43 Да питам
20:25 25.01.2026
44 Факт
20:25 25.01.2026
45 стоян георгиев
До коментар #38 от "Много си ….":Готин! Благодаря
20:26 25.01.2026
46 Алекс е проста като Мара,
20:31 25.01.2026
47 ЯВНО СИ
20:31 25.01.2026
48 Изпълнима мечта
20:35 25.01.2026
49 Момиченце
20:36 25.01.2026
50 Гост
20:37 25.01.2026
51 Сарказмът ти не се получава
20:39 25.01.2026
52 Чичо Гошо
20:40 25.01.2026
53 Палячо
До коментар #41 от "Еш па тоа":Смени си памперса .
Миришеш ….
Много
Коментиран от #62
20:41 25.01.2026
54 Няма нужда
20:43 25.01.2026
55 Прочети пак
До коментар #34 от "Еш па тоа":И се напрегни да го разбереш
Коментиран от #61
20:43 25.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Мда
20:43 25.01.2026
58 паласка
Няма запомнящи се роли,като майка си
Липсва и чарът на Иван Ласкин
Аз искам да спреш да се натрапваш!
20:52 25.01.2026
59 Дедо
20:55 25.01.2026
60 Ха-ха
Страшен мотив! Направо леж (идва от лежачка!) ! Хахахх!!!
20:56 25.01.2026
61 Еш па тоа
До коментар #55 от "Прочети пак":Колкото и да се напъваш си оставаш просто едноклетъчно!
20:58 25.01.2026
62 Пинокио,
До коментар #53 от "Палячо":Ти кво си вреш носа в чужд памперс?
21:00 25.01.2026
63 батвесо
21:09 25.01.2026
64 Смешник
21:19 25.01.2026
65 Страааашен аргумент извади:)
До коментар #33 от "Ей комунде":Свърши ли патроните? Пак?
21:24 25.01.2026
66 Да, ама не
21:30 25.01.2026
67 Жълтото паве
21:32 25.01.2026
68 Евгени от Алфапласт
21:32 25.01.2026