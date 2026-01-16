Студио Lucasfilm има нов президент

Студио Lucasfilm, собственост на Walt Disney Company, известно с поредиците „Междузвездни войни“ и „Индиана Джоунс“, обяви, че президентът на компанията Кейтлин Кенеди се оттегля.

Филмовата компания съобщи в прессъобщение, че Дейв Филони, известен с работата си по анимационния сериал „Междузвездни войни: Войните на клонингите“ (2008-2020), ще бъде новият президент на Lucasfilm. Линвен Бренън, носител на Ордена на Британската империя (DBE) за заслуги към филмовата индустрия, ще бъде асистент на новия шеф.

През 2012 г. Lucasfilm, с предишен собственик режисьора Джордж Лукас, беше придобита от Disney, едно от най-големите филмови студия в света. През 2015 г. излезе „Междузвездни войни: Епизод VII: Силата се пробужда“, който спечели над 2 милиарда долара в световен мащаб. През 2017 г. излезе „Междузвездни войни: Епизод VIII: Последните джедаи“, който спечели 1,3 милиарда долара. През 2019 г. се появи „Междузвездни войни: Епизод IX - Възходът на Скайуокър“. През 2023 г. студиото пусна петия филм от поредицата за Индиана Джоунс: Индиана Джоунс и циферблатът на съдбата.