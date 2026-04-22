22 април 1870 г.: Роден е Владимир Ленин

Ленин е една от водещите политически фигури и революционни мислители на XX-ти век. Той е архитект на болшевишкия преврат в Русия през 1917 г. и е първият лидер на СССР, припомня Би Би Си.
Владимир Илич Улянов е роден в Симбирск на река Волга на 22 април 1870 г. в семейство с добро образование. Той се отличава в училище и продължава да учи право. В университета се сблъсква с радикалното мислене, а възгледите му са повлияни и от екзекуцията на по-големия му брат, член на революционна група.
Изключен от университета заради радикалните си политически възгледи, Ленин завършва право като външен студент през 1891 г. Премества се в Санкт Петербург и става професионален революционер. Както много от неговите съвременници, той е арестуван и изпратен в Сибир, където се жени за Надежда Крупская.
След сибирското си изгнание Ленин – псевдонимът, който приема през 1901 г. – прекарва по-голямата част от следващите петнадесет години в Западна Европа, където се превръща в изтъкната фигура в международното революционно движение и става лидер на „болшевишката“ фракция на Руската социалдемократическа работническа партия.
През 1917 г., изтощена от Първата световна война, Русия е готова за промяна. С помощта на германците, които се надяват, че той ще подкопае руските военни усилия, Ленин се завръща в родината си и започва да работи срещу временното правителство, което е свалило царския режим.
Последваха почти три години гражданска война. Болшевиките победиха и поеха пълния контрол над страната. По време на този период на революция, война и глад, Ленин прояви студено безразличие към страданията на своите сънародници и безмилостно смаза всякаква опозиция.
Въпреки че Ленин беше безмилостен, той беше и прагматичен. Когато усилията му да превърне руската икономика в социалистически модел зациклиха, той въвежда Новата икономическа политика, с която отново беше разрешена частната инициатива – политика, която продължи няколко години след смъртта му.
През 1918 г. Ленин едва оцелява след опит за покушение, но е тежко ранен. Здравето му е засегнато за дълго време и през 1922 г. той получава инсулт, от който никога не се възстановява напълно. В последните години от живота си той се тревожеше за бюрократизацията на режима и изразяваше загриженост за нарастващата власт на своя евентуален приемник Йосиф Сталин. Ленин умира на 24 януари 1924 г. Трупът му е балсамиран и поставен в мавзолей на Червения площад в Москва.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Е и, кво
Коментиран от #22, #41
04:33 21.01.2026
4 А, ще
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Вярвай си. Тази "шапка" е послушковец. Кво му кажат урсулята, това ще прави. А ние? Кучета ни яли.
04:37 21.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
04:45 21.01.2026
7 Крупская
05:51 21.01.2026
8 Венцислав
Коментиран от #60
06:30 21.01.2026
9 Болен мозък
Коментиран от #10, #37
06:42 21.01.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Болен мозък":Тогава е било нормално. Голяма част от населението на Европа е имало сифилис. Забравих точния процент, но доста са били. Балсамиран е случайно. Учените го поставят в разтвор, за са не се разложи , докато населението се прощава с него и чак после им хрумнала идеята, така да ги запазят.
06:49 21.01.2026
11 Владимир Путин, президент
Но Сталин нямаше тоя късмет , живя и умря по мое време 😁
07:18 21.01.2026
12 може ли
Коментиран от #13
07:22 21.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #18
09:08 21.01.2026
16 Луд
13:26 21.01.2026
17 1488
08:50 22.04.2026
18 Премиера на Люксембург
До коментар #15 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":Аз съм омъжен, соросня.
Коментиран от #24
08:51 22.04.2026
19 Това е на педолама Янкулов
08:54 22.04.2026
20 122
Коментиран от #27, #47
08:58 22.04.2026
21 АНТИ-КОМУНИ$Т
P.S.
ДН€$ ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
р"ум€н"-"БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т € ПР€ДАТ€Л -РУБ ЛА ДЖИЯ ГЛИ $Т!
08:58 22.04.2026
22 Хахахаха
До коментар #3 от "Е и, кво":Това първи го обяви путлера. Тръмпоча само прави това, което путлера започна.
09:01 22.04.2026
23 Някой
Коментиран от #53
09:02 22.04.2026
24 Хахахаха
До коментар #18 от "Премиера на Люксембург":И това не променя факта, че ленин е обратен копей!
09:04 22.04.2026
25 Ливърпул
09:09 22.04.2026
26 Ццц
09:12 22.04.2026
27 Специална Военна Опсерация
До коментар #20 от "122":Виж кой е дядо му.
Виж истинските имена на обкръжението!
Виж, кой им е бил готвач (доста доверен човек).
Виж кои са внуците им.
Всъщност, ти редо редовно ги гледаш:
Путин и Вячеслав Никонин, внук на Борнщайн
А, как се казва майката на Путин, Шеломова?
А, брат му, Алберт?
Много неща не знаеш за Кремъл!
09:25 22.04.2026
28 Фори
Ленин дойде на власт, като обеща земя на селяните.Оказа се , че се е шегувал.Но и селяните се оказаха шегаджии.
Вече над 100 г не му дават да види земя.
09:28 22.04.2026
29 Абсурдистан
09:28 22.04.2026
30 Валентина
Коментиран от #35
09:28 22.04.2026
31 Озадачен
09:41 22.04.2026
32 Aми сега
09:41 22.04.2026
33 Колко да е вярна
09:43 22.04.2026
34 Отец Чапаев
09:44 22.04.2026
35 Виж първия ред
До коментар #30 от "Валентина":В ВВС професионализъм няма, само пропаганда.
09:49 22.04.2026
36 Ленин🍌🍌
09:56 22.04.2026
37 Отец Чапаев
До коментар #9 от "Болен мозък":На 30 август 1918 г. Ленин изнася реч в завода за оръжия на Михелсон в южната част на Москва.4 Когато Ленин излиза от сградата и преди да се е качил в колата си, Каплан го извиква. Когато Ленин се обръща към нея, тя стреля три пъти с пистолета си.5 Един куршум минава през палтото му, втори го уцелва в ключицата и част от левия му бял дроб, а третият го уцелва в лявото рамо.................Въпреки тежките си рани, Ленин оцелява. Все пак, той така и не се възстановява напълно от нападението, като се смята, че опитът за убийство допринася за инсултите, които го инвалидизират и в крайна сметка слагат край на живота му през 1924 г.
10:00 22.04.2026
38 Българин
Трябва да се върне на мястото си.
Това е историята ни, трябва да я уважаваме!
Коментиран от #40, #42, #45
10:01 22.04.2026
39 Забелязвам
10:06 22.04.2026
40 Даниел Немитов
До коментар #38 от "Българин":Щом това е историята ТИ, тури си паметник на сифилистика в хола, па му се любувай!
10:07 22.04.2026
41 бъркаш
До коментар #3 от "Е и, кво":погрешно Тръмп в хаоса създаден от други, опитващ само да ги поправя. Така и Сталин изглажда след Ленин малоумията му......
10:18 22.04.2026
42 От ЮАР
До коментар #38 от "Българин":Нашата история няма нищо общо с вашия Ленин- дребно, злобно човече, напълно лишено от морал, превърнал изостаналата и мракобесна Русия в Империя на Злото, която трови света до ден-днешен.
10:19 22.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 !!!
10:20 22.04.2026
45 Рон Джереми
До коментар #38 от "Българин":Тоочно така. Ще махнем монумента на София и ще сложим Ленин. След това от другата страна на Парламента да вдигнем паметник на Путин, че отпред е заето с Цар Освободител.
Звънкай на Костя да прави референдум.
10:21 22.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 връща
До коментар #20 от "122":се от Европа и почти веднага опитва да заличи Русия, със смъртта му политиката след него върши същото. Русия и Сталин спират нацизма и фашизма, след опита от запад да приключат най-обширната държава. СССР е създаден пак от Русия и Сталин - за превенция в бъдеще, след лениновия опит страната да бъде разгромена и разчленена с октомврийската р-ция и гражданската война....
10:46 22.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хората !
До коментар #50 от "Свинската Теория !":Хората !
Са Си Взели !
Това !
Което !
Им !
Принадлежи !
11:20 22.04.2026
53 Феликс Дзерджински
До коментар #23 от "Някой":Руската империя е създадена и управлявана от българи. С С С Р тоже.
11:21 22.04.2026
54 Оня ден
11:22 22.04.2026
55 Така Или Иначе !
Ще Се Повтори !
11:23 22.04.2026
56 ОБЕКТИВНИЯ
Големи праз!
12:35 22.04.2026
57 Д-р Менгеме
13:02 22.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 бай Даню
16:22 22.04.2026
60 СТИГА БЕ
До коментар #8 от "Венцислав":И той много знае... ами чу, недочул като теб
16:24 22.04.2026