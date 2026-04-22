22 април 1870 г.: Роден е Владимир Ленин

22 Април, 2026 08:47

На 24 януари 1924 г. умира, трупът му е балсамиран и поставен в мавзолей на Червения площад в Москва

22 април 1870 г.: Роден е Владимир Ленин - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ленин е една от водещите политически фигури и революционни мислители на XX-ти век. Той е архитект на болшевишкия преврат в Русия през 1917 г. и е първият лидер на СССР, припомня Би Би Си.

Владимир Илич Улянов е роден в Симбирск на река Волга на 22 април 1870 г. в семейство с добро образование. Той се отличава в училище и продължава да учи право. В университета се сблъсква с радикалното мислене, а възгледите му са повлияни и от екзекуцията на по-големия му брат, член на революционна група.

Изключен от университета заради радикалните си политически възгледи, Ленин завършва право като външен студент през 1891 г. Премества се в Санкт Петербург и става професионален революционер. Както много от неговите съвременници, той е арестуван и изпратен в Сибир, където се жени за Надежда Крупская.

След сибирското си изгнание Ленин – псевдонимът, който приема през 1901 г. – прекарва по-голямата част от следващите петнадесет години в Западна Европа, където се превръща в изтъкната фигура в международното революционно движение и става лидер на „болшевишката“ фракция на Руската социалдемократическа работническа партия.

През 1917 г., изтощена от Първата световна война, Русия е готова за промяна. С помощта на германците, които се надяват, че той ще подкопае руските военни усилия, Ленин се завръща в родината си и започва да работи срещу временното правителство, което е свалило царския режим.

Последваха почти три години гражданска война. Болшевиките победиха и поеха пълния контрол над страната. По време на този период на революция, война и глад, Ленин прояви студено безразличие към страданията на своите сънародници и безмилостно смаза всякаква опозиция.

Въпреки че Ленин беше безмилостен, той беше и прагматичен. Когато усилията му да превърне руската икономика в социалистически модел зациклиха, той въвежда Новата икономическа политика, с която отново беше разрешена частната инициатива – политика, която продължи няколко години след смъртта му.

През 1918 г. Ленин едва оцелява след опит за покушение, но е тежко ранен. Здравето му е засегнато за дълго време и през 1922 г. той получава инсулт, от който никога не се възстановява напълно. В последните години от живота си той се тревожеше за бюрократизацията на режима и изразяваше загриженост за нарастващата власт на своя евентуален приемник Йосиф Сталин. Ленин умира на 24 януари 1924 г. Трупът му е балсамиран и поставен в мавзолей на Червения площад в Москва.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е и, кво

    23 27 Отговор
    Един хазар, революционер, който като Тръмп днеска, тогава преобърна света! И наложи некакъв социализъм. Ама след 100 г днеска Тръмп въведе пак "закона на джунглата "! Силният изяжда по-слабите. Нашите баби и дядовци работили цял живот на неква минимална заплата, изградиха от изостанала страна, модерна индустриална... А дойдоха мутри и мафия и откраднаха всичко. А Тръмп точно това обяви за "нормално"!

    Коментиран от #22, #41

    04:33 21.01.2026

  • 4 А, ще

    15 12 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Вярвай си. Тази "шапка" е послушковец. Кво му кажат урсулята, това ще прави. А ние? Кучета ни яли.

    04:37 21.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    21 12 Отговор
    Геостратега от калното мазе да се стяга за мавзолея, видяхме го какво може!

    04:45 21.01.2026

  • 7 Крупская

    20 39 Отговор
    Любими мой Ленин, светът още те помни и обича! Фашистите като Урсула Делайнен са завзели Европа, но идва време разделно за тях и евроатлантичните им слуги.

    05:51 21.01.2026

  • 8 Венцислав

    26 10 Отговор
    Михайлов трябваше да напише от какво е ритнал бакъра тавариш Ленин. Но и той е поредната МИШКА. Няма топки да го напише.

    Коментиран от #60

    06:30 21.01.2026

  • 9 Болен мозък

    34 14 Отговор
    Ленин бил сифилистик. От това е умрел.

    Коментиран от #10, #37

    06:42 21.01.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    19 7 Отговор

    До коментар #9 от "Болен мозък":

    Тогава е било нормално. Голяма част от населението на Европа е имало сифилис. Забравих точния процент, но доста са били. Балсамиран е случайно. Учените го поставят в разтвор, за са не се разложи , докато населението се прощава с него и чак после им хрумнала идеята, така да ги запазят.

    06:49 21.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    8 6 Отговор
    Какой щастливчик, молодец !!!
    Но Сталин нямаше тоя късмет , живя и умря по мое време 😁

    07:18 21.01.2026

  • 12 може ли

    13 13 Отговор
    и вовката късака да е днес ?

    Коментиран от #13

    07:22 21.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    19 19 Отговор
    Екзекутирали брат му и той се задействал. Затова после Сталин ги избивал до трето коляно заедно с кучетата и котките им. В Русия само масови убийци се раждат. На всичкото отгоре е бил и обратен. Русия е създадена от такива а иначе Европа им е виновна.

    Коментиран от #18

    09:08 21.01.2026

  • 16 Луд

    9 0 Отговор
    С него и Правдата.

    13:26 21.01.2026

  • 17 1488

    19 3 Отговор
    а преди два дни кат бе роден хитлер що немаше статия

    08:50 22.04.2026

  • 18 Премиера на Люксембург

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    Аз съм омъжен, соросня.

    Коментиран от #24

    08:51 22.04.2026

  • 19 Това е на педолама Янкулов

    5 5 Отговор
    дядо му

    08:54 22.04.2026

  • 20 122

    16 15 Отговор
    Велик мислител, революционер и държавник. Връща се от Германия само с 1 куфар и за 5 г създава една свръхдържава, която след 20 г разгромява фашизма , а след това и колониалната система.

    Коментиран от #27, #47

    08:58 22.04.2026

  • 21 АНТИ-КОМУНИ$Т

    13 9 Отговор
    този € НАЙ-ГОЛ€МИЯТ ПР€ДАТ€Л В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ-ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА ПРАВИ РЕВОЛЮЦИЯ ПЛАТЕНА ОТ ВРАГА(швабите) И В тяхна ПОЛЗА, КАТО ЗАБИВА НОЖ В ГЪРБА НА ОТЕЧЕСТВОТО!
    P.S.
    ДН€$ ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!
    р"ум€н"-"БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т € ПР€ДАТ€Л -РУБ ЛА ДЖИЯ ГЛИ $Т!

    08:58 22.04.2026

  • 22 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Е и, кво":

    Това първи го обяви путлера. Тръмпоча само прави това, което путлера започна.

    09:01 22.04.2026

  • 23 Някой

    10 3 Отговор
    Написали сте статия за раждането му, но не и какви са му корените. Че освен еврейски има и шведски и немски корени. Въобще СССР се управлява почти най-малко от руснаци. Сталин грузинец, а след него за малко един дето имал и български корени от Охридско. Хрушчов и Брежнев украинци.

    Коментиран от #53

    09:02 22.04.2026

  • 24 Хахахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "Премиера на Люксембург":

    И това не променя факта, че ленин е обратен копей!

    09:04 22.04.2026

  • 25 Ливърпул

    12 5 Отговор
    Сифилитик противен е също така. Не знам защо това е пропуснато в статията.

    09:09 22.04.2026

  • 26 Ццц

    5 5 Отговор
    Оня аниматорът да сложи паметник на Ленин вместо на Бандера. Без него нямаше да знае, че се казва Володимир, а не Владимир.

    09:12 22.04.2026

  • 27 Специална Военна Опсерация

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "122":

    Виж кой е дядо му.
    Виж истинските имена на обкръжението!
    Виж, кой им е бил готвач (доста доверен човек).
    Виж кои са внуците им.
    Всъщност, ти редо редовно ги гледаш:
    Путин и Вячеслав Никонин, внук на Борнщайн
    А, как се казва майката на Путин, Шеломова?
    А, брат му, Алберт?
    Много неща не знаеш за Кремъл!

    09:25 22.04.2026

  • 28 Фори

    12 4 Отговор
    Това го казват руснаците:

    Ленин дойде на власт, като обеща земя на селяните.Оказа се , че се е шегувал.Но и селяните се оказаха шегаджии.
    Вече над 100 г не му дават да види земя.

    09:28 22.04.2026

  • 29 Абсурдистан

    11 4 Отговор
    Световен изрод и болен мозък избил милиони от своите.

    09:28 22.04.2026

  • 30 Валентина

    12 1 Отговор
    "... Ленин беше ..." Незнам кой е авторът на статията, но съм убедена, че лично не е познавал Ленин, нито е бил свидетел на живота му, нито пък на историческите събития, описани в текста. Определено липсва елементарна грамотност, камо ли журналистически професионализъм... Нищо лично, просто факт!

    Коментиран от #35

    09:28 22.04.2026

  • 31 Озадачен

    10 6 Отговор
    Защо не публикуват и други негови снимки, а само тая? Защото само на тая снимка изглежда що годе нормален. На почти всички снимки Ленин изглежда като луд и гледа като луд! И какво е наследството на сифилистика - от 1917 година досега в Русия има само граждански войни, Голодомор, безперпективност, оскъдица и недоимък, опашки практически за всичко, бедност, корупция, управленска бездарност!!!

    09:41 22.04.2026

  • 32 Aми сега

    4 2 Отговор
    Копейките да черпят ,че днес имат празник

    09:41 22.04.2026

  • 33 Колко да е вярна

    4 1 Отговор
    От ВВС преписвате биография на Ленин?

    09:43 22.04.2026

  • 34 Отец Чапаев

    5 4 Отговор
    Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.

    09:44 22.04.2026

  • 35 Виж първия ред

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Валентина":

    В ВВС професионализъм няма, само пропаганда.

    09:49 22.04.2026

  • 36 Ленин🍌🍌

    7 2 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    09:56 22.04.2026

  • 37 Отец Чапаев

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Болен мозък":

    На 30 август 1918 г. Ленин изнася реч в завода за оръжия на Михелсон в южната част на Москва.4 Когато Ленин излиза от сградата и преди да се е качил в колата си, Каплан го извиква. Когато Ленин се обръща към нея, тя стреля три пъти с пистолета си.5 Един куршум минава през палтото му, втори го уцелва в ключицата и част от левия му бял дроб, а третият го уцелва в лявото рамо.................Въпреки тежките си рани, Ленин оцелява. Все пак, той така и не се възстановява напълно от нападението, като се смята, че опитът за убийство допринася за инсултите, които го инвалидизират и в крайна сметка слагат край на живота му през 1924 г.

    10:00 22.04.2026

  • 38 Българин

    5 10 Отговор
    Срещу ЦУМ имаше паметник на Ленин.
    Трябва да се върне на мястото си.
    Това е историята ни, трябва да я уважаваме!

    Коментиран от #40, #42, #45

    10:01 22.04.2026

  • 39 Забелязвам

    4 4 Отговор
    , че след победата на зеления чорап, масово се почна да се носи залена вратовръзка и да се пише за СеСеРе. Пак си проявяихме основната ни черта - гъзолисци!!! Щом взеха и за лудия сифилистик да ни напомнят...

    10:06 22.04.2026

  • 40 Даниел Немитов

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Щом това е историята ТИ, тури си паметник на сифилистика в хола, па му се любувай!

    10:07 22.04.2026

  • 41 бъркаш

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е и, кво":

    погрешно Тръмп в хаоса създаден от други, опитващ само да ги поправя. Така и Сталин изглажда след Ленин малоумията му......

    10:18 22.04.2026

  • 42 От ЮАР

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Нашата история няма нищо общо с вашия Ленин- дребно, злобно човече, напълно лишено от морал, превърнал изостаналата и мракобесна Русия в Империя на Злото, която трови света до ден-днешен.

    10:19 22.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 !!!

    3 2 Отговор
    22.04.1870 г. е най-черната дата не само на 19- и век, но и за световната история изобщо! Затова през миналия век вицът, за който директно заминаваш в Колима или Воркута беше "Най-голямата трагедия на 20- и век е, че потъна "Титаник" , а не "Аврора"!

    10:20 22.04.2026

  • 45 Рон Джереми

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Тоочно така. Ще махнем монумента на София и ще сложим Ленин. След това от другата страна на Парламента да вдигнем паметник на Путин, че отпред е заето с Цар Освободител.
    Звънкай на Костя да прави референдум.

    10:21 22.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 връща

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "122":

    се от Европа и почти веднага опитва да заличи Русия, със смъртта му политиката след него върши същото. Русия и Сталин спират нацизма и фашизма, след опита от запад да приключат най-обширната държава. СССР е създаден пак от Русия и Сталин - за превенция в бъдеще, след лениновия опит страната да бъде разгромена и разчленена с октомврийската р-ция и гражданската война....

    10:46 22.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хората !

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Свинската Теория !":

    Хората !

    Са Си Взели !

    Това !

    Което !

    Им !

    Принадлежи !

    11:20 22.04.2026

  • 53 Феликс Дзерджински

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Руската империя е създадена и управлявана от българи. С С С Р тоже.

    11:21 22.04.2026

  • 54 Оня ден

    2 0 Отговор
    Адолф Хитлер беше роден,но нали сте комуняги русофилитици,не казахте нищо.

    11:22 22.04.2026

  • 55 Така Или Иначе !

    1 2 Отговор
    Историята !

    Ще Се Повтори !

    11:23 22.04.2026

  • 56 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    И какво от това???
    Големи праз!

    12:35 22.04.2026

  • 57 Д-р Менгеме

    1 0 Отговор
    Владимир Улянов умира от С И Ф И Л И С. - ноторно известно. P.S. - няма грам РУСКА кръв във вените си.

    13:02 22.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 бай Даню

    0 0 Отговор
    Е, как тата бе мисирки, обърна се кебапчето ли, та споменавате Ленин, даже в нета няма нищо за него

    16:22 22.04.2026

  • 60 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Венцислав":

    И той много знае... ами чу, недочул като теб

    16:24 22.04.2026