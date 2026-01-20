Зейнеб се похвали с антикварни вази за 50 000 лв.

Зейнеб Маджурова публикува разкошна снимка на коридора в дома си, на която се похвали с впечатляващи антикварни вази, видя "Уикенд".
Със своето класическо синьо-бяло оформление и детайлни китайски мотиви, вазите, които тя притежава, са не просто декоративни предмети, а истински произведения на изкуството.
Антиките от снимката струват по 10 000 лева всяка или общо 50 бона в лева, показа проверка на "Уикенд". Античните китайски порцеланови съдове са изключително търсени и ценени в света на колекционерите, а редките и добре запазени екземпляри често струват цяло състояние. Вероятно бившата тв водеща на "Преди обед" не ги е купила с пари от заплатата си в bTV, а с дебитната карта на мъжа си Стоян Балевски.
1 Mими Кучева🐕🦺
13:45 20.01.2026
2 кой му дреме
13:47 20.01.2026
3 1488
вие циганин без беши дрехи, златни зьби и бмв виждали ли сте ?
13:48 20.01.2026
4 Мишо
13:51 20.01.2026
5 Хахаха
13:52 20.01.2026
6 Яшар
13:57 20.01.2026
7 НАП и няколко домови крадци
14:00 20.01.2026
8 Груди стругаря
14:01 20.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Див селянин
14:02 20.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зейнала да се похвали
Коментиран от #15
14:15 20.01.2026
13 Турски сериали не гледам
14:21 20.01.2026
14 123456
14:25 20.01.2026
15 Какво коте бре
До коментар #12 от "Зейнала да се похвали":Зейнало,като гърло на антикварна ваза от еб...
14:26 20.01.2026
16 Р.Н
На Илиенци са по 32 лв броя
15:01 20.01.2026