Зейнеб се похвали с антикварни вази за 50 000 лв.

20 Януари, 2026 13:44 1 199 16

  • зейнеб маджурова-
  • антики-
  • вази

Вазите, които тя притежава, са не просто декоративни предмети, а истински произведения на изкуството

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Зейнеб Маджурова публикува разкошна снимка на коридора в дома си, на която се похвали с впечатляващи антикварни вази, видя "Уикенд".

Със своето класическо синьо-бяло оформление и детайлни китайски мотиви, вазите, които тя притежава, са не просто декоративни предмети, а истински произведения на изкуството.




Антиките от снимката струват по 10 000 лева всяка или общо 50 бона в лева, показа проверка на "Уикенд". Античните китайски порцеланови съдове са изключително търсени и ценени в света на колекционерите, а редките и добре запазени екземпляри често струват цяло състояние. Вероятно бившата тв водеща на "Преди обед" не ги е купила с пари от заплатата си в bTV, а с дебитната карта на мъжа си Стоян Балевски.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 4 Отговор
    Слава на Зейнеб и Мунчо Радев!🐄🐑🥳🤣🖕

    13:45 20.01.2026

  • 2 кой му дреме

    9 0 Отговор
    подарьк от спонсора й, г-н Свиневфски

    13:47 20.01.2026

  • 3 1488

    20 0 Отговор
    циганска му работа
    вие циганин без беши дрехи, златни зьби и бмв виждали ли сте ?

    13:48 20.01.2026

  • 4 Мишо

    17 0 Отговор
    На Илиенци ги продават за 70-80 лева парчето, ама щом викате, че са оригинални...

    13:51 20.01.2026

  • 5 Хахаха

    15 1 Отговор
    То верно вече вазите са и антикварни..... Разбивани - лепени, разбивани - лепени.....

    13:52 20.01.2026

  • 6 Яшар

    11 0 Отговор
    И сега ние какво трябва да правим след тая новина?

    13:57 20.01.2026

  • 7 НАП и няколко домови крадци

    12 1 Отговор
    Харесаха тази новина

    14:00 20.01.2026

  • 8 Груди стругаря

    11 0 Отговор
    И аз имам колекция от пощенски марки, ама не се хваля

    14:01 20.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Див селянин

    8 0 Отговор
    6ал съм та кво имаш

    14:02 20.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зейнала да се похвали

    3 0 Отговор
    по добре с антикварното коте разработено

    Коментиран от #15

    14:15 20.01.2026

  • 13 Турски сериали не гледам

    2 0 Отговор
    Каква е тая? От турски сериал ли е?

    14:21 20.01.2026

  • 14 123456

    2 0 Отговор
    С чужди пари , голямо изкуство може да се прави !

    14:25 20.01.2026

  • 15 Какво коте бре

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зейнала да се похвали":

    Зейнало,като гърло на антикварна ваза от еб...

    14:26 20.01.2026

  • 16 Р.Н

    0 0 Отговор
    За да цениш старите антикварни предмети се изисква изключително висока обща култура, която в случаят отсъства.
    На Илиенци са по 32 лв броя

    15:01 20.01.2026