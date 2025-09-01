Новини
Официално: Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"

Официално: Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"

1 Септември, 2025 10:16

Зейнеб и Франциска няма да бъдат част от сутрешното шоу

Официално: Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед" - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венета Райкова е новият автор и водещ на обичаното токшоу „Преди обед“.

Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица на българския ефир. През годините Венета утвърждава името си като лице на редица високо-рейтингови предавания, автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-награждаваните и четени съвременни български писатели, съобщават от bTV.

Със своята харизма, богат журналистически опит и признат литературен талант, Венета Райкова ще внесе нова енергия и вдъхновение в „Преди обед“, предлагайки на зрителите едновременно интересни разговори и позитивно настроение.

Есенният сезон на „Преди обед“ обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В „Провалите на успелите“ Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре. В „Да драснем клечката“ тя ще провокира зрителите да коментират разпалено по тема от седмицата, а всеки петък ще представя най-остроумните коментари от социалните мрежи с неподправения си талант на стендъп комик. Оля ще бъде и част от коментаторския панел в специалните студиа, посветени на „Ергенът: Любов в рая“ с водещ Яна Донева.

„Клубът на Петър Дочев“ ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс и ще срещне зрителите с Олег Шапиро – бивш „професионален крадец“, станал прототип на герой от видеоигра. Верен на стила си, Дочев ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.

Запазената марка на „Преди обед“ – седмична двойка популярни лица, които се включват в обсъждането на най-горещите теми, ще се завърне като част от предаването. В първата седмица това ще бъдат певицата Есил Дюран и криминалният психолог Тодор Тодоров.

През новия сезон кулинарната поредица „Да, шеф“ с Веси Цюрбрюг ще отведе зрителите до различни точки на България, където готвят професионалисти и любители. В „Здрави“ Венета Георгиева ще поставя акцент върху най-важните медицински теми и полезни съвети от специалисти. Новата рубрика „Балконът“ с Мира Христова ще показва необикновени тераси и техните истории.

Свое запазено място в ефира ще имат и „Аз, потребителят“ със Зара Лазарова, любопитните новини от шоубизнеса с Мария Вълдобрева и добрите дела извън новините с Цвета Макрегър. В „Приключение със Зара“ зрителите ще се потопят в дива природа и нови хоризонти, като първото пътешествие отвежда Зара Лазарова до горилите на Уганда.

Официално: Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"

Зрителите ги очаква една седмица, изпълнена с интересни гости, които в последните седмици имат различни поводи да бъдат любопитни за аудиторията, както и нови истории, които ще донесат настроение и вдъхновение.

От новия сезон Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова няма да бъдат част от екипа на „Преди обед“. Франциска отново ще се отдаде на любовта си към танците, а основен приоритет за Зейнеб остават семейните ѝ ангажименти. bTV пожелава успех на Франциска и Зейнеб и им благодари за съвместната работа.


