Зейнеб Маджурова официално напуска "Преди обед"

27 Август, 2025 14:31 1 039 11

Натовареността се отразила зле на Зейнеб, тя не можела да отдава достатъчно внимание на семейството си

Зейнеб Маджурова официално напуска "Преди обед" - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като от месеци се носят спекулации за напускането ѝ, днес Зейнеб Маджурова потвърди официално, че още през май е приключила с участието си в „Преди обед“. Тя призна, че включването ѝ в предаването заедно с Петър Дочев, Франциска Папкала и Оля Малинова по-скоро е било грешка.

„За мен бе твърде голямо предизвикателство да съчетавам семейните си ангажименти с динамиката на ежедневния ефир“, споделя Маджурова. Тя призна, че макар телевизията да остава нейна професионална страст, този път е избрала семейството си.

"В тази една година отново си припомних, че за мен най-важно е да съм до децата си. Телевизията остава мой професионален приоритет, но вярвам, че всяко решение трябва да се взима с мисъл за правилния момент. Дали беше правилен момент миналата есен да се върна на екран-не съвсем. винаги съм смятала да го направя, когато децата започнат детска градина, но изкушението беше твърде голямо, когато дойде поканата от продуцентите... Затова тази есен няма да бъда част от предаването. Разделих се с "Преди обед", но не и с bTV".

Тази есен Зейнеб ще се посвети на двете си близначки Василиса и София, които скоро навършват три години, както и на по-голямата си дъщеря Мириам. „Разделих се с ‘Преди обед’, но не и с bTV“, категорична е тя, като оставя отворена вратичка за бъдещи проекти.

Зейнеб подчерта, че не казва „сбогом“, а само „до нови срещи“ на зрителите, и пожела успех на предаването, което стартира новия си сезон на 1 септември.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,да

    24 0 Отговор
    Официално никой не го интересува.

    14:34 27.08.2025

  • 2 Сила

    14 0 Отговор
    Хи хи хи , на дедо Балевски кво му се случи , кво чудо му се довлече в къщата ...хи хи хи , ха ха ха ....Хак да му е , дето толкова краде от безмитните и от ембаргото , това алчно същество ще ги разпердушини сега цялата крадлива милиционерска фамилия ......!!!

    14:36 27.08.2025

  • 3 Въх...

    17 0 Отговор
    Аман от тая натегачка...

    14:41 27.08.2025

  • 4 Майка

    18 0 Отговор
    Е,тя кога завърши журналистика,че да е професионалното й амплоа?!

    14:41 27.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Върза богат тъпкач, който не и дава да си вее шушулката из студията. В телевизиите още от времето на Батето е първо на дивана, после на екрана. Никол Станкулова същата работа.

    14:42 27.08.2025

  • 6 Тия

    21 0 Отговор
    кухи селянки със свещ ли ги търсят из България да ги показват по телевизията , която им е трамплин да вържат някой платежен да се ожени за тях ?

    14:45 27.08.2025

  • 7 Иуфаа

    5 2 Отговор
    Знаете ли държава в която не тече нито една река?
    Коя държава има най-много острови?
    Коя е най-разпространената птица на света?

    14:52 27.08.2025

  • 8 Сменила е работното време

    4 1 Отговор
    Сега ще печели...СЛЕД ОБЯД... тая отЗадеб...

    15:06 27.08.2025

  • 9 АКО И ДРУГИТЕ

    10 0 Отговор
    ДВЕ НЕПРИЯТНИ ИЗКУСТВЕНИ ПЕРСОНИ СЕ МАХНАТ БТВ ЩЕ СПЕЧЕЛИ.

    15:08 27.08.2025

  • 10 !)(!

    7 0 Отговор
    Една шалвареса, нищо повече!

    15:17 27.08.2025

  • 11 бай Даньо...

    0 2 Отговор
    Ами имаше една прекрасна жена в предаването и тя не можа да ги изтърпи, Зейнеп, успех в живота

    15:24 27.08.2025