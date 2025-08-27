Зейнеб Маджурова официално напуска "Преди обед"

След като от месеци се носят спекулации за напускането ѝ, днес Зейнеб Маджурова потвърди официално, че още през май е приключила с участието си в „Преди обед“. Тя призна, че включването ѝ в предаването заедно с Петър Дочев, Франциска Папкала и Оля Малинова по-скоро е било грешка.

„За мен бе твърде голямо предизвикателство да съчетавам семейните си ангажименти с динамиката на ежедневния ефир“, споделя Маджурова. Тя призна, че макар телевизията да остава нейна професионална страст, този път е избрала семейството си.

"В тази една година отново си припомних, че за мен най-важно е да съм до децата си. Телевизията остава мой професионален приоритет, но вярвам, че всяко решение трябва да се взима с мисъл за правилния момент. Дали беше правилен момент миналата есен да се върна на екран-не съвсем. винаги съм смятала да го направя, когато децата започнат детска градина, но изкушението беше твърде голямо, когато дойде поканата от продуцентите... Затова тази есен няма да бъда част от предаването. Разделих се с "Преди обед", но не и с bTV".

Тази есен Зейнеб ще се посвети на двете си близначки Василиса и София, които скоро навършват три години, както и на по-голямата си дъщеря Мириам. „Разделих се с ‘Преди обед’, но не и с bTV“, категорична е тя, като оставя отворена вратичка за бъдещи проекти.

Зейнеб подчерта, че не казва „сбогом“, а само „до нови срещи“ на зрителите, и пожела успех на предаването, което стартира новия си сезон на 1 септември.