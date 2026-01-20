Мат Деймън би избрал затвора пред последствията на кенсъл културата

Актьорът Мат Деймън коментира „културата на отхвърляне“ (кенсъл културата) в подкаста на комика Джо Роган, цитиран от Yahoo.

Водещият определи културата на отхвърляне като опит да се „изгони някого от цивилизацията за цял живот“ заради неподходяща дума или действие. Деймън се съгласи, отбелязвайки, че някои известни личности биха предпочели да излежат година и половина в затвора, отколкото да бъдат отменени, тъй като след присъда се счита, че човек е платил дълга си.

„Когато критиката стане толкова публична, тя просто никога не свършва. Мислите си, че ще ви преследва до гроба“, каза актьорът.

Култура на отмяната или cancel културата, е социален феномен в дигиталното пространство, при който група хора публично изразяват несъгласие с действията или думите на определена личност, марка или идея. Това може да прерасне в публично осъждане и унижение, масов бойкот, загуба на професионални възможности и дългосрочно увреждане на репутацията.