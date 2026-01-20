Новини
Любопитно »
Мат Деймън би избрал затвора пред последствията на кенсъл културата

Мат Деймън би избрал затвора пред последствията на кенсъл културата

20 Януари, 2026 14:13 714 5

  • мат деймън-
  • джо роган-
  • затвор-
  • кенсъл култура

„Когато критиката стане толкова публична, тя просто никога не свършва. Мислите си, че ще ви преследва до гроба“, каза актьорът

Мат Деймън би избрал затвора пред последствията на кенсъл културата - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Мат Деймън коментира „културата на отхвърляне“ (кенсъл културата) в подкаста на комика Джо Роган, цитиран от Yahoo.

Водещият определи културата на отхвърляне като опит да се „изгони някого от цивилизацията за цял живот“ заради неподходяща дума или действие. Деймън се съгласи, отбелязвайки, че някои известни личности биха предпочели да излежат година и половина в затвора, отколкото да бъдат отменени, тъй като след присъда се счита, че човек е платил дълга си.

„Когато критиката стане толкова публична, тя просто никога не свършва. Мислите си, че ще ви преследва до гроба“, каза актьорът.


Култура на отмяната или cancel културата, е социален феномен в дигиталното пространство, при който група хора публично изразяват несъгласие с действията или думите на определена личност, марка или идея. Това може да прерасне в публично осъждане и унижение, масов бойкот, загуба на професионални възможности и дългосрочно увреждане на репутацията.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Западнали ценности

    0 1 Отговор
    в целия си блясък!

    14:17 20.01.2026

  • 2 ЕстетЪ

    3 0 Отговор
    Предпочитам Чарлийз Терон пред този.

    Коментиран от #5

    14:17 20.01.2026

  • 3 Име

    2 0 Отговор
    Някои от това се хранят. Не търпят различност в никоя посока!

    Коментиран от #4

    14:42 20.01.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Справяли сме се като деца и като младежи, както и като възрастни. Важното един човек да ти повярва!

    14:45 20.01.2026

  • 5 Тя за

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕстетЪ":

    затвора, ли е?

    14:46 20.01.2026