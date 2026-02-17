Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
И братът на Ружа Игнатова в досиетата „Епстийн“

И братът на Ружа Игнатова в досиетата „Епстийн“

17 Февруари, 2026 11:13 1 073 7

  • брат-
  • ружа игнатова-
  • константин игнатов-
  • досиета-
  • епстийн-
  • затвор

Били заедно в затвора

И братът на Ружа Игнатова в досиетата „Епстийн“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Да, наистина бях по едно и също време в затвора в Ню Йорк с Джефри Епстийн." С това признание пред „България Днес" братът на Ружа Игнатова - Константин, потвърди новината, че и неговото име е изплувало тези дни в досиетата "Епстийн", пише „България Днес".

Константин попада в мегаскандапа чрез получен от адвокатите на Джефри Епстийн препис от изслушването на Игнатов за неговото освобождаване под гаранция. Оказва се, че братът на криптокралицата е един от затворниците, излежаващи присъда в ММС Ню Йорк, когато осъденият за сексуални престъпления финансист е открит обесен в килията си във въпросния затворнически център в Манхатън.

"He смятам обаче това за особена новина. Просто двамата с Епстийн сме били по едно и също време на едно и също място. Това обаче няма никаква връзка с неговия случай", подчерта пред вестника братът на потъналата вдън земя създателка на пирамидата OneCoin. Пет дни преди да мине моето изслушване за пускане под гаранция, Епстийн е бил арестуван. И неговите адвокати са взели преписи не само от моето изслушване, но и от още пет изслушвания", поясни Константин Игнатов. Той добави, че не е бил в една килия с Епстийн". На въпроса на вестника дали все пак не е виждал в затвора осъдения за педофилия магнат, братът на Ружа Игнатова не отговори нито с категорично „да", нито с категорично "не".

„Може и да съм го виждал. Но за това ще прочетете в третата ми книга", казва Игнатов.

Константин Игнатов беше арестуван през март 2019 г. в Лос Анджелис за това, че е участвал в понци схемата на сестра си и е поел ръководството на OneCoin след изчезването и през 2017 г. От юни 2022 г. Ружа е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света. Игнатов се призна за виновен по обвинения в заговорничество, пране на пари и измама и беше осъден на 2 години и 8 месеца престой зад решетките. С решение на съдия в Манхатън от март 2024 г. той е освободен след излежаването на присъдата си.

Обвиненият в педофилия, сводничество и търговия на хора с цел сексуално робство финансист Джефри Епстийн e арестуван за първи път през 2008 г., но тогава му се разминава само с няколкомесечна присъда, която той излежава при условия, наподобяващи петзвезден хотел, и дори всеки ден ходи на работа в един от офисите си. На 6 юли 2019 г. обаче по федерални обвинения за сексуален трафик на непълнолетни във Флорида и Ню Йорк той е арестуван повторно. Рано сутринта на 10 август 2019-а Епстийн е открит в безпомощно състояние на пода на килията си, след като според официалното заключение се е обесил на въже, изготвено от затворническо облекло.

Интересното е, че точно вечерта преди обесването на финансиста камерите за наблюдение, които снимат денонощно, се оказват изключени поради „технически проблем".


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Богати

    5 0 Отговор
    Бедни на акъл

    11:16 17.02.2026

  • 2 интересно тоз как още е жив

    5 0 Отговор
    при толкова измамени по света от баршедите
    но времето лекува както казват

    11:20 17.02.2026

  • 3 измами за стотици милиони и нищо

    2 0 Отговор
    кой фалира каушев . то е ясно , педофилската клетка без пари логично ще се затрие и избие . от 8 милиона сега 5 дългове . бандит . ама не го съдят . сайт със забулени тюлени с автомати и пистолети . 1 година нито лагери, нито пари и реклами . няма и чадър . чакали го да фалира . но как го няма в изтеклите записи . няма аналог в америка . борците дюпон така се избиха . милиардера реши да ги приключи .

    11:20 17.02.2026

  • 4 Жиголо

    7 0 Отговор
    Богатите жени са по извратени от богатите мъже. Почти всички искат да бъдат бити, унижавани, и подчинявани.

    11:20 17.02.2026

  • 5 Д-р Марин Белчев

    3 0 Отговор
    Възмутен съм, че толкова много хора имат пед.филски наклонности. Не виждам какъв е проблемът да се харесват зрели хора, на по 30-40-50 години, вместо невръстни деца!
    Лично аз мисля, че пед.филите заслужават най-строго наказание. Нарушават не само закони, но и морални принципи.

    11:25 17.02.2026

  • 6 Завалията

    3 0 Отговор
    И него ли са го боцкали?

    11:31 17.02.2026

  • 7 Сусу Манарата

    2 0 Отговор
    Уважаема Венелина,
    в българския език е прието, имената на еврейските фамилии да се изговарят и изписват с немското Щайн. Казваме Айнщайн, Вагенщайн и т.н. В случая става дума за Епщайн. Престанете да подражавате на англичаните и американците сляпо и да цапате езика ни.

    11:45 17.02.2026