Тимъти Бъсфийлд получи обвинения, грозят го над 10 години в затвора

16 Януари, 2026 15:25 391 1

На първото заседание 68-годишният Бъсфийлд, който се предал на полицията, пледира невинен

Снимкa: Shutterstock
Американският актьор и продуцент Тимъти Бъсфийлд, който бе арестуван миналия петък, е изправен пред две обвинения в сексуално посегателство над непълнолетни и малтретиране на деца, съобщава Deadline.

Бъсфийлд беше обвинен в сексуално посегателство над две момчета, актьори от телевизионния сериал „Чистачката“, за който продуцентът е режисирал няколко епизода. Показанията са дадени от едно от децата, идентифицирано в официални документи като „SL“ (имената на децата, участвали в сериала, са Валентино и Себастиан Ласал). Детето е заявило пред органите на реда, че Бъсфийлд го е докосвал в интимните зони.

На първото заседание 68-годишният Бъсфийлд, който се предал на полицията, пледира невинен. Малко преди да се предаде, актьорът публикува видеоклип, в който отрича обвиненията: „Не съм направил нищо на тези малки момчета.“

Прокурорът обяви и ново дело за сексуално посегателство срещу Бъсфийлд, заведено от жена, която се е явявала на прослушване за театъра на Бъсфийлд преди 30 години, когато била на 16.

Преди това срещу Бъсфийлд бяха подадени две други жалби за инциденти през 1994 и 2012 г., включващи 17-годишно момиче и 28-годишна жена. Делата не стигнаха до съд и актьорът успя да постигне споразумение.

Тимъти Бъсфийлд е изправен пред повече от десет години затвор.


  • 1 бая от тези актьори и певци и др

    1 0 Отговор
    ги изкарват изнасилвачи
    но със сигурност немалко от тях са невинни
    особено след писвания от кифли след 20-30г

    15:38 16.01.2026