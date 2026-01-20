Чарли Шийн закъса с парите, моли баща си Мартин Шийн да го спасява

Актьорът Чарли Шийн се намира в сериозно финансово затруднение и по информация на RadarOnline.com търси изход от кризата с надеждата за помощ от баща си – холивудската легенда Мартин Шийн.

60-годишната звезда, която в пика на кариерата си е спечелила над 150 млн. долара основно благодарение на сериала „Двама мъже и половина“, днес разполага с приблизително 3 млн. долара. Източници твърдят, че текущи съдебни спорове и натрупани финансови ангажименти заплашват да застрашат и тези средства.

Последният удар идва от съдебен иск, подаден на 4 декември от бившата му съпруга Брук Мюлер. В него 48-годишната Мюлер твърди, че Шийн ѝ дължи неизплатена издръжка за близнаците им Боб и Макс, родени през 2009 г., за периода от март 2011 г. до декември 2025 г. По данни от съдебните документи става дума за значителна сума, която може допълнително да влоши финансовото му положение.

Представители на актьора оспорват твърденията, като подчертават, че в продължение на години Чарли Шийн е имал пълно попечителство над децата и е поемал изцяло грижите за тях, докато Мюлер е преминавала лечение за зависимости. Според защитата му това поставя под съмнение размера и основанието на претендираните задължения.

Финансовите проблеми на звездата не са от вчера. Още през 2016 г. той поиска съдът да намали месечните му плащания за издръжка, след като продаде правата си върху бъдещи приходи от „Двама мъже и половина“ за около 27 млн. долара. След тази сделка месечният му доход спадна от приблизително 600 000 долара на около 167 000 долара. През 2018 г. актьорът публично призна, че се намира в „тежка финансова криза“ и отново потърси съдебно облекчение.

Според близки до семейството източници, Чарли Шийн в момента е в паника и се опитва да намери подкрепа сред приятели и познати, но без успех. Погледите му са насочени към 85-годишния Мартин Шийн, който през годините нееднократно е подкрепял сина си в лични и професионални кризи. Въпреки това се твърди, че този път бащата настоява Чарли сам да поеме отговорност и да се справи с последиците от решенията си.