Веселин Плачков се ядоса на "културата" у нас: Филми за мутри и голи пърформанси

25 Февруари, 2026 16:31 515 6

  • веселин плачков-
  • култура-
  • гняв-
  • актьор

Актьорът се възмути на нещата, които държавата финансира като "културни"

Веселин Плачков се ядоса на "културата" у нас: Филми за мутри и голи пърформанси - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актьорът Веселин Плачков отправи остри критики към състоянието на културния сектор у нас, поставяйки под въпрос начина, по който се разпределят държавните средства за изкуство.

"От години дъвчем, че има проблем с плащанията към културния сектор, защото изобщо нямаме национална стратегия", заяви той в ефира на Нова телевизия.

По думите му системата страда от липса на ясна визия и контрол. Плачков посочи, че плащанията към театрите се бавят с години, на места има "необосновано раздут щат", в някои театри реално играят 7-8 души, а на щат се водят още 15, а липсата на публика допълнително усложнява ситуацията.

Според него тези въпроси трябва да бъдат поставени пред официално избрания министър, а не да се прехвърлят върху зрителите.

Той коментира и ролята на служебния министър Найден Тодоров, като отбеляза, че в краткия си мандат трудно би могъл да изработи дългосрочна стратегия.

Най-острата му реакция бе по повод финансирането на определени проекти.

"Ако се харчат пари за пиеси и филми, които развращават поколенията, показват нисък морал – защо държавата финансира такива неща?", попита той.

Плачков даде пример с Италия, където държавата има координирана стратегия между няколко министерства за привличане на големи холивудски продукции в малки градове, което носи международна реклама и икономически ползи.

"При нас обаче няма такива идеи. Ние финансираме филми за мутри, пърформанси с голи хора, които правят някакви странни неща. Натам ли трябва да вървят парите за култура от данъците на хората?", заяви той.

Според актьора проблемът не е само в конкретни проекти, а в отсъствието на национална културна стратегия.

"Премиерът трябва да има отношение към културата. Иначе започва едно дълго убеждаване, че ние сме нужни на обществото", посочи Плачков и бе категоричен, че културата има нужда от ясна дефиниция на целите си – дали ще възпитава, ще провокира, ще привлича инвестиции или ще развива туризъм – но това трябва да бъде част от държавна политика, а не от спорадични решения.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шперца

    4 0 Отговор
    Прав е! Затънали сме яко в калта...

    16:38 25.02.2026

  • 2 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Както казваше най Радой Ралин:
    " Цялата култура се върти около......КРА

    16:39 25.02.2026

  • 3 Доньо Донев

    2 0 Отговор
    Гледам Тримата глупаци с айкю на притоплен бойлер.

    16:39 25.02.2026

  • 4 честен ционист

    3 0 Отговор
    Когато снимат някоя нискобюджетна холивудска продукция в Ню Бояна винаги представят Ганчо като руснак. А иначе БГ киното е гола вода, безинтересно и аматьорско, обикновена перачница, и безвкусно декламиране.

    16:40 25.02.2026

  • 5 Сила

    3 1 Отговор
    Тоя плаче за голи пърформанси , но никой не го иска щото е грозен и дебел ...жена му също !!! Това му е мъката , не халтурата на кОлтОрата !!! Иска с грозната му жена да гепи парче от баницата , ама не му връзва ....

    16:42 25.02.2026

  • 6 Следствие

    0 0 Отговор
    Хората на изкуството решиха, че ще правят евтин театър, но ще го продават скъпо и убиха зрителският интерес. Сега се налага с голи перформанси да го събуждат отново...

    16:48 25.02.2026