Веселин Плачков се ядоса на "културата" у нас: Филми за мутри и голи пърформанси

Актьорът Веселин Плачков отправи остри критики към състоянието на културния сектор у нас, поставяйки под въпрос начина, по който се разпределят държавните средства за изкуство.

"От години дъвчем, че има проблем с плащанията към културния сектор, защото изобщо нямаме национална стратегия", заяви той в ефира на Нова телевизия.

По думите му системата страда от липса на ясна визия и контрол. Плачков посочи, че плащанията към театрите се бавят с години, на места има "необосновано раздут щат", в някои театри реално играят 7-8 души, а на щат се водят още 15, а липсата на публика допълнително усложнява ситуацията.

Според него тези въпроси трябва да бъдат поставени пред официално избрания министър, а не да се прехвърлят върху зрителите.

Той коментира и ролята на служебния министър Найден Тодоров, като отбеляза, че в краткия си мандат трудно би могъл да изработи дългосрочна стратегия.

Най-острата му реакция бе по повод финансирането на определени проекти.

"Ако се харчат пари за пиеси и филми, които развращават поколенията, показват нисък морал – защо държавата финансира такива неща?", попита той.

Плачков даде пример с Италия, където държавата има координирана стратегия между няколко министерства за привличане на големи холивудски продукции в малки градове, което носи международна реклама и икономически ползи.

"При нас обаче няма такива идеи. Ние финансираме филми за мутри, пърформанси с голи хора, които правят някакви странни неща. Натам ли трябва да вървят парите за култура от данъците на хората?", заяви той.

Според актьора проблемът не е само в конкретни проекти, а в отсъствието на национална културна стратегия.

"Премиерът трябва да има отношение към културата. Иначе започва едно дълго убеждаване, че ние сме нужни на обществото", посочи Плачков и бе категоричен, че културата има нужда от ясна дефиниция на целите си – дали ще възпитава, ще провокира, ще привлича инвестиции или ще развива туризъм – но това трябва да бъде част от държавна политика, а не от спорадични решения.