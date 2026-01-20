Мощна магнитна буря връхлетя Земята през нощта

Силна геомагнитна буря е достигнала до Земята през изминалата нощ, съобщава БТА. Достигнат е К-индекс 8 от скалата с 9 бала, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН).
Геомагнитната буря е в резултат от изхвърлената преди два дни коронална маса от Слънцето. Активният регион AR4341, който я произведе, се намира в геоефективна позиция. Това, в комбинация със скорост от над 2000 километра в секунда, позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време, поясняват от НИГГГ-БАН.
През целия ден вчера, Земята беше обхваната и от силна радиационна буря, която е опасна за комуникациите и източник на повишена радиация за екипажите и пътниците на полетите във високите географски ширини.
Налице са и условия за полярни сияния, които при ясно време може да се забележат и от територията на нашата страна, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.
Доц. Петя Трифонова каза за БТА, че магнитните бури влияят на някои по-чувствителни хора, предизвиквайки при тях главоболие, ускорен пулс, аритмия, безпокойство или нарушения на съня.
От технологиите, най-уязвими от магнитните бури са спътниците, при които може да има прекъсване на връзката със Земята, нарушаване на управлението, могат и да пропаднат във височина заради по-високата плътност на атмосферата. Засягат се също телекомуникациите. Ако магнитните бури продължат повече, може да се засегнат и електропреносните системи, електропроводите и трансформаторите, обясни тогава доц. Трифонова.
Силата на магнитните бури се определя със степени и се означава с т.нар. К-индекс. Степените на този индекс се изменят от 0 до 9. При стойности от 0 до 3 стълбчетата на индекса са оцветени в зелено (полето е спокойно), при 4 - в жълто (внимание!) - има наблюдавани смущения на полето, а при стойности от 5 нагоре - в червено, регистрирана е буря.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хе хе
Абе защо не си преглеждате текстовите творения?
Коментиран от #3
14:33 20.01.2026
2 ПИТАНКА
2. Какво да ядем и пием
3. Да си носим ли суха храна и бельо...
и 4. Преди 30-40 години имало ли е подобни бури, и... как сме оцеляи до сега
14:39 20.01.2026
3 бай Даньо
До коментар #1 от "хе хе":Успешен опит да ни манипулират ли
14:41 20.01.2026
4 Грамофон свири, майка плаче
14:41 20.01.2026
5 Каца с л@йна
14:42 20.01.2026
6 анализатор
14:59 20.01.2026