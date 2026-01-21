"Кучка", "клоун": Съдът пусна невиждани съобщения между Тейлър Суифт и Блейк Лайвли за Джъстин Балдони

Лични съобщения между Блейк Лайвли и Тейлър Суфит, в които режисьора и актьор Джъстин Балдони е наричан „клоун“ и „кучка“, са разкрити в нови съдебни документи, станаха публично достояние по нареждане на съда.

Според материалите, с които разполага Page Six, Лайвли е описала Балдони – неин режисьор и партньор във филма "Никога повече" – като „глуповатия режисьор на моя филм“ в лична кореспонденция със Суифт.

В съдебните документи, представени от адвокатите на Джъстин Балдони, се твърди, че през април 2023 г. актрисата е помолила Тейлър Суифт да подкрепи нейна преработка на сценария, без да го е прочела предварително. По думите на защитата, певицата е откликнала положително и е заявила в съобщение: „Ще направя всичко за теб!!“.

След среща в апартамента на Блейк Лайвли, на която Тейлър Суифт е изразила подкрепа за промените в сценария пред Джъстин Балдони, актрисата ѝ е изпратила съобщение с благодарност и иронични коментари по негов адрес. В текста Балдони е наречен „клоун“, който „се е хванал на всичко“, а Суифт е определена като „най-великия приятел на света“.

Допълнителна кореспонденция между двете засяга използването на песента на Суифт „My Tears Ricochet“ във филма. В съобщения от 26 април 2024 г. те обсъждат включването на песента в трейлъра, като Тейлър Суифт коментира, че Джъстин Балдони не е бил „стратегически“ настроен. По думите ѝ, отказът от песента би дал повече контрол на Блейк Лайвли върху проекта. В отговор актрисата пише, че това е била „единствената му възможност да изглежда, че има надмощие“.

В друг откъс от документите се цитира съобщение на Тейлър от декември 2024 г., изпратено малко преди публикация на The New York Times, в която се твърди, че Балдони е водил клеветническа кампания срещу бившата звезда от Gossip Girl. В съобщението Тейлър Суифт пише, че според нея Джъстин Балдони „усеща, че нещо предстои“.

В официалния си отговор, включен в съдебните документи, Лайвли отрича тя и Суифт да са обсъждали статията предварително. Актрисата също така отхвърля твърдението, че е поискала подкрепа за промените в сценария без текстът да бъде прочетен. По нейните думи, тя е изпратила сценария на Тейлър Суифт с молба да го прегледа, като изрично е подчертала, че не иска да я поставя под натиск.

По-нататък адвокатите на Балдони твърдят, че Блейк Лайвли е отправяла обидни коментари по негов адрес и пред други известни свои колеги, сред които Бен Афлек и Мат Деймън. Според документите, тя е заявявала, че е „пренаписала сценария“ и е „режисирала всеки актьор“, като е описвала Балдони като „хаотичен клоун“.

Представители на Лайвли, Суифт и Балдони не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Името на Тейлър Суифт бе въвлечено официално в конфликта между Лайвли и Балдони през януари 2025 г., когато бившият водещ на подкаста Man Enough подаде насрещен иск срещу актрисата. В него са включени съобщения, според които Балдони се е почувствал притиснат от Райън Рейнолд и Тейлър Суифт, наречени от Блейк Лайвли нейните „защитни дракони“, да реагира положително на сцена, пренаписана от нея.

В позиция от юни 2025 г. представител на Тейлър Суифт се дистанцира от филма и свързаните с него съдебни спорове. В изявлението се посочва, че певицата никога не е присъствала на снимачната площадка, не е участвала в кастинг или творчески решения, не е работила по музиката на филма и не го е гледала до седмици след официалната му премиера, тъй като през 2023 и 2024 г. е била на световно турне.