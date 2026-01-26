Новини
Върнаха последните две панди на Япония в Китай (СНИМКИ)

26 Януари, 2026 13:31 511 2

Япония остана без нито една панда след връщането на близнаците Лей Лей и Сяо Сяо

Върнаха последните две панди на Япония в Китай (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Стотици почитатели на гигантските панди се събраха в зоопарка Уено в Токио, за да се сбогуват с пандите близнаци Лей Лей и Сяо Сяо, които предстои да бъдат върнати в Китай в рамките на следващата седмица. Събитието предизвика силен обществен интерес, като достъпът до последните посещения беше организиран чрез лотария заради огромния наплив от желаещи.

Четиригодишните панди са родени в Япония, но по силата на дългогодишните споразумения за т.нар. „панда дипломация“ всички гигантски панди, включително родените в чужбина, остават собственост на Китай и се връщат там след определен период. Въпреки че репатрирането на Лей Лей и Сяо Сяо беше планирано предварително и официално се представя като рутинна процедура, моментът на раздялата се възприема от мнозина и в по-широк политически контекст.

Наблюдатели в Япония и международни анализатори отбелязват, че връщането на пандите съвпада с период на напрежение в отношенията между Япония и Китай, свързано с териториални спорове, търговски въпроси и регионалната сигурност в Източна Азия. Макар зоологическите институции и правителствата да подчертават, че решението няма политически характер, символиката на пандите като жест на добра воля между държавите остава силна.

След заминаването на Лей Лей и Сяо Сяо Япония ще остане без нито една гигантска панда за първи път от 1972 г., когато страната получи първата си двойка в контекста на нормализирането на дипломатическите отношения с Китай. Това поражда и обществен дебат дали Токио ще търси ново споразумение за наем на панди в бъдеще или ще се съсредоточи върху други програми за опазване и привличане на посетители.

По данни на международни природозащитни организации в дивата природа днес живеят малко над 1800 гигантски панди, като по-голямата част от тях са в Китай. Страната използва програмите за заем на панди не само за опазване на вида и научни изследвания, но и като елемент от своята външна политика, което прави всяко подобно преместване обект на засилено обществено и дипломатическо внимание.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
