Емрах се ядоса на отпадането на Фики Стораро от избора за български представител на "Евровизия"

Емрах се ядоса на отпадането на Фики Стораро от избора за български представител на "Евровизия"

25 Януари, 2026 17:33

"Пълна мафия", заяви Емрах разгневен

Емрах се ядоса на отпадането на Фики Стораро от избора за български представител на "Евровизия" - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро изригна с яростен коментар заради отпадането на неговия брат Фики от селекцията на български представител за "Евровизия".

"Е*ати подкупената работа е тази "Евровизия". Като всички български формати, всичко е нагласено", написа изпълнителят в Инстаграм.

"Пълна мафия, братле, не могат да ме убедят, че някакви изпълнители имат 4 пъти повече гласове от Фики, при положение, че имат репертоар от 2 песни. Как събраха фен база от 20 хиляди гласове?", чуди се братът на Фики.

Емрах се ядоса на отпадането на Фики Стораро от избора за български представител на "Евровизия"

Емрах не спря до тук, но заяви, че един от членовете на журито - композиторът Петър Дундаков не разбира какво е "поп фолк". Той не се посвени и да обиди групата Innerglow, които също продължиха напред, заявявайки, че никой не е чувал за тях.

Фики и Роксана бяха единствените представители на поп фолка, които бяха избрани да се състезават в надпреварата. Синът на Тони Стораро отпадна на първия етап, но Роксана продължава напред към втория полуфинал, на който ще бъде избран изпълнителят, който ще представи страната ни на "Евровизия" във Виена през май.


