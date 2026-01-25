Емрах се ядоса на отпадането на Фики Стораро от избора за български представител на "Евровизия"

Емрах Стораро изригна с яростен коментар заради отпадането на неговия брат Фики от селекцията на български представител за "Евровизия".
"Е*ати подкупената работа е тази "Евровизия". Като всички български формати, всичко е нагласено", написа изпълнителят в Инстаграм.
"Пълна мафия, братле, не могат да ме убедят, че някакви изпълнители имат 4 пъти повече гласове от Фики, при положение, че имат репертоар от 2 песни. Как събраха фен база от 20 хиляди гласове?", чуди се братът на Фики.
Емрах не спря до тук, но заяви, че един от членовете на журито - композиторът Петър Дундаков не разбира какво е "поп фолк". Той не се посвени и да обиди групата Innerglow, които също продължиха напред, заявявайки, че никой не е чувал за тях.
Фики и Роксана бяха единствените представители на поп фолка, които бяха избрани да се състезават в надпреварата. Синът на Тони Стораро отпадна на първия етап, но Роксана продължава напред към втория полуфинал, на който ще бъде избран изпълнителят, който ще представи страната ни на "Евровизия" във Виена през май.
1 бою циганина
17:38 25.01.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:39 25.01.2026
3 Лост
-Летя си с колата,летя си с колата
с колата си летя.
Или :
-С 250 км.ч пак съм номер едно.
Тогава можеше да се сърдиш ,че не е продължил.
17:40 25.01.2026
4 Чугун
17:40 25.01.2026
5 БРОЯЧКА
НЕ СЕ ЯДОСВАЙ...
ОНАЗИ С ПЪПЕШИТЕ В ПАЗВАТА
ЩЕ Е НА ЕВРО ВИЗИЯТА.....
17:40 25.01.2026
6 Иван Грозни
17:40 25.01.2026
7 Лопата Орешник
17:40 25.01.2026
8 Гост
17:40 25.01.2026
9 Ще изпратят онази мърла
17:41 25.01.2026
10 До емрах разбирача
Второ, научи се да слагаш край на изреченията!
Трето, като не ти харесва молА ти се замини и вземи всички от Пайнер с теб!
17:41 25.01.2026
11 Емрах?
17:43 25.01.2026
12 Боруна Лом
Коментиран от #19
17:45 25.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АГАТ а Кристи
Евровизия не е чалготека !
Коментиран от #17
17:51 25.01.2026
15 и,аз се ядосвам
17:52 25.01.2026
16 Нека
17:53 25.01.2026
17 Ами???
До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":Какво е според Вас?
17:55 25.01.2026
18 Росен бангията
17:57 25.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 хъммн
18:04 25.01.2026
21 Нерегистриран
18:05 25.01.2026
22 Димо
18:06 25.01.2026
23 Мъж
18:10 25.01.2026
24 Дааа
18:10 25.01.2026
25 ТИГО
18:10 25.01.2026
26 вън чалгата от Евровизия
18:20 25.01.2026
27 Ентелектуалец
18:22 25.01.2026