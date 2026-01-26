Новини
Любопитно »
Азис сподели СНИМКИ на брачното си свидетелство

Азис сподели СНИМКИ на брачното си свидетелство

26 Януари, 2026 11:32 1 109 14

  • азис-
  • поп фолк-
  • певец-
  • брак-
  • сватба-
  • брачно свидетелство

Фолк звездата все още не разкрива нищо за избраника си

Азис сподели СНИМКИ на брачното си свидетелство - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азис затвърди намерението си и показа, че не се шегува за брака, а напротив. Кралят на поп фолка пусна снимка как попълва документи за сключване на брак в американския щат Флорида. Изглежда, че фолк певецът, който в момента е на почивка отвъд океана, явно е решил да превърне романтичното си бягство в много по-сериозна крачка.

Преди около десетина дни Васил Боянов направи неочаквано признание, че ще се жени – и то за „съпруг-мечта“, който по думите му е хирург. Новината дойде като гръм от ясно небе, а самият Азис подчерта, че планира напълно дискретен брак – без медийна шумотевица, без показност и без нито една публикувана снимка.

Обещанието за пълна тайна обаче не издържа дълго. В серия от сторита в Инстаграм, които по-късно бяха изтрити, Азис показа как отива до гражданското, за да вземе необходимите документи за сключване на брак.

Азис сподели СНИМКИ на брачното си свидетелство

Именно тези кадри разпалиха слуховете, че датата на сватбата чука на вратата, пише "Хотнюз".

"Май е късно да се отказвам", пошегува се певецът, докато държи формулярите за брачно свидетелство в ръце.

Азис сподели СНИМКИ на брачното си свидетелство

Азис сподели СНИМКИ на брачното си свидетелство

Според информацията, сватбата ще бъде скромна, с малък брой гости. Феновете вече се питат дали сред поканените ще бъде дългогодишната му приятелка Галена, с която Азис споделя не само сцена, но и силна лична връзка през годините.

Междувременно друга популярна българка вече се "самопокани" за важната роля на шаферка. Николета Лозанова открито демонстрира готовност да застане до младоженеца в този специален момент. Плеймейтката в момента е със семейството си в Дубай, но това очевидно не ѝ пречи да следи отблизо събитията около звездния брак на близките си приятел.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    10 0 Отговор
    Василка се омъжила. Съпруга й, хирург-проктолог, всяка вечер я "преглежда"

    11:34 26.01.2026

  • 2 баба вуна

    11 0 Отговор
    Поредните глупости азисови. Един празен формуляр е нищо.

    11:35 26.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анджо

    7 1 Отговор
    Четиво за обратни.

    11:41 26.01.2026

  • 5 ккк

    2 2 Отговор
    и кой ще е булгата

    11:43 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    6 1 Отговор
    Мароооу, стига ни занимава с тия отвратителните, дето опростачиха няколко поколения!
    Толкова ли няма за какво друго да пишеш???!!!

    11:45 26.01.2026

  • 8 миче ние очаквахме

    5 1 Отговор
    не СНИМКИ на брачното си свидетелство
    а
    СНИМКИ от брачната им нощ

    Коментиран от #12

    11:46 26.01.2026

  • 9 горд Цариброджанин-българин

    4 1 Отговор
    И това аpабckо-3иганcko изобретение било Фолк-"звезда"БГ!!!

    11:49 26.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ганев

    4 0 Отговор
    КРАСТАВИТЕ...КУЧЕТА..СЕ НАМИРАТ..ДАЛИ..СА В ДУБАЙ..ИЛИ САЩ

    11:53 26.01.2026

  • 12 Що снимки?

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "миче ние очаквахме":

    Не може ли пълнометражен филм!

    11:59 26.01.2026

  • 13 Той винаги е първи,

    0 0 Отговор
    вече е първата българска булка в САЩ, да му е честито, хирурга много деца ще изкара от него!? Сбъркан свят!

    12:01 26.01.2026

  • 14 куйнъгх

    0 0 Отговор
    Пеераски работи, и защо ни занимавате с този мъртвец и глупостите му??? И до кога ще тормозите нормалните българи с развратените ви "елити"??? Слава на Господ Иисус Христос на лукавия и псетата му ще им бъде голямо горко. Спрете да ни занимавате с извратеняци и приятелите им маймуни.

    12:11 26.01.2026