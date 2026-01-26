Азис сподели СНИМКИ на брачното си свидетелство

Азис затвърди намерението си и показа, че не се шегува за брака, а напротив. Кралят на поп фолка пусна снимка как попълва документи за сключване на брак в американския щат Флорида. Изглежда, че фолк певецът, който в момента е на почивка отвъд океана, явно е решил да превърне романтичното си бягство в много по-сериозна крачка.

Преди около десетина дни Васил Боянов направи неочаквано признание, че ще се жени – и то за „съпруг-мечта“, който по думите му е хирург. Новината дойде като гръм от ясно небе, а самият Азис подчерта, че планира напълно дискретен брак – без медийна шумотевица, без показност и без нито една публикувана снимка.

Обещанието за пълна тайна обаче не издържа дълго. В серия от сторита в Инстаграм, които по-късно бяха изтрити, Азис показа как отива до гражданското, за да вземе необходимите документи за сключване на брак.

Именно тези кадри разпалиха слуховете, че датата на сватбата чука на вратата, пише "Хотнюз".

"Май е късно да се отказвам", пошегува се певецът, докато държи формулярите за брачно свидетелство в ръце.

Според информацията, сватбата ще бъде скромна, с малък брой гости. Феновете вече се питат дали сред поканените ще бъде дългогодишната му приятелка Галена, с която Азис споделя не само сцена, но и силна лична връзка през годините.

Междувременно друга популярна българка вече се "самопокани" за важната роля на шаферка. Николета Лозанова открито демонстрира готовност да застане до младоженеца в този специален момент. Плеймейтката в момента е със семейството си в Дубай, но това очевидно не ѝ пречи да следи отблизо събитията около звездния брак на близките си приятел.