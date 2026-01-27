Новини
Съдят Люси Иларионов за неплатена сметка за вода след закрита партида

27 Януари, 2026 12:58 754 3

Режисьорът недоумява как се е стигнало до този абсурд и настоява, че ще си търси правата в съда

Съдят Люси Иларионов за неплатена сметка за вода след закрита партида - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Режисьорът Люси Иларионов се оказа в абсурдна съдебна ситуация години, след като е закрил партидата си към „Софийска вода“. Въпреки че твърди, че е платил всички дължими сметки и е прекратил коректно отношенията си с дружеството, днес той е съден за неплатени сметки за вода.

Случаят датира отпреди три години и половина, когато Люси Иларионов е принуден спешно да напусне жилище под наем, в което е живял повече от 20 години. След смъртта на хазяина му и решение на наследниците да продадат имота, режисьорът напуска адреса и заедно с представител на собствениците урежда всички сметки – ток, вода и други консумативи.

„Лично отидох в „Софийска вода“, платих всичко и закрих партидата, която беше на мое име. Напуснах спокоен, убеден, че нямам никакви задължения“, разказа Иларионов пред NOVA.

Три години по-късно обаче той започва да получава съобщения за съдебно дело, без предварително уведомление или опит за контакт. Исканата сума е около 390 лева – за стари сметки за вода, натрупани лихви, държавни такси и юрисконсултско възнаграждение. По думите му част от задълженията се отнасят за период след датата, на която е закрил партидата си.

От „Софийска вода“ обясняват, че е възможно при закриването на партидата да е останал непогасен остатък, а впоследствие имотът да е преминал към друг титуляр. Въпреки това дружеството твърди, че Иларионов продължава да дължи сумата.

„Как е възможно партида да бъде закрита, ако има неплатени сметки? И защо ме търсят години по-късно, при положение че съм направил всичко по правилата?“, чуди се режисьорът като твърди, че няма да плати исканата сума и ще защитава позицията си в съда.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Тоя е искал да присвои апартамента от дядката.

    13:00 27.01.2026

  • 2 Кирил

    4 0 Отговор
    На шиши ЧСИ-то ги прави тези номера.

    13:11 27.01.2026

  • 3 Уелкоме

    1 0 Отговор
    Заповядайте в страната на най-неограничените възможности
    влизайте
    влизайте
    а пък за изборите какви резултати са ви подготвили
    да ви нащракат
    като за във 22 век hi-tech

    13:27 27.01.2026