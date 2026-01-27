Новини
Бела Хадид е сама, раздели се с каубоя

Бела Хадид е сама, раздели се с каубоя

27 Януари, 2026 15:59

Моделът прекрати двегодишната си връзка с Адан Бануелос

Бела Хадид е сама, раздели се с каубоя - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бела Хадид и партньорът ѝ, професионалният ездач Адан Бануелос, са се разделили след близо две години връзка, съобщават източници, цитирани от Page Six.

По информация на изданието отношенията между Бела Хадид и Адан Бануелос са били на приливи и отливи, като близки до двойката ги описват като нестабилни. Допълнително усложнение в раздялата са и общите им бизнес интереси – двамата са инвестирали съвместно в скъпи състезателни коне на стойност милиони долари.

Първите сигнали за проблеми във връзката се появиха още през юни. През октомври Бануелос публикува послание за годишнината им в Instagram, а в началото на декември Хадид беше забелязана на негово събитие, макар и без общи публични снимки. Към края на годината обаче източници отново заговориха за раздяла, а моделът прекара празниците с приятели в Аспен, без присъствието на Бануелос. Entertainment Tonight първи съобщи за окончателния край на отношенията.

Бела Хадид и Адан Бануелос започнаха да се срещат през есента на 2023 г., след като се запознаха на конно състезание във Форт Уърт, Тексас. В интервю за британското издание на Vogue моделът разказа, че срещата им е била силно впечатляваща за нея. В началото на връзката си Хадид се премести в неговия караванен дом, а по-късно си закупи собствено жилище в Тексас.

Адан Бануелос е сред най-успешните състезатели в дисциплината „cutting horse“ през последните години. На 28-годишна възраст той беше въведен в Залата на славата на Националната асоциация по cutting horse, като според официалната му биография вече е натрупал над 5 милиона долара приходи от състезателната си кариера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 глоги

    1 1 Отговор
    МоделКАТА прекрати двегодишната си връзка с Адан Бануелос.

    16:00 27.01.2026

  • 2 За незадоволителни резултати

    3 0 Отговор
    Дори и професионалните еб(зд)ачи биват пенсионирани някога.

    16:08 27.01.2026

  • 3 Татко Барба

    0 0 Отговор
    Само с езда не става, трябват и пари!!!

    16:19 27.01.2026

  • 4 123456

    0 0 Отговор
    само 5 милиона - тоя е бедняк , колкото и да е ездач ! Другийот да влазя !

    16:40 27.01.2026