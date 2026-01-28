Филип Буков отвърна на коментарите за вандалската проява върху гаража му (СНИМКИ)

След като гаражът му осъмна с омазана "изненада" и кървавочервен надпис с буквата "Ф", Филип Буков реагира с типичните си хладнокръвие и ирония. Вместо страх и паника, актьорът вижда в случилото се по-скоро нескопосана шега, отколкото реална заплаха.

"Или някой тийнейджър си прави майтап с мен, или някоя дама ми е сърдита", коментира шеговито той. И добави, че ако някой наистина е искал да го сплаши, е щял да използва "мисъл и конкретно послание", а не "кетчуп и кисело мляко", размазани по гаражната врата.

Самият Буков публикува снимка на вандалската проява в социалните мрежи, а част от феновете му приеха ситуацията далеч по-сериозно и го попитаха дали е подал сигнал в полицията. Отговорът му беше рязък и саркастичен: "И какво да им кажа – някой се е изсрал на гаража ми?".

Случаят бързо прерасна от шега в публичен скандал, след като журналистката Калина Паскалева го обвини, че сам е инсценирал вандалската проява за внимание.

Тя подчерта, че подобно поведение омаловажава хора, които реално живеят под заплаха, включително самата нея, чиито автомобили през годините са били разбивани, а предупреждения – отправяни от "най-високи нива".

"Когато си заплашен, последното нещо, което правиш, е да се смееш", заяви Паскалева. Самият Филип Буков ѝ отговори като категорично отрече да има какъвто и да е принос към случилото се. Добави също, че няма нито време, нито желание "пет минути да маже и после час да чисти с кофи вода и парцал".

"Всеки може да говори каквото пожелае. Не приемам сериозно този коментар", отсече той и даде да се разбере, че затваря темата, без намерение да я превръща в драма, пише Шоу Блиц.

От друга страна фенките му обаче се надпреварваха да разберат какъв е адресът на желания ерген, та да го посетят и заявят сериозните си намерения към него. "Сега стотици жени ще обикалят по линията на 20ката с тази снимка в ръка, за да разберат и те къде могат да оставят посланията си", шегува се един от последователите на Филип.