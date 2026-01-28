Новини
Филип Буков отвърна на коментарите за вандалската проява върху гаража му (СНИМКИ)

28 Януари, 2026 15:31 1 594 15

Актьорът пусна снимки на омазания с боя и странни течности гараж

Филип Буков отвърна на коментарите за вандалската проява върху гаража му (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като гаражът му осъмна с омазана "изненада" и кървавочервен надпис с буквата "Ф", Филип Буков реагира с типичните си хладнокръвие и ирония. Вместо страх и паника, актьорът вижда в случилото се по-скоро нескопосана шега, отколкото реална заплаха.

"Или някой тийнейджър си прави майтап с мен, или някоя дама ми е сърдита", коментира шеговито той. И добави, че ако някой наистина е искал да го сплаши, е щял да използва "мисъл и конкретно послание", а не "кетчуп и кисело мляко", размазани по гаражната врата.

Самият Буков публикува снимка на вандалската проява в социалните мрежи, а част от феновете му приеха ситуацията далеч по-сериозно и го попитаха дали е подал сигнал в полицията. Отговорът му беше рязък и саркастичен: "И какво да им кажа – някой се е изсрал на гаража ми?".

Случаят бързо прерасна от шега в публичен скандал, след като журналистката Калина Паскалева го обвини, че сам е инсценирал вандалската проява за внимание.

Тя подчерта, че подобно поведение омаловажава хора, които реално живеят под заплаха, включително самата нея, чиито автомобили през годините са били разбивани, а предупреждения – отправяни от "най-високи нива".

"Когато си заплашен, последното нещо, което правиш, е да се смееш", заяви Паскалева. Самият Филип Буков ѝ отговори като категорично отрече да има какъвто и да е принос към случилото се. Добави също, че няма нито време, нито желание "пет минути да маже и после час да чисти с кофи вода и парцал".

"Всеки може да говори каквото пожелае. Не приемам сериозно този коментар", отсече той и даде да се разбере, че затваря темата, без намерение да я превръща в драма, пише Шоу Блиц.

От друга страна фенките му обаче се надпреварваха да разберат какъв е адресът на желания ерген, та да го посетят и заявят сериозните си намерения към него. "Сега стотици жени ще обикалят по линията на 20ката с тази снимка в ръка, за да разберат и те къде могат да оставят посланията си", шегува се един от последователите на Филип.


Оценка 2 от 4 гласа.
  • 1 Някой

    8 1 Отговор
    Господин клиент се е влюбил. На ревност прилипа, а момчето просто заработва.

    15:33 28.01.2026

  • 2 Цъцъ

    10 1 Отговор
    Това си е 100% гейташко отмъщение😉

    15:34 28.01.2026

  • 3 Това

    4 0 Отговор
    Малкото с кръглите ккакво е?

    15:35 28.01.2026

  • 4 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Значи според животното Паскалева, ако си заплашен непременно трябва да получиш страхова невроза и да се поболееш! Изобщо не е възможно да си по силна личност със свеж характер и да погледнеш на нещо толкова дребно, като малко боя по гаража, с усмивка! Така ли ма офса?

    15:36 28.01.2026

  • 5 Ценоразпис

    3 0 Отговор
    Важното е клиенти да има.

    15:38 28.01.2026

  • 6 Добре

    6 0 Отговор
    Че е само кетчуп и бяло;)

    15:40 28.01.2026

  • 7 Томов

    4 4 Отговор
    Буков не е ли хомосексуален?

    15:40 28.01.2026

  • 8 Мъж

    2 1 Отговор
    Утепляк

    15:42 28.01.2026

  • 9 Бате

    4 4 Отговор
    Филипино, нема ли да фане да бачка нещо и да се спре да се снима насам натам. Това е по-типично за кифлите.

    15:43 28.01.2026

  • 10 Ревниви

    3 1 Отговор
    Са в тези цветни среди с мечти. Като толкова не му пука, защо въобще публикува?

    15:44 28.01.2026

  • 11 Имаше знаци по домовете на магистратите

    2 0 Отговор
    Кръстче, куршум в плик за писмо . Кой ги измисля и какво означава. Ф . Фашист . Не е еврейско . Финиш е от английски. Врата гараж . С Ф . Фрата на гараж, не паркирай тук . Федя. Чичо Федя . От руски. С червен цвят . Не е много ясно. Не е йероглиф. Доста странно . Течности. Бели . Лошо . Свързано е с Мамник. Но как точно . Децата драскат. Интересно.

    15:44 28.01.2026

  • 12 Филип БАМбуков

    2 2 Отговор
    Да му го набамбуча в задния ауспух.

    Коментиран от #15

    16:03 28.01.2026

  • 13 Мдада...

    1 0 Отговор
    "Ф" е друг път. Това си е двустранен чyp.

    16:20 28.01.2026

  • 14 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Браво на Филип Буков от мен, една истински мъжка реакция, изпълнена с доброжелателна ирония към авторите на арт-инсталацията, никаква омраза и демонстрация на отмъстителност!
    Да е жив и здрав!

    16:39 28.01.2026

  • 15 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Филип БАМбуков":

    Само тук можеш да се пъчиш с такива мераци, на живо няма да посмееш и да си го помислиш, юначенце 😂😂😂

    16:40 28.01.2026