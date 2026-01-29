Новини
Любопитно »
На Острова съдят руснак, пребил от ревност гаджето на най-малкия син на Тръмп

На Острова съдят руснак, пребил от ревност гаджето на най-малкия син на Тръмп

29 Януари, 2026 05:51, обновена 29 Януари, 2026 06:30 1 519 13

  • матвей румянцев-
  • барън тръмп-
  • съд-
  • насилие

Барън Тръмп станал свидетел на насилието във видеовръзка

На Острова съдят руснак, пребил от ревност гаджето на най-малкия син на Тръмп - 1
Матвей Румянцев, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският гражданин Матвей Румянцев беше признат за виновен в нападение над жена във Великобритания въз основа на показания, предоставени от най-малкия син на Доналд Тръмп, Барън, съобщава британският вестник The Standard, позовавайки се на решение на Кралския съд в Снейрсбрук.

„Руснакът, който „ревнувал“ жена от съобщенията от Барън Тръмп, беше признат за виновен в нападение над нея, след като най-малкият син на Доналд Тръмп каза на британската полиция, че е бил свидетел на нападението по време на видеоразговор“, се казва в статията.

Според документите по делото инцидентът е станал на 18 януари миналата година в Лондон.

„О, обаждам се от САЩ, току-що ми се обади едно момиче, бият я“, гласи преписът от показанията на Барън пред лондонската полиция.

Тръмп-младши каза, че момичето се е обадило чрез видеовръзка и той е успял да види как Румянцев я е ударил няколко пъти, след което връзката е била прекъсната. Целият разговор е продължил от пет до седем секунди.

Според съдебни документи Румянцев живее в Лондон и има опит в бойните изкуства. По време на изслушването прокурорът е заявил, че Румянцев е ревнувал жертвата си заради връзката ѝ със сина на Тръмп. Самият руснак свидетелства в съда, че бил разстроен, че „тя водила Барън Тръмп за носа“. Той също така призна, че нападението му е било „погрешно и несправедливо“.

Съдът е признал Румянцев за виновен в причиняване на телесна повреда и възпрепятстване на правосъдието. Той ще бъде осъден на 27 март.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    5 4 Отговор
    Да не започне ядрена война

    06:06 29.01.2026

  • 2 хехе

    5 3 Отговор
    битовизми, ако не беше руснак и тая не беше гадже на рижото отроче щяха ли да го съдят.

    Коментиран от #8

    06:06 29.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 татунчо 🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , доброе утро !

    Коментиран от #7

    06:12 29.01.2026

  • 5 оня 🥋

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    А такива като теб - где ?!

    06:13 29.01.2026

  • 6 А БАРЪН НЕ БАРЪН РЪМП КАКВИ

    1 1 Отговор
    ИЗКУСТВА ВЛАДЕЕ.... ДА ЛЪЖЕ ДА ТОПИ И КЛЮКАРИ.....

    06:20 29.01.2026

  • 7 Злобното Джуджи

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "татунчо 🍌":

    "...Джудж , доброе утро !..."

    Кое му е доброто ?
    Да прибиеш брутално малко момиче и да му извадиш окото, да ? 😁

    Коментиран от #9

    06:20 29.01.2026

  • 8 Мъдьо Мъдев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Така като гледам не му е била и гадже. Малката златотърсачка най-нагло е решила да си пише с други мъже, докато е във връзка и набързо са й провели акция респект

    Коментиран от #12

    06:40 29.01.2026

  • 9 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Подигравка.бг

    06:42 29.01.2026

  • 10 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Някое момченце е пострадало

    06:43 29.01.2026

  • 11 Ами

    0 0 Отговор
    как няма да го води за носа този винаги впечатляващ с "мъжественост" Барънчо ? А отнеслата шамарите , на два стана тъче - и с него и с руснака !

    06:47 29.01.2026

  • 12 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мъдьо Мъдев":

    При насилие и изнудване винаги има финансов интерес!

    06:49 29.01.2026

  • 13 КурвитеНямат

    0 0 Отговор
    Спиране!

    07:07 29.01.2026