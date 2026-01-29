На Острова съдят руснак, пребил от ревност гаджето на най-малкия син на Тръмп

Руският гражданин Матвей Румянцев беше признат за виновен в нападение над жена във Великобритания въз основа на показания, предоставени от най-малкия син на Доналд Тръмп, Барън, съобщава британският вестник The Standard, позовавайки се на решение на Кралския съд в Снейрсбрук.
„Руснакът, който „ревнувал“ жена от съобщенията от Барън Тръмп, беше признат за виновен в нападение над нея, след като най-малкият син на Доналд Тръмп каза на британската полиция, че е бил свидетел на нападението по време на видеоразговор“, се казва в статията.
Според документите по делото инцидентът е станал на 18 януари миналата година в Лондон.
„О, обаждам се от САЩ, току-що ми се обади едно момиче, бият я“, гласи преписът от показанията на Барън пред лондонската полиция.
Тръмп-младши каза, че момичето се е обадило чрез видеовръзка и той е успял да види как Румянцев я е ударил няколко пъти, след което връзката е била прекъсната. Целият разговор е продължил от пет до седем секунди.
Според съдебни документи Румянцев живее в Лондон и има опит в бойните изкуства. По време на изслушването прокурорът е заявил, че Румянцев е ревнувал жертвата си заради връзката ѝ със сина на Тръмп. Самият руснак свидетелства в съда, че бил разстроен, че „тя водила Барън Тръмп за носа“. Той също така призна, че нападението му е било „погрешно и несправедливо“.
Съдът е признал Румянцев за виновен в причиняване на телесна повреда и възпрепятстване на правосъдието. Той ще бъде осъден на 27 март.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
06:06 29.01.2026
2 хехе
Коментиран от #8
06:06 29.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 татунчо 🍌
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Джудж , доброе утро !
Коментиран от #7
06:12 29.01.2026
5 оня 🥋
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":А такива като теб - где ?!
06:13 29.01.2026
6 А БАРЪН НЕ БАРЪН РЪМП КАКВИ
06:20 29.01.2026
7 Злобното Джуджи
До коментар #4 от "татунчо 🍌":"...Джудж , доброе утро !..."
Кое му е доброто ?
Да прибиеш брутално малко момиче и да му извадиш окото, да ? 😁
Коментиран от #9
06:20 29.01.2026
8 Мъдьо Мъдев
До коментар #2 от "хехе":Така като гледам не му е била и гадже. Малката златотърсачка най-нагло е решила да си пише с други мъже, докато е във връзка и набързо са й провели акция респект
Коментиран от #12
06:40 29.01.2026
9 Факт
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":Подигравка.бг
06:42 29.01.2026
10 ООрана държава
06:43 29.01.2026
11 Ами
06:47 29.01.2026
12 Факт
До коментар #8 от "Мъдьо Мъдев":При насилие и изнудване винаги има финансов интерес!
06:49 29.01.2026
13 КурвитеНямат
07:07 29.01.2026