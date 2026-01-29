На Острова съдят руснак, пребил от ревност гаджето на най-малкия син на Тръмп

Руският гражданин Матвей Румянцев беше признат за виновен в нападение над жена във Великобритания въз основа на показания, предоставени от най-малкия син на Доналд Тръмп, Барън, съобщава британският вестник The Standard, позовавайки се на решение на Кралския съд в Снейрсбрук.

„Руснакът, който „ревнувал“ жена от съобщенията от Барън Тръмп, беше признат за виновен в нападение над нея, след като най-малкият син на Доналд Тръмп каза на британската полиция, че е бил свидетел на нападението по време на видеоразговор“, се казва в статията.

Според документите по делото инцидентът е станал на 18 януари миналата година в Лондон.

„О, обаждам се от САЩ, току-що ми се обади едно момиче, бият я“, гласи преписът от показанията на Барън пред лондонската полиция.

Тръмп-младши каза, че момичето се е обадило чрез видеовръзка и той е успял да види как Румянцев я е ударил няколко пъти, след което връзката е била прекъсната. Целият разговор е продължил от пет до седем секунди.

Според съдебни документи Румянцев живее в Лондон и има опит в бойните изкуства. По време на изслушването прокурорът е заявил, че Румянцев е ревнувал жертвата си заради връзката ѝ със сина на Тръмп. Самият руснак свидетелства в съда, че бил разстроен, че „тя водила Барън Тръмп за носа“. Той също така призна, че нападението му е било „погрешно и несправедливо“.

Съдът е признал Румянцев за виновен в причиняване на телесна повреда и възпрепятстване на правосъдието. Той ще бъде осъден на 27 март.